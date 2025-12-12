LIVE/ Ședința Parlamentului. R. Moldova va adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale
Ziarul de Garda, 12 decembrie 2025 13:10
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 12:44 Proiectul de...
• • •
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 12:55 73 de...
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 12:44 Proiectul de...
Grav accident produs în apropierea unui sat din Florești. O femeie a decedat la fața locului # Ziarul de Garda
Un accident grav s-a produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, în dimineața zilei de vineri, 12 decembrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii din Florești au fost sesizați în jurul orei 10:20. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani,...
Igor Dodon, despre numirea emisarilor speciali: „Suntem gata să inițiem procesul de demitere a Maiei Sandu”. Reacția Președinției # Ziarul de Garda
Fracțiunea Socialiștilor din Parlament este „gata să inițieze procesul de demitere a Maiei Sandu”, a afirmat președinte formațiunii, Igor Dodon. Declarația vine în contextul decretelor semnate de șefa statului pentru numirea a doi emisari speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, care ar fi „un pas vădit anticonstituțional”. Înainte de ședința Parlamentului de vineri, 12 decembrie,...
LIVE TEXT/ La Tver, în urma unui atac al dronelor ucrainene, șapte persoane au fost rănite, spun autoritățile rusești. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 La Tver, în urma unui atac al dronelor ucrainene, a fost avariat un bloc de locuințe, iar șapte persoane au fost rănite, scrie Novaia Gazeta Europe. Printre cei răniți se află și un copil. Locuitorii clădirii au fost evacuați. Potrivit canalului de Telegram ASTRA, dronele au atacat și rafinăria „Slavneft-YANOS” din Iaroslavl. Ministerul...
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 11:23 Totodată, proiectul...
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru tentativa de corupere a unui polițist din Chișinău cu 20 de mii de lei # Ziarul de Garda
Juristul unei companii de transport a produselor alimentare a fost reținut de oamenii legii după ce i-ar fi oferit 20 de mii de lei mită unui polițist din Inspectoratul de Poliție Botanica din Chișinău. Polițistul a denunțat acțiunile bărbatului, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a juristului. Potrivit autorităților de drept, acesta ar fi...
Tutela în R. Moldova: cine poate deveni tutore/curator și ce drepturi și obligații are # Ziarul de Garda
Copiii rămași temporar fără ocrotire părintească sau cei rămași fără ocrotire părintească beneficiază de protecție specială din partea statului. Tutorele sau curatorul devine reprezentantul legal al copilului și are dreptul să ia decizii importante legate de sănătate, educație, administrarea banilor și alte aspecte ale vieții acestuia. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), responsabilitatea principală...
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații au votat proiectul în lectura a doua cu privire la organizarea și desfășurarea unor evenimente publice # Ziarul de Garda
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 11:10 Proiectul de...
„Istorie pentru boxul din R. Moldova”. Pentru prima dată un moldovean a cucerit o medalie la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor # Ziarul de Garda
Boxerul Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Dubai. Astfel, el devine primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial rezervat seniorilor. Sportivul a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg, fiind învins de campionul olimpic de la Paris, uzbekul Asadkhuja Muydinkhujaev. „Chiar dacă la trimis la podea,...
Automobilul confiscat și șoferul lipsit de permis, într-un dosar penal de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate # Ziarul de Garda
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului un automobil al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Decizia a fost emisă la 4 decembrie, a...
Ziarul de Gardă a inaugurat, pe 9 decembrie, la Muzeul Național de Istorie a R. Moldova, expoziția „Războiul digital și pacea informațională”, un proiect dedicat Zilei Internaționale Anticorupție, ajuns la a cincea ediție. Expoziția propune o retrospectivă a celor mai relevante investigații jurnalistice ale anului și abordează, prin exponate și instalații tematice, dimensiunea teritorială, politică...
Un lot de mărar proaspăt a fost nimicit de ANSA: conținea peste limita admisă de reziduuri de pesticid # Ziarul de Garda
Un lot de 7500 de kg de mărar proaspăt, provenit din import, a fost reținut și nimicit, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană. Conform rezultatelor încercărilor de laborator depășirea...
Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc vineri, 12 decembrie, în ședință. Parlamentarii urmează să examineze 20 de proiecte de lege, printre care cel privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii R. Moldova care revin cu traiul în țară. UPDATE 10:12 98 de...
A fost unul dintre cei mai dificili ani pentru ZdG și aproape că nu înțeleg cum l-am depășit. Ba chiar am trecut toate bornele cu bine. Acum avem în față ultima bornă a anului 2025 – abonarea pentru anul 2026. Dar nu mai e borna noastră, e a societății. Poate reușim să o trecem împreună,...
„Probe pe care nu le-a căutat nimeni”: o femeie de 27 de ani – găsită moartă în parc. Familia acuză o investigație superficială # Ziarul de Garda
Fără haine, fără telefon și cu leziuni corporale stabilite de expertiza medico-legală – astfel a fost găsit în Parcul „Dendrariu”, în ianuarie 2025, trupul neînsuflețit al unei femei de 27 de ani. După patru luni de anchetă, procurorii au dispus clasarea cauzei, invocând lipsa „elementelor infracțiunii”. Tatăl victimei a contestat ordonanța procurorilor, denunțând o investigație...
LIVE/ Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la căldură: „Plățile încep chiar de astăzi” # Ziarul de Garda
În sezonul rece 2025–2026 peste 605 000 vor beneficia de compensații. Informațiile au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe din 12 decembrie, de presă dedicată prezentării datelor privind înregistrarea gospodăriilor casnice pentru compensarea cheltuielilor la căldură. „Aceste 605 000 de fapt reprezintă în totalitate peste un milion...
Petiție colectivă: mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm în cadrul Programului Național de Împădurire # Ziarul de Garda
Mai multe organizații de mediu, experți și cercetători au transmis o petiție colectivă către președinție, Guvern, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone, potrivit unui comunicat al Ecopresa. Autorii petiției vor revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Semnatarii...
LIVE TEXT/ Un mort și patru răniți, în urma unui atac rusesc asupra Pavlogradului. Război în Ucraina, ziua 1387 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:21 În noaptea de 12 decembrie, forțele ruse au bombardat localitatea Pavlograd din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, o persoană a murit, anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Dnipropetrovsk, Vladîslav Haivanenko. Potrivit datelor raportate de acesta, orașul a fost atacat cu drone. În urma bombardamentului, un localnic de 71 de ani a murit. Alte...
LIVE TEXT/ Zelenski a admis că problema teritoriilor Ucrainei ar putea fi rezolvată prin „alegeri sau referendum”. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Zelenski a admis că problema teritoriilor Ucrainei ar putea fi rezolvată prin „alegeri sau referendum”. „Rușii vor tot Donbasul, dar noi, desigur, nu acceptăm acest lucru. Și americanii caută un format. Ei au discutat problema „zonei economice libere”. Americanii o numesc astfel, iar rușii „zonă demilitarizată”, a declarat președintele Ucrainei. Potrivit acestuia, Ucraina...
UE activează clauza de urgență pentru a bloca pe termen nelimitat activele rusești # Ziarul de Garda
UE a decis să mențină blocate activele Băncii Centrale Ruse pe termen nelimitat. Interdicția, care se bazează pe o dispoziție privind situațiile de urgență economică, respinge încercările externe de a debloca activele în valoare de 210 miliarde de euro înainte ca Ucraina să fie despăgubită, scrie Euro News. Decizia vine în contextul îngrijorărilor că SUA...
CtEDO a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care era vizată R. Moldova: „Situația a fost soluționată integral” # Ziarul de Garda
La 11 dec 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care un S.R.L. pretindea câteva milioane de euro, cu titlu de prejudiciu material pretins a fi cauzat prin eroare judiciara, anunță Agentul Guvernamental. După comunicarea prezentei cauze Guvernului, Agentul guvernamental a inițiat procedura de revizuire a...
Ministrul Apărării despre informațiile că Rusia intensifică pregătirile militare în regiunea transnistreană: „E o exagerare” # Ziarul de Garda
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a venit cu primele declarații după ce presa din Ucraina a scris că Rusia își intensifică de urgență acțiunile în regiunea transnistreană, pentru a distruge resursele Ucrainei de către creșterea amenințării provenite din regiune. Acesta a punctat, în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, că informațiile sunt „exagerate”....
Nicușor Dan, apel după ce aproape 200 de judecători s-au solidarizat cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție după ce aproape 200 de judecători s-au solidarizat cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Acesta a notat că atunci când „200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”. „Invit toți magistrații care vor să reclame...
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a verificat minuțios rapoartele concurenților electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a găsit în mare parte doar abateri minore, tehnice sau corectate ulterior. Totuși, mecanismele oficiale nu au reușit să depisteze cel mai grav fenomen: donațiile fictive. În timp ce membrii CEC aplicau atenționări pentru rapoarte întârziate sau...
Articole din presă, sentințele lui Ilan Șor și Vlad Filat și o plângere a lui Veaceslav Platon, probe ale apărării, în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. O nouă ședință fără inculpat și fără martori # Ziarul de Garda
O nouă ședință de judecată în dosarul privind frauda bancară, în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc, s-a desfășurat fără prezența inculpatului și fără aducerea martorilor. Avocații lui Plahotniuc au continuat, la ședința din 11 decembrie 2025, să prezinte probele materiale. Printre acestea s-au numărat mai multe articole din presă, decizia Curții de Apel...
România: Aproape 180 de judecători se solidarizează, într-un mesaj public, cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Ziarul de Garda
Aproape 180 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, într-un mesaj publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, la o zi după investigația realizată de Recorder, „Justiția capturată”. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse...
A fost anunțată lista concurenților Eurovision Moldova 2026. Satoshi, printre participanți # Ziarul de Garda
Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”. Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști. Lista pieselor cu...
R. Moldova, obligată de CtEDO să achite peste cinci mii de euro unei foste judecătoare. A fost acuzată nefondat de către un fost președinte CSM că ar fi lipsit de la serviciu, ar fi mințit privind volumul de muncă și ar fi „futbolit” sute de cauze # Ziarul de Garda
R. Moldova trebuie să achite unei foste judecătoare peste cinci mii de euro, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis joi, 11 decembrie, o hotărâre prin care a constatat încălcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie. Conform rezumatului hotărârii efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al...
CSP a aprobat componența Comisiei care-l va cerceta disciplinar pe fostul procurorul general interimar, Dumitru Robu # Ziarul de Garda
Joi, 11 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost constituită Comisia de disciplină ad-hoc pentru verificarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de fostul procuror general interimar, Dumitru Robu. Componența nominală a comisiei este: „Comisia are sarcina de a examina sesizarea și, după finalizarea verificărilor, va emite...
Directori și profesori din 18 școli au fost sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene, anunță Ministerul Educației. Într-un caz, directorul unei instituții și-a depus demisia # Ziarul de Garda
Șapte direcții raionale de învățământ au aplicat sancțiuni disciplinare pentru directori și cadrele didactice, după ce au fost constatate mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, fiind admisă copierea în timpul probelor scrise la sesiunea de examene din 2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Astfel de încălcări...
„A mers și el probabil pe mâna unor sfaturi”. Circumstanțele plecării Alei Nemerenco de la Ministerul Sănătății # Ziarul de Garda
După ce nu a mai fost cooptată în noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că „nu i s-a propus” să rămână în funcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a mai precizat că nu a primit vreo „explicație clară” din partea PAS, nici din partea...
AUDIERE/ „Ridică semnale de alarmă”. Procurorul general interimar a trebuit să explice Comisiei cum a plătit un preț mai mic pentru apartamentul în care trăiește: „Blocul este dat în exploatare cu încălcarea unor norme” # Ziarul de Garda
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost întrebat, în partea publică a audierii sale în fața Comisiei de Evaluarea a Procurorilor, despre apartamentul achiziționat în 2018, la același preț plătit de proprietarul anterior, care îl renovase. Acuzatorul de stat solicitase examinarea în ședință închisă și a acestui aspect privind integritatea sa, dar Comisia a respins...
O cantitate de lapte praf, retrasă din vânzare, din motiv de precauție – ar putea conține bacterii # Ziarul de Garda
Nestlé SRL inițiază rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Măsura este luată din motive de precauție, după ce a fost detectată bacteria Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica de origine. Denumirea produselor vizate: „Nestlé subliniază...
LIVE TEXT/ Atac cibernetic în Rusia: Hackeri anonimi au compromis serverele registrului unic de evidență militară. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:17 O grupare anonimă de hackeri a spart serverele companiei „Mikord”, un dezvoltator-cheie al registrului unic de evidență militară din Rusia, a anunțat Grigorii Sverdlîn, coordonatorul proiectului pentru drepturile omului „Idite Lesom”. Potrivit acestuia, hackerii l-au contactat și i-au transmis „o cantitate mare de materiale legate de registru”: documentație tehnică și financiară, precum și...
Secția consulară a Ambasadei R. Moldova în Ucraina va suspenda temporar primirea cererilor de cetățenie începând cu 23 decembrie. Măsura anunțată joi, 11 decembrie, este valabilă pe o perioadă nedeterminată, iar instituția va informa suplimentar despre reluarea serviciilor consulare. „În contextul modificărilor aduse legislației naționale a R. Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253...
VIDEO/ Conferința de presă a Curții de Apel București după investigația Recorder. O judecătoare a confirmat că mărturiile sunt adevărate: „Suntem terorizați” # Ziarul de Garda
Curtea de Apel București a organizat joi, 11 decembrie, în premieră, o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor dezvăluite de jurnaliștii de la Recorder în investigația „Justiția capturată”. În debutul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit chiar înainte de președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie și a declarat că este alături de judecătorul...
VIDEO/ Conferința de presă a Curții de Apel București. O judecătoare a confirmat că mărturiile din investigația Recorder spun adevărul: „Suntem terorizați” # Ziarul de Garda
Curtea de Apel București a organizat joi, 11 decembrie, în premieră, o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor dezvăluite de jurnaliștii de la Recorder în investigația „Justiția capturată”. În debutul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit chiar înainte de președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie și a declarat că este alături de judecătorul...
Premierul Bulgariei a demisionat pe fondul protestelor și al unei moțiuni de cenzură # Ziarul de Garda
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă de urgență organizate în Parlament pe 11 decembrie, transmite agenția bulgară BTA. Declarația a fost făcută în contextul în care legislativul de la Sofia se pregătea să supună la vot o moțiune de cenzură împotriva cabinetului de miniștri. Potrivit BTA, în Bulgaria...
Evoluția Medpark continuă: primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical # Ziarul de Garda
Medpark anunță lansarea lucrărilor la Medpark City Clinic – un pas strategic prin care spitalul se transformă într-un sistem medical modern și își consolidează angajamentul de a oferi pacienților din Republica Moldova acces la servicii medicale diversificate și conforme cu standarde internaționale. Medpark City Clinic este un hub medical de generație nouă și face parte...
Aproape 11 tone de margarină de import au fost nimicite după ce ANSA a depistat un nivel mare de contaminanți chimici # Ziarul de Garda
Un lot de aproape 11 tone de margarină de masă pentru torturi de import a fost nimicit din cauza depistării nivelului prea mare de contaminanți chimici, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Mai exact, ANSA precizează că a depistat 8600 kilograme de contaminanți chimici (3-monoclorpropandiol și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD), iar legea...
Un magistrat transferat temporar la Curtea de Apel Centru se retrage din concursul pentru funcția deplină de judecător în instanță, cu câteva zile înainte de audierea publică # Ziarul de Garda
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor cu câteva zile înainte de audierea sa publică. Conform unui comunicat de presă emis de...
Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală a fost lichidat de pompieri # Ziarul de Garda
Acoperișul blocului de locuit cu 15 etaje, de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, care a luat foc în dimineața zilei de joi, 11 decembrie a fost lichidat, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) IGSU menționează că în urma intervenției operative a angajaților la lichidarea incendiului izbucnit vizavi de circ, a fost...
VIDEO/ Escrocherii din Penitenciare: Nouă deținuți ar fi fost implicați într-o schemă de spargere a conturilor de mesagerie pentru a cere bani de la rudele victimelor # Ziarul de Garda
Un grup format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, sunt bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor ar depăși 270 de mii de lei. Potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General de Poliție (IGP), membrii...
LIVE TEXT/ SBU a atacat o platformă rusească de extracție a petrolului din Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:20 Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat cu drone platforma petrolieră rusească „Filanovski” din Marea Caspică. Potrivit informațiilor surselor Hromadske, instalația aparține companiei „Lukoil-Nijnevoljsknefti”. Este prima dată când Ucraina lovește infrastructura rusă de extracție a petrolului din sectorul caspic, punctează sursa citată. Sursele au...
De la vulnerabilitate, la incluziune: speranță și oportunități reale pentru copiii aflați în situații vulnerabile # Ziarul de Garda
Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să ofere speranță și oportunități reale pentru copiii aflați în situații vulnerabile. Scurt istoric. De 18 ani, Asociația Obștească PRODOCS este alături de cei mai fragili membri ai societății – copii și tineri din medii de risc – pentru...
Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru, unde va întrevederi cu președintele țării și președintele Camerei Reprezentanților # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, anunță Președinția printr-un comunicat. Șefa statului va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. „Discuțiile...
Acoperișul unui bloc de vizavi de Circ, cuprins de flăcări. Două persoane, cu semne de intoxicație, au fost evacuate # Ziarul de Garda
Acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje, vizavi de Circ, a luat foc în dimineața zilei de joi, 11 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău. Pompierii au evacuat două persoane cu semne...
Energocom a efectuat ieri, 10 decembrie 2025, prima sa tranzacție pe platforma Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), achiziționând „în mod simbolic” 1 MWh. Conform Energocom, testul are drept scop „verificarea operabilității și funcționalității noii piețe, precum și evaluarea modului în care aceasta poate sprijini diversificarea și...
LIVE TEXT/ Aproape 300 de drone ucrainene au fost doborâte în mai multe regiuni ale Rusiei. La Moscova, aeroporturile nu au operat curse timp de șapte ore. Război în Ucraina, ziua 1386 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:05 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că, în noaptea de 11 decembrie, au fost doborâte 287 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse. Potrivit instituției, 118 drone au fost doborâte deasupra regiunii Breansk, câte 40 deasupra regiunii Kaluga și a regiunii Moscova, 27 în regiunea Tula, 19 în Novgorod, 11...
