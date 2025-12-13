Igor Grosu la Forumul Minorităților Etnice:„Moldova e bogată prin oamenii ei”

13:30

Compensațiile de iarnă În această iarnă, în Moldova, peste 605 mii de familii vor primi compensații. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru 53% dintre familii pot conta pe sume de la 800 la 1000 de lei. În același timp, 178 de mii de familii care au depus cereri au primit refuz. Ministra a subliniat de asemenea că compensațiile de iarnă rămân o măsură temporară. Pe platforma compensatii.gov.md beneficiarii pot verifica deja mărimea compensațiilor acordate. Tariful la energie electrică ANRE