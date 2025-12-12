Moldova a soluționat 77% din cauzele CEDO: Câte mai rămân nerezolvate și ce soluții propune Guvernul
NewsMaker, 12 decembrie 2025 22:00
Republica Moldova a înregistrat „rezultate remarcabile" în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, închizând 522 din cele 677 de cauze aflate sub supravegherea Comitetului Miniștrilor – adică aproximativ 77% . Datele au fost prezentate de directoarea pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Clare Ovey, în cadrul unei conferințe internaționale organizate în contextul preluării
Un lot de 7,5 tone de mărar proaspăt, provenit din import, a fost nimicit, după ce s-a stabilit că acesta era contaminat cu pesticidul Pencozanol – un potențial risc pentru sănătate. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comentariu din 12 decembrie. Potrivit sursei citate, în urma analizelor de laborator,
Republica Moldova a înregistrat „rezultate remarcabile" în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, închizând 522 din cele 677 de cauze aflate sub supravegherea Comitetului Miniștrilor – adică aproximativ 77% . Datele au fost prezentate de directoarea pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Clare Ovey, în cadrul unei conferințe internaționale organizate în contextul preluării
VIDEO Ceban susține că s-a testat antidrog: după școli, propune măsura și pentru „persoanele care dețin funcții importante în stat" # NewsMaker
Primarul Chișinăului și liderul partidului „Mișcarea Alternativa Națională" (MAN), Ion Ceban, a declarat că a trecut un test antidrog rapid, pe care l-a obținut „foarte greu". Declarația a fost făcută la câteva zile după ce a propus introducerea testării antidrog în școli, începând cu vârsta de 13 ani. Pe 12 decembrie, Ceban a spus că „ar trebui
Ciprul va prioritiza integrarea europeană a Moldovei în timpul președinției Consiliului UE? Declarația președintelui # NewsMaker
Avansarea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană va fi o prioritate pentru Cipru în timpul președinției sale asupra Consiliului UE, care va începe la 1 ianuarie. Declarația a fost făcută de președintele cipriot, Nikos Christodoulides, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omoloaga sa moldoveană, Maia Sandu, pe 12 decembrie, la Nicosia. „Vom
Acord semnat: Procurorii din Moldova și cei din România vor coopera împotriva crimei organizate # NewsMaker
Procurorii specializați în investigarea și combaterea infracțiunilor grave organizate din Republica Moldova și cei din România vor colabora direct, schimbând informații și experiență profesională pentru a combate mai eficient rețelele criminale care acționează peste granițe. Această colaborare a devenit posibilă după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Moldova a semnat
(VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? # NewsMaker
De cinci luni, locuitorii unui complex de blocuri din sectorul Ciocana sunt în conflict cu firma de construcții, pe care o acuză de încălcarea planului urbanistic. Ei se tem că, odată cu darea în exploatare a noilor clădiri, zece locuințe vor rămâne în umbră, iar străzile înguste nu vor putea face față traficului generat de
Femeile cu dizabilități din Republica Moldova pot solicita, de acum, ajutor juridic și informațional printr-o linie gratuită de WhatsApp. Lansată de Asociația „Abilități Europene Fără Limite" (AEFL Moldova), linia +373 67 777 380 oferă răspunsuri rapide, confidențiale și concrete pentru victimele violenței fizice, psihologice, economice sau instituționale, facilitând accesul la protecție și servicii specializate. Ce
(VIDEO) Costiuc, cadou pentru Grosu/Ceban, curat la substanțe interzise/Chișinău„impotent" față de Tiraspol? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ion Ceban, testat pentru consumul de substanțe interzise— Tiraspol: MGRES are potențial de a furniza lumină pe malul drept— Moldova fără Transnistria în UE? Parlamentul reacționează la scenariul lui Chiveri— Cu lapte și brânză în Parlament. Costiuc i-a adus „cadouri" lui Grosu—
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri cu CSI, incluziv cel privind călătoria fără vize # NewsMaker
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek
Bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei vor primi compensații suplimentare, astfel încât veniturile lor să ajungă la nivelul salariului minim pe economie. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 300
Încălcarea drepturilor omului în Transnistria: 35 de dosare pe rol și doar 2 – în instanță. Sunt vizați milițieni # NewsMaker
Sergiu Russu, adjunctul procurorului general, a declarat, la conferința „Drepturile omului în Transnistria: provocări, răspunsuri, reintegrare și parcurs european", că procurorii moldoveni au 35 de cauze penale pe rol. Două dintre acestea, împotriva a patru milițieni acuzați de răpire, privare ilegală de libertate și alte infracțiuni, au fost deferite justiției, iar sentințele sunt așteptate în
Creditele „Prima Casă" se ieftinesc? Expert, după ce BNM a redus rata de bază la 5%: „Nu înseamnă schimbări peste noapte" # NewsMaker
Creditele ipotecare și cele de consum ar putea deveni mai accesibile pentru populație, iar ratele lunare la împrumuri s-ar putea micșora, în 2026. Asta după ce Banca Națională a Moldovei a decis miercuri, 11 decembrie, să reducă rata de bază de la 6 la sută anual la 5%. BNM precizează că măsura face parte din
Loturi de lapte praf, populare în Moldova, scoase de pe piață. ANSA: „Nu le oferiți copiilor spre consum" FOTO # NewsMaker
Două loturi din gama NAN și Nestogen sunt retrase de pe piața din Republica Moldova, la inițiativa producătorului. Ultimul a detectat prezența unei bacterii pe o linie de producție din fabrică. Informația a fost comunicată pe 11 decembrie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a îndemnat persoanele care au achiziționat produsele să nu
Satoshi, Katy Rain, Sasha Bognibov: 34 de concurenți intră în luptă pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 # NewsMaker
Compania publică „Tele-Radio Moldova" (TRM) a publicat lista artiștilor și pieselor care s-au calificat pentru etapa audițiilor live ale selecției naționale a Eurovision 2026. În aceasta se regăsesc 34 de cântăreți, printre care Satoshi și Sasha Bognibov. TRM a transmis într-un comunicat că, pe 7 decembrie, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru selecția
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu se va opri la războiul din Ucraina, iar următoarea țintă a Rusiei va deveni NATO, a avertizat, pe 11 decembrie, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte. Oficialul le-a cerut aliaților să-și crească rapid cheltuielile și producția pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar
Noile tarife la gaz vor fi anunțate în luna ianuarie, după ce autoritățile vor finaliza toate calculele necesare privind costurile reale ale furnizării. Precizările au fost făcute de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe publice. Potrivit acestuia, schimbarea furnizorului responsabil de livrarea gazelor
Chiveri, în vizită la Dubăsari, după mesajul transmis Tiraspolului: „Am discutat subiecte care necesită intervenția Guvernului" # NewsMaker
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde a avut întrevederi cu conducerea raionului și primarii din Zona de Securitate. Oficialul afirmă că discuțiile s-au concentrat pe problemele cu care se confruntă locuitorii din regiune și care necesită intervenția Guvernului pentru a fi soluționate. „Am
Ecologiștii, nemulțumiți că împădurirea se face cu salcâmi. Ministrul Mediului: „Trebuie să ținem cont de realități" # NewsMaker
Organizațiile de mediu trag un semnal de alarmă privind plantările masive de salcâm din cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor 2023–2032, avertizând că această specie invazivă poate afecta biodiversitatea, culturile locale și resursele de apă. În replică, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că salcâmul va reprezenta doar 15–20% din suprafața plantată, fiind
Directori și profesori sancționați după ce au admis copiatul la examene de absolvire. Precizările Ministerului Educației # NewsMaker
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au descoperit că mai multe comisii școlare au permis elevilor să copieze la probele scrise ale examenelor de absolvire a gimnaziului. Neregulile au fost înregistrate în 18 instituții din raioanele Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina,
Video // Momentul când un translator izbucnește în plâns în PE, în timp
În timpul proiecției de filme documentare despre copiii ucraineni și a discuțiilor ulterioare, asistenta vicepreședintelui Parlamentului European a izbucnit în lacrimi traducând discursul lui Roman Oleksiv, un băiat de 11 ani din Lviv, scrie Radio Svoboda. Copilul a fost grav rănit și a povestit despre momentul când el și mama lui au fost surprinși de un […] The post Video // Momentul când un translator izbucnește în plâns în PE, în timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani appeared first on NewsMaker.
Guvernul Federației Ruse intenționează să blocheze apelurile telefonice din țările „neprietenoase”. Anunțul a fost făcut pe 9 decembrie de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi în format online cu membrii Consiliului pentru drepturile omului. El a precizat că inițiativa face parte din noul pachet de măsuri pentru „protecția împotriva escrocilor”, transmite DW. Putin […] The post Guvernul Rusiei plănuiește să blocheze apelurile din țările „neprietenoase” appeared first on NewsMaker.
Universitățile ar putea renunța la tezele de licență, din cauza AI? Perciun: „Trebuie să discutăm” # NewsMaker
Republica Moldova ar putea renunța la teza de licență, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale, anunță ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul recunoaște că folosirea AI în pregătirea evaluărilor, rezolvarea testelor și elaborarea lucrărilor finale a devenit o provocare pentru sistemul de învățământ, în special pentru că aceste practici sunt din ce în […] The post Universitățile ar putea renunța la tezele de licență, din cauza AI? Perciun: „Trebuie să discutăm” appeared first on NewsMaker.
Dorin Recean, numit de Maia Sandu în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe fostul premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, printr-un decret semnat pe 10 decembrie. Amintim că, în luna octombrie, Dorin Recean anunța că renunță la funcțiile de premier și deputat și se retrage din politică pentru a se dedica mediului de afaceri. […] The post Dorin Recean, numit de Maia Sandu în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență appeared first on NewsMaker.
Ex-președinte al CSJ, depistat cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei. Ion Druță: „Interpretări greşite” # NewsMaker
Ex-președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat de peste un milion de lei. Potrivit ANI, diferența a fost constatată prin comparația dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada august 2016-decembrie 2019. În apărare, Druță a declarat […] The post Ex-președinte al CSJ, depistat cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei. Ion Druță: „Interpretări greşite” appeared first on NewsMaker.
Ceban acuză PAS de „jocuri murdare”, iar presa – că ar distribui „minciuni”. Ce l-a nemulțumit # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de „jocuri murdare”, iar „unele surse media” – că ar răspândi „intenționat minciuni”. Reacția edilului vine după ce presa și reprezentanți ai guvernării au reflectat și comentat inițiativele sale privind testarea antidrog în școli, precum și solicitările adresate autorităților în legătură cu prezentarea probelor […] The post Ceban acuză PAS de „jocuri murdare”, iar presa – că ar distribui „minciuni”. Ce l-a nemulțumit appeared first on NewsMaker.
Decorațiunile de Crăciun instalate în parcul din Bălți, vandalizate. Primarul cere ajutorul localnicilor (VIDEO) # NewsMaker
Trei persoane necunoscute au deteriorat iluminatul festiv de Crăciun din parcul central „Mihai Volontir” din Bălți, care a fost instalat recent. Primarul orașului, Alexandr Petkov, a calificat cazul drept un act de vandalism și a îndemnat localnicii să ajute la identificarea făptașilor. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 decembrie, în intervalul 00:20 – […] The post Decorațiunile de Crăciun instalate în parcul din Bălți, vandalizate. Primarul cere ajutorul localnicilor (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Locuitorii Republicii Moldova vor afla vineri ce compensație pentru resursele energetice le va fi acordată. În acest sezon de încălzire, autoritățile au redus valoarea maximă a plății din cadrul programului „Ajutor la contor”, iar compensația separată pentru energia electrică – care până acum era reflectată automat în facturi – nu va mai fi oferită, începând […] The post Compensații la energie. GHID complet: cine poate beneficia, ce se schimbă din 2026 appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Dorin Recean revine/Vor fi blocate drumuri în Moldova?/ Universitățile renunță la tezele de licență? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Promo-LEX: Tiraspolul sporește controlul asupra populației— Trei indivizi au vandalizat decorul de sărbători din Bălți— Atenție, șoferi! Ceață în toată țara— Zelenski: Ucraina este gata să organizeze alegeri în 60–90 de zile— Dorin Recean revine într-o funcție publică— Universitățile ar putea renunța […] The post (VIDEO) Dorin Recean revine/Vor fi blocate drumuri în Moldova?/ Universitățile renunță la tezele de licență? appeared first on NewsMaker.
Facilitățile fiscale pentru parcurile IT vor fi menținute? Precizările Ministerului Economiei după declarația lui Osmochescu # NewsMaker
Actualul regim fiscal aplicat parcurilor IT, în special „Moldova IT Park”, va fi menținut până în anul 2035. Precizarea a fost făcută pe 10 decembrie de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, după ce ministrul Eugen Osmochescu a declarat că facilitățile fiscale pentru acest sector ar putea fi eliminate în contextul procesului de integrare europeană. „Garanția […] The post Facilitățile fiscale pentru parcurile IT vor fi menținute? Precizările Ministerului Economiei după declarația lui Osmochescu appeared first on NewsMaker.
Un cuplu din Chișinău a fost recunoscut vinovat de omor intenționat, fiind condamnat la câte 18 ani de închisoare. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG) într-un comunicat din 10 decembrie. Potrivit PG, crima a avut loc pe 10 decembrie 2024, în curtea locuinței unui bărbat de 45 de ani și o femeie de […] The post Un cuplu din Chișinău a omorât în bătaie un bărbat. Ce pedeapsă au primit inculpații appeared first on NewsMaker.
Un mare avantaj al căutării unui job înainte de Anul Nou este concurența redusă între candidați. În timp ce alții sunt ocupați cu pregătirea de sărbători, tu poți să aplici la mai multe funcții și să ajungi mai rapid în vizorul angajatorilor. Pe lângă asta, vei intra în colectiv chiar în perioada petrecerilor corporative. Mai […] The post Un nou an, un nou job! Zece locuri de muncă în Chișinău cu salarii de la 20 000 de lei appeared first on NewsMaker.
Moldelectrica, nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Junghietu: „este mult mai scumpă” # NewsMaker
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie, în după-amiaza și seara zilei de luni, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul precizează că aceste livrări sunt separate de cele efectuate de către Energocom, pe bază de contracte comerciale sau la bursele de energie și, respectiv, „mult mai scumpe”. Potrivit ministrului, solicitarea ajutorului de avarie […] The post Moldelectrica, nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Junghietu: „este mult mai scumpă” appeared first on NewsMaker.
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical # NewsMaker
Un proiect de amploare care integrează ospitalitatea internațională și serviciile medicale de generație nouă într-un format fără precedent pe piața locală Parteneriatul companiilor Summa și FIBA anunță începerea oficială a edificării unuia dintre cele mai reprezentative și importante proiecte integrate din Republica Moldova: un complex care va include două branduri internaționale Marriott International – Moxy Hotels și Residence […] The post Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical appeared first on NewsMaker.
Părinții își pot întoarce cheltuielile pentru studiile copiilor din contul statului. Ce trebuie să facă # NewsMaker
Contribuabilii vor putea, începând cu acest an, să-și diminueze impozitul pe venit, în cazul în care au achitat taxe pentru studiile copiilor lor. Aceștia vor avea dreptul să-și reducă venitul impozabil cu suma cheltuită, dar nu mai mult de 16 100 de lei. Anunțul a fost făcut de deputata PAS Victoria Belous într-un videoclip publicat […] The post Părinții își pot întoarce cheltuielile pentru studiile copiilor din contul statului. Ce trebuie să facă appeared first on NewsMaker.
Bărbat din Mariupol, forțat să părăsească Ucraina și să devină cetățean rus, condamnat în Rusia pentru trădare # NewsMaker
Un bărbat originar din Mariupol a fost condamnat la 18 ani de închisoare cu regim strict în Rusia. El a fost acuzat de tentativă de terorism și trădare de stat, pentru că ar fi încercat în 2023 să incendieze un comisariat militar din Mordovia. Potrivit Mediazona, bărbatul a fost dus în Mordovia în 2022, după […] The post Bărbat din Mariupol, forțat să părăsească Ucraina și să devină cetățean rus, condamnat în Rusia pentru trădare appeared first on NewsMaker.
Carp, după ce Ceban a pus la îndoială războiul hibrid împotriva R. Moldova: „Gălăgii pentru a sustrage atenția” # NewsMaker
(UPDATE 21:15) Purtătoarea de cuvânt MAN, Natalia Ixari, a comentat pentru NM acuzațiile lui Carp față de Ceban. „Comisia de securitate, ca și Consiliul Național de Securitate, astăzi este departe de interesele oamenilor și problemele cu care se confruntă ei. În loc să abordeze problemele grave din societate, conducerea PAS continuă să sperie oamenii, să […] The post Carp, după ce Ceban a pus la îndoială războiul hibrid împotriva R. Moldova: „Gălăgii pentru a sustrage atenția” appeared first on NewsMaker.
De la reorganizarea școlilor până la Coreea de Nord. Ce reformă pregătește Ministerul Educației și de ce a fost criticată # NewsMaker
Ministerul Educației din Moldova pregătește o reformă de amploare. Proiectul de modificare a Codului educației a stârnit deja dezbateri aprinse — nu doar din cauza planului de reorganizare a câtorva zeci de școli, ci și în legătură cu posibila introducere a unei prevederi care le-ar permite rectorilor să obțină un mandat suplimentar în cazul comasării […] The post De la reorganizarea școlilor până la Coreea de Nord. Ce reformă pregătește Ministerul Educației și de ce a fost criticată appeared first on NewsMaker.
Stare de urgență în Lituania, din cauza baloanelor venite din Belarus. Moldovenii, îndemnați să fie pregătiți pentru verificări suplimentare # NewsMaker
În Lituania a fost introdusă stare de urgență din cauza baloanelor meteorologice de contrabandă din Belarus. Ambasada Republicii Moldova la Vilnius a avertizat cetățenii moldoveni care tranzitează sau planifică să călătorească în Lituania despre posibile controale suplimentare. Guvernul Lituaniei a aprobat, în cadrul unei ședințe din 9 decembrie, declararea stării de urgență din cauza baloanelor […] The post Stare de urgență în Lituania, din cauza baloanelor venite din Belarus. Moldovenii, îndemnați să fie pregătiți pentru verificări suplimentare appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) PAS a inventat „războiul hibrid”?/ Moldova cumpără lumină la preț triplu/ Cine a scumpit ouăle? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ceban cere ca PAS să prezinte dovezi privind razboiul hibrid— Chișinăul, în apărarea școlilor cu predare în limba română din Transnistria— Catlabuga, despre scumpirea ouălor: sunt probleme la formarea prețurilor— Furtul miliardului: întârzierea audierii martorilor nu este un obstacol pentru instanță— Partidul […] The post (VIDEO) PAS a inventat „războiul hibrid”?/ Moldova cumpără lumină la preț triplu/ Cine a scumpit ouăle? appeared first on NewsMaker.
Spătaru, nemulțumită că Șor încă n-a fost deferit justiție în cazul finanțării ilegale a partidelor. Protest la Procuratura Anticorupție # NewsMaker
Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a organizat pe 9 decembrie, când este marcată Ziua Internațională Anticorupție, un protest la Procuratura Anticorupție. Aceasta s-a arătat nemulțumită față de faptul că dosarul în care oligarhul fugar Ilan Șor este acuzat pe finanțarea ilegală a partidelor încă nu a fost expediat în instanță. […] The post Spătaru, nemulțumită că Șor încă n-a fost deferit justiție în cazul finanțării ilegale a partidelor. Protest la Procuratura Anticorupție appeared first on NewsMaker.
Ceai cu pesticide, la un pas de a ajunge pe rafturile din Moldova. ANSA: Lotul a fost nimicit # NewsMaker
Un lot de peste 374 kg de ceai importat (11.016 pliculețe a câte 34 grame) a fost reținut și ulterior nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Clorpirifos, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost prelevate de […] The post Ceai cu pesticide, la un pas de a ajunge pe rafturile din Moldova. ANSA: Lotul a fost nimicit appeared first on NewsMaker.
„Justiția să nu se facă la televizor”: Ceban după perchezițiile CNA la Direcția Locativ-Comunală și Amenajare # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o nouă reacție în urma perchezițiilor efectuate săptămâna trecută la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău, într-un dosar privind corupție în achizițiile public. Edilul a subliniat că autoritățile trebuie să își facă datoria, dar justiția nu trebuie să se facă „la televizor” și a cerut respectarea strictă […] The post „Justiția să nu se facă la televizor”: Ceban după perchezițiile CNA la Direcția Locativ-Comunală și Amenajare appeared first on NewsMaker.
PAS lansează o petiție pentru depolitizarea Direcției Educație Chișinău și reducerea supraaglomerării în școli. Reacția lui Ceban # NewsMaker
Fracțiunea PAS din CMC cere depolitizarea conducerii Direcției Generale Educație, Tineret și Sport și a înregistrat un proiect de decizie pentru organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al instituției. Totodată, PAS a lansat o petiție prin care solicită Primăriei Chișinău să prezinte un plan municipal pentru depășirea crizei din educație, acuzând administrația capitalei […] The post PAS lansează o petiție pentru depolitizarea Direcției Educație Chișinău și reducerea supraaglomerării în școli. Reacția lui Ceban appeared first on NewsMaker.
Primăria Municipiului Chișinău propune ca, în 2026, majorarea taxelor locale să fie de 4,68%, corespunzător ratei medii a inflației înregistrate anul precedent, adică 2024. Proiectul de decizie, pus în consultare publică, vizează mai multe tipuri de taxe și va afecta în principal agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului. Decizia finală urmează să […] The post Primăria Chișinău propune creșterea taxelor locale în 2026 din cauza inflației appeared first on NewsMaker.
Va petrece Anul Nou după gratii? Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile # NewsMaker
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar de spălare de bani deosebit de proporții, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 zile. Decizia a fost luată luni de Curtea de Apel Centru, care a aprobat solicitarea Procuraturii Anticorupție de a prelungi măsura, de la 20 la 30 de zile. Andronachi, considerat apropiat al fostului […] The post Va petrece Anul Nou după gratii? Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile appeared first on NewsMaker.
Distincție înaltă din partea lui Zelenski pentru Recean: Fostul premier, decorat pentru sprijinul Ucrainei # NewsMaker
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit astăzi, 8 decembrie, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean – Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia a avut loc la Ambasada Ucrainei în Moldova, iar decorația i-a fost înmânată de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit […] The post Distincție înaltă din partea lui Zelenski pentru Recean: Fostul premier, decorat pentru sprijinul Ucrainei appeared first on NewsMaker.
Zinaida Popa respinge că a împrumutat 2 milioane de lei de la Vasile Popa: „Creditul a fost contractat exclusiv de soțul meu” # NewsMaker
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în CMC și directoarea Moldexpo, a venit cu clarificări după ce presa a relatat că ar fi contractat un credit de aproape două milioane de lei de la soțul său, Vasile Popa, fost director al SPPS. Potrivit Zinaidei Popa, creditul a fost contractat exclusiv de soțul său, iar ea figurează […] The post Zinaida Popa respinge că a împrumutat 2 milioane de lei de la Vasile Popa: „Creditul a fost contractat exclusiv de soțul meu” appeared first on NewsMaker.
Tezele de licență scrise cu AI scapă de detectarea sistemului antiplagiat? Perciun: „Asta e o problemă și mai complicată” # NewsMaker
În Republica Moldova, plagiatul în instituțiile de învățământ superior a devenit o problemă tot mai gravă. Un sondaj recent elaborat de Ministerul Educației arată că peste 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare. Mai grav este faptul că țara nu dispune de un sistem național centralizat de depistare a plagiatului, iar tezele […] The post Tezele de licență scrise cu AI scapă de detectarea sistemului antiplagiat? Perciun: „Asta e o problemă și mai complicată” appeared first on NewsMaker.
Bărbat din Anenii Noi reținut pentru că și-ar fi ucis mama: Nu i-a dat bani pentru alcool # NewsMaker
Un bărbat de 44 de ani din satul Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut la aproape un an după ce și-ar fi ucis mama, în vârstă de 81 de ani. Poliția susține că, în seara tragediei, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie după ce aceasta a refuzat să-i dea bani pentru alcool. Potrivit anchetatorilor, […] The post Bărbat din Anenii Noi reținut pentru că și-ar fi ucis mama: Nu i-a dat bani pentru alcool appeared first on NewsMaker.
Pacienții cu diabet, hipertensiune și risc de tromboză vor avea acces la medicamente noi compensate, de anul viitor # NewsMaker
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții din Republica Moldova cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei medicamente noi incluse în lista compensată din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru tratamentul diabetului de tip 2, va fi disponibil un preparat combinat cu Sitagliptinum + Metforminum, care va fi […] The post Pacienții cu diabet, hipertensiune și risc de tromboză vor avea acces la medicamente noi compensate, de anul viitor appeared first on NewsMaker.
