(VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria?

21:20

Un bărbat de 44 de ani din satul Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut la aproape un an după ce și-ar fi ucis mama, în vârstă de 81 de ani. Poliția susține că, în seara tragediei, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie după ce aceasta a refuzat să-i dea bani pentru alcool. Potrivit anchetatorilor, […]