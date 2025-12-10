Universitățile ar putea renunța la tezele de licență, din cauza AI? Perciun: „Trebuie să discutăm”
NewsMaker, 10 decembrie 2025 21:50
Republica Moldova ar putea renunța la teza de licență, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale, anunță ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul recunoaște că folosirea AI în pregătirea evaluărilor, rezolvarea testelor și elaborarea lucrărilor finale a devenit o provocare pentru sistemul de învățământ, în special pentru că aceste practici sunt din ce în
• • •
Guvernul Federației Ruse intenționează să blocheze apelurile telefonice din țările „neprietenoase". Anunțul a fost făcut pe 9 decembrie de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi în format online cu membrii Consiliului pentru drepturile omului. El a precizat că inițiativa face parte din noul pachet de măsuri pentru „protecția împotriva escrocilor", transmite DW. Putin
Universitățile ar putea renunța la tezele de licență, din cauza AI? Perciun: „Trebuie să discutăm"
Dorin Recean, numit de Maia Sandu în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe fostul premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, printr-un decret semnat pe 10 decembrie. Amintim că, în luna octombrie, Dorin Recean anunța că renunță la funcțiile de premier și deputat și se retrage din politică pentru a se dedica mediului de afaceri.
Ex-președinte al CSJ, depistat cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei. Ion Druță: „Interpretări greşite"
Ex-președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat de peste un milion de lei. Potrivit ANI, diferența a fost constatată prin comparația dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada august 2016-decembrie 2019. În apărare, Druță a declarat
Ceban acuză PAS de „jocuri murdare", iar presa – că ar distribui „minciuni". Ce l-a nemulțumit
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de „jocuri murdare", iar „unele surse media" – că ar răspândi „intenționat minciuni". Reacția edilului vine după ce presa și reprezentanți ai guvernării au reflectat și comentat inițiativele sale privind testarea antidrog în școli, precum și solicitările adresate autorităților în legătură cu prezentarea probelor
Decorațiunile de Crăciun instalate în parcul din Bălți, vandalizate. Primarul cere ajutorul localnicilor (VIDEO)
Trei persoane necunoscute au deteriorat iluminatul festiv de Crăciun din parcul central „Mihai Volontir" din Bălți, care a fost instalat recent. Primarul orașului, Alexandr Petkov, a calificat cazul drept un act de vandalism și a îndemnat localnicii să ajute la identificarea făptașilor. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 decembrie, în intervalul 00:20 –
Locuitorii Republicii Moldova vor afla vineri ce compensație pentru resursele energetice le va fi acordată. În acest sezon de încălzire, autoritățile au redus valoarea maximă a plății din cadrul programului „Ajutor la contor", iar compensația separată pentru energia electrică – care până acum era reflectată automat în facturi – nu va mai fi oferită, începând
(VIDEO) Dorin Recean revine/Vor fi blocate drumuri în Moldova?/ Universitățile renunță la tezele de licență?
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Promo-LEX: Tiraspolul sporește controlul asupra populației— Trei indivizi au vandalizat decorul de sărbători din Bălți— Atenție, șoferi! Ceață în toată țara— Zelenski: Ucraina este gata să organizeze alegeri în 60–90 de zile— Dorin Recean revine într-o funcție publică— Universitățile ar putea renunța
Facilitățile fiscale pentru parcurile IT vor fi menținute? Precizările Ministerului Economiei după declarația lui Osmochescu
Actualul regim fiscal aplicat parcurilor IT, în special „Moldova IT Park", va fi menținut până în anul 2035. Precizarea a fost făcută pe 10 decembrie de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, după ce ministrul Eugen Osmochescu a declarat că facilitățile fiscale pentru acest sector ar putea fi eliminate în contextul procesului de integrare europeană. „Garanția
Un cuplu din Chișinău a fost recunoscut vinovat de omor intenționat, fiind condamnat la câte 18 ani de închisoare. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG) într-un comunicat din 10 decembrie. Potrivit PG, crima a avut loc pe 10 decembrie 2024, în curtea locuinței unui bărbat de 45 de ani și o femeie de
Un mare avantaj al căutării unui job înainte de Anul Nou este concurența redusă între candidați. În timp ce alții sunt ocupați cu pregătirea de sărbători, tu poți să aplici la mai multe funcții și să ajungi mai rapid în vizorul angajatorilor. Pe lângă asta, vei intra în colectiv chiar în perioada petrecerilor corporative. Mai
Moldelectrica, nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Junghietu: „este mult mai scumpă"
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie, în după-amiaza și seara zilei de luni, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul precizează că aceste livrări sunt separate de cele efectuate de către Energocom, pe bază de contracte comerciale sau la bursele de energie și, respectiv, „mult mai scumpe". Potrivit ministrului, solicitarea ajutorului de avarie
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical
Un proiect de amploare care integrează ospitalitatea internațională și serviciile medicale de generație nouă într-un format fără precedent pe piața locală Parteneriatul companiilor Summa și FIBA anunță începerea oficială a edificării unuia dintre cele mai reprezentative și importante proiecte integrate din Republica Moldova: un complex care va include două branduri internaționale Marriott International – Moxy Hotels și Residence
Părinții își pot întoarce cheltuielile pentru studiile copiilor din contul statului. Ce trebuie să facă
Contribuabilii vor putea, începând cu acest an, să-și diminueze impozitul pe venit, în cazul în care au achitat taxe pentru studiile copiilor lor. Aceștia vor avea dreptul să-și reducă venitul impozabil cu suma cheltuită, dar nu mai mult de 16 100 de lei. Anunțul a fost făcut de deputata PAS Victoria Belous într-un videoclip publicat
Bărbat din Mariupol, forțat să părăsească Ucraina și să devină cetățean rus, condamnat în Rusia pentru trădare
Un bărbat originar din Mariupol a fost condamnat la 18 ani de închisoare cu regim strict în Rusia. El a fost acuzat de tentativă de terorism și trădare de stat, pentru că ar fi încercat în 2023 să incendieze un comisariat militar din Mordovia. Potrivit Mediazona, bărbatul a fost dus în Mordovia în 2022, după
Carp, după ce Ceban a pus la îndoială războiul hibrid împotriva R. Moldova: „Gălăgii pentru a sustrage atenția"
(UPDATE 21:15) Purtătoarea de cuvânt MAN, Natalia Ixari, a comentat pentru NM acuzațiile lui Carp față de Ceban. „Comisia de securitate, ca și Consiliul Național de Securitate, astăzi este departe de interesele oamenilor și problemele cu care se confruntă ei. În loc să abordeze problemele grave din societate, conducerea PAS continuă să sperie oamenii, să
De la reorganizarea școlilor până la Coreea de Nord. Ce reformă pregătește Ministerul Educației și de ce a fost criticată
Ministerul Educației din Moldova pregătește o reformă de amploare. Proiectul de modificare a Codului educației a stârnit deja dezbateri aprinse — nu doar din cauza planului de reorganizare a câtorva zeci de școli, ci și în legătură cu posibila introducere a unei prevederi care le-ar permite rectorilor să obțină un mandat suplimentar în cazul comasării
Stare de urgență în Lituania, din cauza baloanelor venite din Belarus. Moldovenii, îndemnați să fie pregătiți pentru verificări suplimentare
În Lituania a fost introdusă stare de urgență din cauza baloanelor meteorologice de contrabandă din Belarus. Ambasada Republicii Moldova la Vilnius a avertizat cetățenii moldoveni care tranzitează sau planifică să călătorească în Lituania despre posibile controale suplimentare. Guvernul Lituaniei a aprobat, în cadrul unei ședințe din 9 decembrie, declararea stării de urgență din cauza baloanelor
(VIDEO) PAS a inventat „războiul hibrid"?/ Moldova cumpără lumină la preț triplu/ Cine a scumpit ouăle?
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ceban cere ca PAS să prezinte dovezi privind razboiul hibrid— Chișinăul, în apărarea școlilor cu predare în limba română din Transnistria— Catlabuga, despre scumpirea ouălor: sunt probleme la formarea prețurilor— Furtul miliardului: întârzierea audierii martorilor nu este un obstacol pentru instanță— Partidul
Spătaru, nemulțumită că Șor încă n-a fost deferit justiție în cazul finanțării ilegale a partidelor. Protest la Procuratura Anticorupție
Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a organizat pe 9 decembrie, când este marcată Ziua Internațională Anticorupție, un protest la Procuratura Anticorupție. Aceasta s-a arătat nemulțumită față de faptul că dosarul în care oligarhul fugar Ilan Șor este acuzat pe finanțarea ilegală a partidelor încă nu a fost expediat în instanță.
Ceai cu pesticide, la un pas de a ajunge pe rafturile din Moldova. ANSA: Lotul a fost nimicit
Un lot de peste 374 kg de ceai importat (11.016 pliculețe a câte 34 grame) a fost reținut și ulterior nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Clorpirif
„Justiția să nu se facă la televizor”: Ceban după perchezițiile CNA la Direcția Locativ-Comunală și Amenajare # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o nouă reacție în urma perchezițiilor efectuate săptămâna trecută la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău, într-un dosar privind corupție în achizițiile public. Edilul a subliniat că autoritățile trebuie să își facă datoria, dar justiția nu trebuie să se facă „la televizor” și a cerut respectarea strictă […] The post „Justiția să nu se facă la televizor”: Ceban după perchezițiile CNA la Direcția Locativ-Comunală și Amenajare appeared first on NewsMaker.
PAS lansează o petiție pentru depolitizarea Direcției Educație Chișinău și reducerea supraaglomerării în școli. Reacția lui Ceban # NewsMaker
Fracțiunea PAS din CMC cere depolitizarea conducerii Direcției Generale Educație, Tineret și Sport și a înregistrat un proiect de decizie pentru organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al instituției. Totodată, PAS a lansat o petiție prin care solicită Primăriei Chișinău să prezinte un plan municipal pentru depășirea crizei din educație, acuzând administrația capitalei […] The post PAS lansează o petiție pentru depolitizarea Direcției Educație Chișinău și reducerea supraaglomerării în școli. Reacția lui Ceban appeared first on NewsMaker.
Primăria Municipiului Chișinău propune ca, în 2026, majorarea taxelor locale să fie de 4,68%, corespunzător ratei medii a inflației înregistrate anul precedent, adică 2024. Proiectul de decizie, pus în consultare publică, vizează mai multe tipuri de taxe și va afecta în principal agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului. Decizia finală urmează să […] The post Primăria Chișinău propune creșterea taxelor locale în 2026 din cauza inflației appeared first on NewsMaker.
Va petrece Anul Nou după gratii? Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile # NewsMaker
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar de spălare de bani deosebit de proporții, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 zile. Decizia a fost luată luni de Curtea de Apel Centru, care a aprobat solicitarea Procuraturii Anticorupție de a prelungi măsura, de la 20 la 30 de zile. Andronachi, considerat apropiat al fostului […] The post Va petrece Anul Nou după gratii? Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile appeared first on NewsMaker.
Distincție înaltă din partea lui Zelenski pentru Recean: Fostul premier, decorat pentru sprijinul Ucrainei # NewsMaker
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit astăzi, 8 decembrie, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean – Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia a avut loc la Ambasada Ucrainei în Moldova, iar decorația i-a fost înmânată de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit […] The post Distincție înaltă din partea lui Zelenski pentru Recean: Fostul premier, decorat pentru sprijinul Ucrainei appeared first on NewsMaker.
Zinaida Popa respinge că a împrumutat 2 milioane de lei de la Vasile Popa: „Creditul a fost contractat exclusiv de soțul meu” # NewsMaker
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în CMC și directoarea Moldexpo, a venit cu clarificări după ce presa a relatat că ar fi contractat un credit de aproape două milioane de lei de la soțul său, Vasile Popa, fost director al SPPS. Potrivit Zinaidei Popa, creditul a fost contractat exclusiv de soțul său, iar ea figurează […] The post Zinaida Popa respinge că a împrumutat 2 milioane de lei de la Vasile Popa: „Creditul a fost contractat exclusiv de soțul meu” appeared first on NewsMaker.
Tezele de licență scrise cu AI scapă de detectarea sistemului antiplagiat? Perciun: „Asta e o problemă și mai complicată” # NewsMaker
În Republica Moldova, plagiatul în instituțiile de învățământ superior a devenit o problemă tot mai gravă. Un sondaj recent elaborat de Ministerul Educației arată că peste 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare. Mai grav este faptul că țara nu dispune de un sistem național centralizat de depistare a plagiatului, iar tezele […] The post Tezele de licență scrise cu AI scapă de detectarea sistemului antiplagiat? Perciun: „Asta e o problemă și mai complicată” appeared first on NewsMaker.
Bărbat din Anenii Noi reținut pentru că și-ar fi ucis mama: Nu i-a dat bani pentru alcool # NewsMaker
Un bărbat de 44 de ani din satul Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut la aproape un an după ce și-ar fi ucis mama, în vârstă de 81 de ani. Poliția susține că, în seara tragediei, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie după ce aceasta a refuzat să-i dea bani pentru alcool. Potrivit anchetatorilor, […] The post Bărbat din Anenii Noi reținut pentru că și-ar fi ucis mama: Nu i-a dat bani pentru alcool appeared first on NewsMaker.
Pacienții cu diabet, hipertensiune și risc de tromboză vor avea acces la medicamente noi compensate, de anul viitor # NewsMaker
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții din Republica Moldova cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei medicamente noi incluse în lista compensată din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru tratamentul diabetului de tip 2, va fi disponibil un preparat combinat cu Sitagliptinum + Metforminum, care va fi […] The post Pacienții cu diabet, hipertensiune și risc de tromboză vor avea acces la medicamente noi compensate, de anul viitor appeared first on NewsMaker.
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne să-și aleagă noul primar general. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursă # NewsMaker
Bucureștenii sunt chemați astăzi să decidă cine va conduce Capitala, după ce funcția de primar general a rămas vacantă odată cu plecarea lui Nicușor Dan la Președinție în luna mai 2025. Aproape 1,8 milioane de oameni pot vota între 7:00 și 21:00. Pe buletin apar 17 candidați, chiar dacă doi s-au retras în ultimele zile […] The post Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne să-și aleagă noul primar general. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursă appeared first on NewsMaker.
„Să punem în coș cât mai multe produse autohtone”: Maia Sandu îndeamnă moldovenii să susțină producătorii locali # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a lansat un apel către toți moldovenii să aleagă produsele autohtone și să sprijine economia țării. Alegerea produselor locale nu este doar un gest simbolic, ci un sprijin real pentru familiile din satele și orașele Moldovei, potrivit șefei statului. „Atunci când alegem produsele locale, sprijinim familiile din satele și orașele Moldovei, locurile […] The post „Să punem în coș cât mai multe produse autohtone”: Maia Sandu îndeamnă moldovenii să susțină producătorii locali appeared first on NewsMaker.
„Situația este cât de cât stabilă, nu sunt prevăzute întreruperi de curent”: Junghietu, după ce Moldova a solicitat ajutor energetic din România # NewsMaker
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unor întreruperi de curent în următoarea perioadă, iar situația este „cât de cât stabilă”, după ce ieri, 6 decembrie, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din partea României, ca urmare a bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Moldova […] The post „Situația este cât de cât stabilă, nu sunt prevăzute întreruperi de curent”: Junghietu, după ce Moldova a solicitat ajutor energetic din România appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu a retras distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor. Care e motivul? # NewsMaker
Președinta Maia Sandu, a revocat distincțiile de stat acordate anterior președintelui Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica. Decretul a fost semnat pe 5 decembrie, și publicat pe pagina oficială a Președinției. Cele două distincții fuseseră acordate pe 10 octombrie, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, pentru meritele lor în […] The post Maia Sandu a retras distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor. Care e motivul? appeared first on NewsMaker.
Pensii pentru moldovenii care lucrează legal în Canada: Guvernul pregătește demararea negocierilor # NewsMaker
Moldovenii care muncesc legal în Canada ar putea obține pensii și alte prestații sociale pentru anii lucrați acolo. Guvernul de la Chișinău va examina pe 10 decembrie inițierea negocierilor cu autoritățile din Quebec pentru un acord de securitate socială care să permită recunoașterea perioadelor contributive realizate în această provincie. Proiectul prevede demararea discuțiilor oficiale între […] The post Pensii pentru moldovenii care lucrează legal în Canada: Guvernul pregătește demararea negocierilor appeared first on NewsMaker.
„Ei sunt cei mai buni ambasadori ai țării noastre”: Grosu, după întâlnirea cu cea mai mare comunitate moldovenească din SUA # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat într-o vizită de lucru în Statele Unite, a ajuns la Chicago, unde a discutat cu antreprenorii și membrii uneia dintre cele mai numeroase și active comunități moldovenești din America de Nord. Oficialul le-a vorbit despre reformele planificate la Chișinău, parcursul european al Republicii Moldova și colaborarea cu Statele Unite, dar […] The post „Ei sunt cei mai buni ambasadori ai țării noastre”: Grosu, după întâlnirea cu cea mai mare comunitate moldovenească din SUA appeared first on NewsMaker.
Cel puțin 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit la un club din India. Printre victime se numără și turiști # NewsMaker
Cel puțin 25 de oameni au murit într-un incendiu izbucnit în noaptea de 7 decembrie într-un club de noapte din statul indian Goa. Printre victime se numără și turiști. Incendiul a avut loc în clubul popular Birch by Romeo Lane, unde, potrivit primelor informații, un balon de gaz ar fi explodat în bucătărie, declanșând flăcările. […] The post Cel puțin 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit la un club din India. Printre victime se numără și turiști appeared first on NewsMaker.
Acordul de pace pentru Ucraina, aproape de semnare. Kellogg: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” # NewsMaker
Acordul de încetare a războiului din Ucraina este „foarte aproape” de semnare, însă soarta sa depinde de rezolvarea a două probleme cheie: viitorul regiunii Donbas și situația centralei nucleare de la Zaporojie, potrivit DW. Declarația aparține lui Kit Kellogg, reprezentant special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, care a vorbit sâmbătă, 6 decembrie, la […] The post Acordul de pace pentru Ucraina, aproape de semnare. Kellogg: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: OrheiLand se închide, coletele de pe Temu vor fi impozitate, criptovaluta va fi supravegheată # NewsMaker
„Planul de reziliență democratică” Implementarea „Planului de consolidare a rezilienței democratice” pentru următorii doi ani, inițiat de Președinta Maia Sandu și adoptat de Consiliul Suprem de Securitate, va fi realizată de mai multe structuri de stat, inclusiv cele care fac parte din CSS. După cum a precizat administrația prezidențială, pentru implementarea planului „nu este prevăzut un buget […] The post NM Espresso: OrheiLand se închide, coletele de pe Temu vor fi impozitate, criptovaluta va fi supravegheată appeared first on NewsMaker.
Foc de armă la frontiera de nord: un polițist a ajuns la spital cu o rană în zona maxilarului # NewsMaker
Un angajat al Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției regionale Nord, a ajuns la spital în seara zilei de 5 decembrie, după ce s-a rănit singur cu arma din dotare în timpul serviciului. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în jurul orei 21:30. Polițistul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat […] The post Foc de armă la frontiera de nord: un polițist a ajuns la spital cu o rană în zona maxilarului appeared first on NewsMaker.
80 de troleibuze și autobuze decorate vor circula în Chișinău și suburbii în perioada sărbătorilor de iarnă # NewsMaker
Primăria Chișinău anunță că, în acest an, 80 de unități de transport vor aduce atmosfera sărbătorilor pe străzile capitalei și în suburbii. Pentru al șaselea an consecutiv, municipalitatea păstrează tradiția de a decora troleibuzele și autobuzele în spirit festiv. Potrivit autorităților locale, majoritatea vehiculelor au fost împodobite cu sprijinul partenerilor municipiului. „ Le mulțumim pentru […] The post 80 de troleibuze și autobuze decorate vor circula în Chișinău și suburbii în perioada sărbătorilor de iarnă appeared first on NewsMaker.
Percheziții în București la compania imobiliară a omului de afaceri moldovean Vlad Musteață. Acesta neagă că ar fi fost reținut # NewsMaker
Compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, controlată de omul de afaceri Vlad Musteață, fondator al Proimobil din Chișinău, a fost vizată de controale în cadrul unui dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din România a desfășurat joi, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei, potrivit Mediafax. Anterior, […] The post Percheziții în București la compania imobiliară a omului de afaceri moldovean Vlad Musteață. Acesta neagă că ar fi fost reținut appeared first on NewsMaker.
Sarcofagul de la Cernobîl, avariat după un atac cu dronă: AIEA avertizează că structura nu își mai îndeplinește pe deplin funcțiile de siguranță # NewsMaker
Sarcrofagul centralei nucleare de la Cernobîl și-a pierdut principalele funcții de siguranță după ce a fost lovit de o dronă cu muniție explozivă. Concluzia se regăsește în rezultatele examinării domului de protecție, realizate de specialiștii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), transmite Meduza. Potrivit AIEA, sarcofagul nu mai poate îndeplini o parte dintre funcțiile sale […] The post Sarcofagul de la Cernobîl, avariat după un atac cu dronă: AIEA avertizează că structura nu își mai îndeplinește pe deplin funcțiile de siguranță appeared first on NewsMaker.
Moldova cere ajutor de avarie din România după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent după atacurile rusești # NewsMaker
După atacurile rusești asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar avariile produse au afectat și fluxurile energetice din regiune. Moldelectrica anunță că, în urma acestor lovituri, un grup energetic important din Ucraina a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă. Pentru […] The post Moldova cere ajutor de avarie din România după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent după atacurile rusești appeared first on NewsMaker.
Ucraina a blocat o parte din activele lui Victor Gușan, cofondatorul „Sheriff”. Acesta ar fi sprijinit industria militară rusă # NewsMaker
Autoritățile ucrainene au dispus blocarea unei părți importante din activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce anchetatorii au stabilit că firmele afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii întreprinderilor militare și industriale ale Rusiei, potrivit redacției Zona de Securitate. Potrivit deciziei instanței ucrainene, obținută de echipa Zona de Securitate, Gușan ar fi […] The post Ucraina a blocat o parte din activele lui Victor Gușan, cofondatorul „Sheriff”. Acesta ar fi sprijinit industria militară rusă appeared first on NewsMaker.
„Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi”: Ministrul Mediului cere demisia angajaților care au permis tăierile ilegale în pădurile din Strășeni # NewsMaker
După ce în spațiul public au fost distribuite imagini ce surprind tăieri ilegale de pădure în zona Strășeni, Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, s-a deplasat la fața locului și a cerut demisia celor care au permis defrișarea. Oficialul a precizat că persoana vinovată a fost sancționată, însă astfel de măsuri nu sunt suficiente, fiind nevoie de […] The post „Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi”: Ministrul Mediului cere demisia angajaților care au permis tăierile ilegale în pădurile din Strășeni appeared first on NewsMaker.
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de Kettlebell # NewsMaker
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a câștigat medalia de aur la Campionatul European de Kettlebell, care se desfășoară în complexul Arena Chișinău, între 4 și 7 decembrie. Potrivit Federației de Sporturi de Contact, Nicolai Frangu s-a impus la categoria de greutate până în 74 kg, la disciplina 2×32 kg. Locul al doilea a fost ocupat de […] The post Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de Kettlebell appeared first on NewsMaker.
Vot prin internet și urne electronice în Republica Moldova? Ce propun deputații Partidului Nostru # NewsMaker
Deputatul Partidului Nostru și fost secretar al Comisiei Electorale Centrale, Alexandr Berlinschii, a înregistrat astăzi, 5 decembrie, un proiect de hotărâre prin care propune crearea unui Grup de lucru parlamentar responsabil de elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Documentul ar urma să definească direcțiile principale de modernizare a sistemului electoral din Republica Moldova, vizând un […] The post Vot prin internet și urne electronice în Republica Moldova? Ce propun deputații Partidului Nostru appeared first on NewsMaker.
Declarație: Parlamentul de Asociere Moldova-UE cere deschiderea primelor trei capitole de negocieri până la sfârșitul lunii # NewsMaker
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM – UE) s-a reunit astăzi, 5 decembrie, în ședință, care a fost găzduită de legislativul de la Chișinău. Membrii CPA RM – UE au adoptat o declarație, în care menționează că se așteaptă ca Republica Moldova să îndeplinească condițiile pentru deschiderea a 3 clustere […] The post Declarație: Parlamentul de Asociere Moldova-UE cere deschiderea primelor trei capitole de negocieri până la sfârșitul lunii appeared first on NewsMaker.
Președinția explică cine va implementa „Planul de consolidare a rezilienței democratice” și din ce bani # NewsMaker
„Planul de consolidare a rezilienței democratice”, aprobat la ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), va fi implementat de mai multe instituții, inclusiv de cele care fac parte din CNS. Informația a fost comunicată pentru NM de către reprezentanții Președinției, care au adăugat că Maia Sandu va monitoriza implementarea planului. Totodată, reprezentanții instituției prezidențiale au declarat […] The post Președinția explică cine va implementa „Planul de consolidare a rezilienței democratice” și din ce bani appeared first on NewsMaker.
