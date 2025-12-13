Bugetul de stat pentru anul 2026, aprobat de Parlament în prima lectură

10:20

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a nimic un lot de 7.500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au arătat că limita maximă admisă de reziduuri de pesticid Penconazol, care prezintă un risc potențial pentru sănătatea umană, a fost depășită de aproape zece ori.