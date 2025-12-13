Atacuri aeriene asupra regiunii Odesa: peste 10 stații electrice avariate

10:50

Ministerul Sănătății din România a anunțat că joi, 11 decembrie, a fost confirmat un caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, la Cluj-Napoca, iar teste se fac în continuare în cazul altor trei persoane. Este vorba de patru femei care lucrează ca maseuze la un salon, fiind originare din Asia. Acesta este primul caz de lepră diagnosticat în România din 1981 încoace.