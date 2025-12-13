Cifre dureroase ale pieței muncii – 20% dintre angajați din Moldova sub pragul de 7.000 lei

20:00

Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de până la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor. Inițiativa, elaborată de ministerul Finanțelor, vizează personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Potrivit ... Statul va cheltui peste 13 milioane de lei pentru salarizarea noului Centru de Management al Crizelor – Ion Chicu: „Fiecare care eșuează la MAI îi se creează o instituție separată"