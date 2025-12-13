Cum pot antreprenorii să vândă mai mult de sărbători: MIA, soluția pentru încasări instant

10:20

Fiecare a patra gospodărie din Republica Moldova nu va primi compensații la căldură în acest sezon, după ce doar 605.000 dintre cele aproximativ 783.000 de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md au fost declarate eligibile. Asta înseamnă că aproape 178.000 de familii nu întrunesc criteriile, iar numărul beneficiarilor este cu circa 120.000 mai mic decât anul […]