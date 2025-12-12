Forțele ucrainene și partizanii ruși au lovit două nave rusești care transportau arme, în apele Mării Caspice
Radio Chisinau, 12 decembrie 2025 14:30
Forțele ucrainene și partizanii ruși au lovit două nave rusești care transportau arme, în apele Mării Caspice, anunță autoritățile ucrainene, informează Agenția de presă UKRINFORM.
• • •
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că mandatul membrului internațional Scott Bales se va încheia la 31 decembrie, în legătură cu pensionarea. Cererea privind încetarea mandatului a fost transmisă Parlamentului și urmează a fi examinată conform prevederilor legale.
Șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, a fost avansat de președinta Maia Sandu la gradul special de chestor, echivalent cu gradul de general-maior. Șefa statului a semnat decretul care prevede acest lucru la data de 11 decembrie.
FOTO | Maia Sandu, conferință comună cu Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides: „Uniunea Europeană însăși beneficiază de o R. Moldova mai puternică, mai stabilă, mai democratică” # Radio Chisinau
Relațiile bilaterale, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, securitatea în regiune, sprijinul și solidaritatea comună pentru Ucraina, precum și eforturile necesare pentru restabilirea păcii pe continentul european sunt principalele subiecte abordate de către președinta Maia Sandu cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Șefa statului întreprinde astăzi o vizită în Cipru, țara care va deține, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Mai puțină birocrație pentru antreprenori: Parlamentul reduce procedurile pentru actele permisive # Radio Chisinau
Procedurile pentru obținerea a 26 de acte permisive vor fi simplificate, după ce Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, proiectul de lege care prevede optimizarea acestora.
Maia Sandu, conferință comună cu Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides: „Uniunea Europeană însăși beneficiază de o R. Moldova mai puternică, mai stabilă, mai democratică” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu este într-o vizită oficială în Republica Cipru, țară care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Parlamentul denunță încă trei acorduri cu țările membre ale Comunității Statelor Independente # Radio Chisinau
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.
Igor Grosu: „Situația de pe malul stâng al Nistrului este sub control. Nu există motive de îngrijorare” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a afirmat înainte de ședința Legislativului că situația din regiunea transnistreană este menținută sub control, iar instituțiile de securitate urmăresc în mod constant evoluțiile de pe malul stâng al Nistrului.
Evenimente publice mai sigure: Parlamentul a aprobat noi reguli pentru a spori protecția participanților # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi, 12 decembrie, în a doua lectură o lege menită să sporească siguranța la evenimentele publice, asigurând protecția participanților și prevenind incidentele care pot pune în pericol viața, sănătatea sau ordinea publică.
Pentru perioada 13.12.2025 - 15.12.2025, ANRE stabilește următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:
Igor Munteanu renunță la funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Decizia fiind aprobată de Biroul Permanent și de Consiliul Național Politic, joi, 11 decembrie, susține politicianul, într-o postare pe Facebook.
Ursula von der Leyen, mesaj către Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană” # Radio Chisinau
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană, a declarat joi, 11 decembrie, Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce președintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei.
Compensații majorate în sezonul rece: peste 50% dintre beneficiari primesc suma maximă # Radio Chisinau
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la energie. Mai mult de jumătate vor primi compensația maximă.
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut semnificativ în primele 11 luni ale anului 2025.
Peste 19 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 48.160 de persoane, cele mai aglomerate puncte fiind Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni și Sculeni. Poliția de Frontieră a raportat refuzuri de intrare pentru 19 cetățeni străini și mai multe încălcări ale legislației, recomandând rute alternative pentru evitarea aglomerației.
UNESCO a înmânat Republicii Moldova și României certificatul de includere a cobzei în lista Patrimoniului Imaterial # Radio Chisinau
Republica Moldova și România au primit joi, 11 decembrie, în cadrul unei ceremonii oficiale la New Delhi, Certificatul UNESCO privind înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzică tradițională în România și Republica Moldova” în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.
Situația la frontieră: 19 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Sănătății din România a anunțat că joi, 11 decembrie, a fost confirmat un caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, la Cluj-Napoca, iar teste se fac în continuare în cazul altor trei persoane. Este vorba de patru femei care lucrează ca maseuze la un salon, fiind originare din Asia. Acesta este primul caz de lepră diagnosticat în România din 1981 încoace.
Ministerul Finanțelor și ONU dau un nou impuls cooperării pentru modernizarea R. Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut ieri, 11 decembrie, o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate domeniile de cooperare dintre Ministerul Finanțelor și agențiile ONU.
Un lot de 7,5 tone de mărar de import, nimicit sub supravegherea inspectorilor ANSA # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a nimic un lot de 7.500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au arătat că limita maximă admisă de reziduuri de pesticid Penconazol, care prezintă un risc potențial pentru sănătatea umană, a fost depășită de aproape zece ori.
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 decembrie 2025. Denunțarea a trei acorduri cu CSI, pe ordinea de zi # Radio Chisinau
În aceste momente are loc ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 decembrie. Pe ordinea de zi se află și proiectele de denunțare a 3 acorduri semnate între Republica Moldova și CSI.
Decretul privind numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul prin care fostul prim-ministru Dorin Recean este numit în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență a fost publicat în Monitorul Oficial.
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Tentativă de trecere a frontierei cu arme pneumatice, descoperită pe Aeroportul Chișinău # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu angajații IGPF, au dejucat o tentativă de trecere a frontierei cu arme pneumatice, după ce au verificat pasagerii cursei Chișinău–Tel Aviv.
„R. Moldova nu are nici resurse, nici capacitatea să se apere singură. Singura ei șansă este Uniunea Europeană” (Revista presei) # Radio Chisinau
Principalele teme abordate de presă sunt priind securitatea R. Moldova și problema transnistreană. De asemenea, presa scrie câți bani cheltuie primarul Ceban pentru avocați, după ce a fost interzis în România, și continuă să relateze de la procesul de judecată în dosarul lui Plahotniuc.
Dolarul american se ieftinește astăzi cu nouă bani și are o cotație oficială de 16 lei și 94 de bani, informează MOLDPRES.
De astăzi, beneficiarii pot vedea compensațiile la energie în cabinetul personal de pe compensatii.gov.md # Radio Chisinau
Începând de astăzi, toți consumatorii care au depus cerere pentru compensarea cheltuielilor la energie pot vedea în cabinetul personal de pe platforma compensatii.gov.md atât suma acordată, cât și categoria de vulnerabilitate energetică atribuită gospodăriei lor.
Consumatorii de pe mai multe străzi din sectorul Buiucani rămân fără apă la robinet pentru o zi # Radio Chisinau
Vineri, 12 decembrie, unii consumatori de pe câteva străzi din sectorul Buiucani al Capitalei vor rămâne fără apă la robinet.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu". Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autorităților pentru dezvoltarea comunităților și prioritățile legate de infrastructură, construcția rețelelor de apă și canalizare, precum și îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor.
Excursiile cu Troleibuzul Turistic din cadrul proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” vor porni sâmbătă, 13 decembrie, din fața Primăriei Chișinău.
Mai multe comisii școlare au admis copiatul la examene de absolvire. Fraude constatate de MEC # Radio Chisinau
Fraude la examene de absolvire au fost constatate în 18 instituții din 8 raioane. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, mai multe comisii școlare ar fi admis copierea în timpul probelor scrise. Abaterile au fost descoperite după ce Comisiile Republicane de Evaluare au sesizat Comisia Națională de Examene (CNE) despre teste care prezentau indicii clare de fraudă, transmite IPN.
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene i-a fost înaintată lui Trump, spune Merz: „Principala întrebare este ce concesii este pregătită Ucraina să facă” # Radio Chisinau
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, ca parte a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina, i-a fost înaintată miercuri președintelui american Donald Trump, a anunțat joi cancelarul german Friedrich Merz.
Atenție la artificii! 26 de procese-verbale întocmite pentru vânzarea ilegală de artificii # Radio Chisinau
În perioada sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți cetățeni aleg să cumpere artificii pentru a marca momente speciale, însă poliția atrage atenția că acestea pot fi extrem de periculoase dacă nu sunt utilizate corespunzător sau sunt achiziționate din surse neautorizate.
Statele membre aprobă simplificarea programului InvestEU pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene # Radio Chisinau
Consiliul UE și-a dat acordul final asupra unui regulament revizuit care simplifică programul InvestEU, parte a pachetului „Omnibus II”, menit să simplifice legislația în domeniul programelor de investiții ale UE. Noile norme vor consolida competitivitatea Uniunii Europene prin creșterea capacității de investiții a UE, pentru a mobiliza fonduri publice și private suplimentare.
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 51 514 400 lei.
Prevenirea infecțiilor asociate ventilației: SCR Timofei Moșneaga devine punct pilot # Radio Chisinau
Secțiile de terapie intensivă din SCR „Timofei Moșneaga” devin punct pilot pentru prevenirea infecțiilor asociate ventilației. Un program, implementat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), cu suportul tehnic al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) și ICAP Columbia University, a fost lansat la Chișinău.
Autorii petiției avertizează că mărirea numărului de plantații de salcâm în acțiunile de împădurire derulate în ultima perioadă riscă să compromită obiectivele programului: refacerea pădurilor native, îmbunătățirea regimului hidrologic și creșterea rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice.
România sprijină educația din Republica Moldova: noi dotări pentru școlile din Bălți și Rîșcani # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a dotat, astăzi, cu mobilier modern și sălile de clasă din Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani, Gimnaziul nr. 10 și Liceul „A.I. Cuza” din Bălți, după inaugurarea de ieri la liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari.
Evaluarea în învățământul primar, analizată de cadre didactice și experți educaționali # Radio Chisinau
Evaluarea elevilor din clasele primare a fost subiectul unei discuții ample, desfășurate în format hibrid, care a reunit peste 2.500 de profesori, cercetători și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Participanții au abordat experiențele acumulate în procesul de pilotare a noii Metodologii privind evaluarea rezultatelor învățării, document testat în 267 de școli din R. Moldova.
Ministrul ucrainean de Externe: „Orice încercare de atenuare a tendințelor Rusiei face Rusia și mai agresivă” # Radio Chisinau
Rusia a distrus arhitectura securității la Marea Neagră și militarizează și peninsula ocupată, transformând-o într-un punct de agresiune în continuare, a afirmat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, la conferința „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunități, investiții”, care are loc la București.
Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor # Radio Chisinau
Boxerul Alexandru Paraschiv a obținut o performanță istorică pentru Republica Moldova, cucerind medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor - prima distincție mondială pentru țara noastră în această categorie.
În Estonia, politicianul pro-rus Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare # Radio Chisinau
Un tribunal estonian a anunțat joi, 11 decembrie, în instanță că politicianul pro-rus Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare.
O comisie ad-hoc va examina faptele ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de Procurorul General interimar Dumitru Robu, ca urmare a unei sesizări depuse pe 4 decembrie 2025.
Consiliul Superior al Procurorilor /CSP/ va avea un nou regulament de activitate. Documentul care este structurat pe 11 capitole a fost aprobat în ședința de astăzi.
Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea preventivă de pe piață a unui lot de produse destinate sugarilor din mărcile NAN 1 Optipro și Nestogen 1, după ce în fabrica de origine a producătorului a fost identificată bacteria Bacillus cereus. Această bacterie poate provoca îmbolnăviri la copiii mici dacă este ingerată, motiv pentru care autoritățile au decis măsuri de precauție.
