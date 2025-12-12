Două persoane au decedat intoxicate cu monoxid de carbon

16:35

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea preventivă de pe piață a unui lot de produse destinate sugarilor din mărcile NAN 1 Optipro și Nestogen 1, după ce în fabrica de origine a producătorului a fost identificată bacteria Bacillus cereus. Această bacterie poate provoca îmbolnăviri la copiii mici dacă este ingerată, motiv pentru care autoritățile au decis măsuri de precauție.