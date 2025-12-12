China: Militariștii japonezi, un pericol comun pentru toate popoarele lumii

18:00

Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, România.Primul caz fusese anunțat ieri de Ministerul Sănătății, tot la o angajată a acestui salon, tot de origine asiatică. Vorbim depre primele două cazuri de lepră diagnosticate în România din 1981 încoace. Alte două persoane sînt suspecte de boală, fiind „în curs de e