Liderul Hong Kongului: Ancheta privind incendiul se va încheia în termen de nouă luni
Noi.md, 12 decembrie 2025 22:30
Declarația a fost făcută de liderul administrației, John Lee, la mai bine de două săptămîni după ce flăcările au cuprins șapte blocuri rezidențiale înalte din districtul Tai Po, situat în apropierea graniței cu China continentală.Guvernul a înființat o comisie independentă, condusă de judecătorul David Lok, președintele Comisiei pentru Afaceri Electorale, cu mandatul de a analiza cauzele incen
O reuniune la nivel înalt pentru pregătirea reuniunii informale a liderilor Organizației de Cooperare Economică din Asia-Pacific (APEC) 2026 s-a desfășurat în 11 și 12 decembrie la Shenzhen, în provincia Guangdong, scrie romanian.cri.cn.Fiind prima acțiune organizată de China după preluarea președinției organizației, evenimentul a ridicat cortina „Anului Chinei” pentru APEC, a declarat Guo Jia
Serviciul Vamal informează agenții economici și persoanele interesate că, în anul 2025, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare va fi luni, 30 decembrie.Potrivit instituției, în data de 31 decembrie 2025, care reprezintă ultima zi lucrătoare a anului, nu vor fi efectuate încasări și plăți bugetare, fiind realizate doar operațiuni interne și proceduri de încheiere a anului buge
Ministrul Finanțelor a prezentat azi în Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 # Noi.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a prezentat astăzi în Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, un buget orientat spre investiții, creștere economică și îmbunătățirea nivelului de trai pentru cetățeni.Bugetul se fundamentează pe: creștere economică de 2,4%, PIB nominal de 377miliarde lei, inflație medie anuală - 4,3%, și salariu mediu lunar de 17 400 lei, cu peste
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în executarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), reușind să închidă 152 de cauze din totalul de 197, ceea ce reprezintă un grad de finalizare de 77%.Datele au fost prezentate în cadrul unei conferințe internaționale dedicate executării hotărîrilor CEDO, organizată în contextul în care Moldova a preluat, în luna noiemb
Pe 13 decembrie, va fi stopat traficul rutier în centrul capitalei, notează Noi.md.Sîmbătă, traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe 13 decembrie, va fi stopat în legătură cu desfășurarea unei acțiuni social-sportive.Astfel, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi optiră circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu
Xi Jinping a felicitat participanții la Forumul dedicat Anului Internațional al Păcii și Încrederii # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis vineri un mesaj de felicitare participanților la Forumul privind Anul Internațional al Păcii și Încrederii, desfășurat la Așgabat, în Turkmenistan, scrie romanian.cri.cn.În mesajul său, Xi a reamintit că anul 2025 marchează Anul Internațional al Păcii și Încrederii, inițiativă propusă de Turkmenistan și consfințită printr-o rezoluție adoptată de Adun
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat convorbiri telefonice cu liderii Thailandei și Cambodgiei, în contextul escaladării conflictului dintre cele două țări.„Este o onoare să lucrez cu Anutin și Khun pentru a rezolva ceea ce ar fi putut deveni un război major între două țări minunate și prospere”, a scris Trump pe platforma de socializare Truth Social.{{852692}}Președintele SUA i-a mulț
Peste 2.600 de doline din Cîmpia Konya din Turcia amenință agricultura și zonele rezidențiale. Fenomenul e determinat de secetă și utilizarea excesivă a apei, relatează Euronews.Fertila Cîmpie Konya a Turciei, numită "hambarul țării", se confruntă cu o creștere a dolinelor, informează Noi.md cu referire la Stiri pe surse.Aceste doline, care variază ca dimensiune, amenință activitățile agri
„Ședință-maraton” în Parlament, unde dezbaterile pe proiecte au depășit zece ore.Vizibil indignat, fostul premier, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a criticat dur faptul că legile bugetare sînt discutate la ore tîrzii, într-un ritm pe care l-a calificat drept lipsit de respect pentru cetățeni și parlamentari.{{852271}}„Nu ne place cînd zicem: „noaptea hoții”, dar asta
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar cu salarii mai mici de 6 300 de lei vor fi ajustate # Noi.md
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.Ajustările sînt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 300 de lei începînd cu anul 2026.Astfel, salariații din unitățile bugetare al căror salariu lunar, calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decît 6 300 d
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 13 - 14 decembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și t îrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În Piața Marii Adunări Naționale, în perioada 05.12.2025 – 07.01.2026 – T îrgul de Crăciun al municipiului Chi
Un punct de vînzare de articole pirotehnice a fost descoperit recent de polițiștii Capitalei funcționînd fără autorizație, în cadrul controalelor continue pentru prevenirea comerțului ilegal.Produsele descoperite, în valoare de aproximativ 8 000 de lei, au fost ridicate și confiscate de autorități, iar vînzătorul s-a ales cu un proces-verbal de contravenție, riscînd o amendă de pînă la 3 000 d
Cele mai vechi reprezentări sistematice ale motivelor vegetale din istoria omenirii au fost descoperite în urma unei analize aprofundate a ceramicii antice de către specialiștii Universității Ebraice din Ierusalim, Yosef Garfinkel și Sarah Krulwich.Ornamentele florale sînt datate de ei în perioada culturii arheologice halafiene din Mesopotamia de Nord (aproximativ 6200-5500 î.Hr.). Și nu este
Inspectorii de mediu din Soroca, în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca și cu Poliția de Frontieră, au desfășurat recent o serie de acțiuni comune orientate spre prevenirea și combaterea braconajului, precum și a tăierilor ilegale de masă lemnoasă.Scopul principal al acestor activități a fost protejarea fondului silvic, menținerea echilibrului ecologic și descurajarea fa
Călărași primește un cadou valoros din Polonia: o autospecială de pompieri complet echipată # Noi.md
O autospecială de pompieri complet echipată a fost donată orașului Călărași, un gest care întărește capacitatea de intervenție a serviciilor locale și siguranța cetățenilor.Donația a fost realizată de o delegație poloneză, formată din Piotr Uruski, deputat în Seimul Republicii Polone, Jacek Adamski, președintele raionului Brzozów, și Stanisław Żelaznowski, primarul Gminei Nozdrzec, însoțiți de
A fost amenajat pontonul din Parcul „La Izvor”, sectorul Buiucani al capitalei, în adiacența Centrului de Tineret din zonă.Proiectul a fost realizat prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2025.{{846097}}Anterior, în acest loc exista un ponton vechi, nesigur pentru vizitatori. Lucrările recente au inclus construirea unei punți pietonale moderne pe malul lacului „La Izvor”
Protestatarii portughezi s-au confruntat cu forțele de ordine, aruncînd sticle și incendiind gunoaie pe treptele clădirii Adunării Naționale din Lisabona, în timp ce o grevă generală a paralizat numeroase servicii publice în Portugalia.Serviciile feroviare au fost suspendate, sute de zboruri au fost anulate, iar școlile au fost închise, în condițiile în care sindicatele au declanșat prima grev
Două tentative de corupere la frontieră: Unii șoferi au "uitat" bancnote prin acte # Noi.md
În această săptămînă, polițiștii de frontieră au prevenit două tentative de corupere, notează Noi.md.Primul caz a avut loc PTF „Leușeni” pe sensul de intrare în Republica Moldova, cînd un șofer de autocamion, cetățean român, a oferit mită unui polițist de frontieră pentru a evita verificarea documentelor. În timpul controlului, au fost descoperite trei bancnote în cabina vehiculului.Al doi
Peste 1 900 de elevi au demonstrat competențe digitale avansate în cadrul primei testări naționale a competențelor digitale, organizată în premieră pentru Republica Moldova pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a.La test au participat 3021 de elevi, dintre care trei elevi au atins scorul maxim de 100 de puncte, 1 928 de elevi au demonstrat competențe digitale avansate, 810 au obținut nivel
Trecerea sistemului judiciar din Moldova de la software-ul rusesc pentru videoconferințe TrueConf la platforme occidentale va costa statul aproximativ 952 mii de dolari americani.Despre aceasta a fost comunicat de Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrație Judiciară (ADJAJ) într-un răspuns oficial pentru Rupor.md, transmite Noi.md.{{852384}}Potrivit datelor agenției, suma ref
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în anii 2023-2025.Ajutorul de stat reprezintă un instrument esențial al politicii de concurență, menit să asigure echilibrul dintre intervențiile statului și funcționarea corectă a pieței, notează Noi.
Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, România.Primul caz fusese anunțat ieri de Ministerul Sănătății, tot la o angajată a acestui salon, tot de origine asiatică. Vorbim depre primele două cazuri de lepră diagnosticate în România din 1981 încoace. Alte două persoane sînt suspecte de boală, fiind „în curs de e
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides.Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2026. Discu
Un lot de 1 800 kg de produse lactate importate a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la frontiera Leușeni, după ce s-a constatat că etichetarea acestuia era înșelătoare.Deși ambalajul ilustra fructe, produsele conțineau exclusiv arome artificiale, fără adaos real de fructe, încălcînd prevederile Legii privind informarea consumatorului cu privire
Precizări ANRE privind achizițiile de energie electrică de avarie realizate de Moldelectrica # Noi.md
În contextul afirmațiilor apărute în spațiul public referitoare la costurile energiei electrice procurate de Î.S. „Moldelectrica” în baza contractelor de ajutor de avarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu următoarele clarificări.În perioada 6–10 decembrie curent, Î.S. „Moldelectrica” a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie de avarie de la operatorul de t
Igor Munteanu a demisionat din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.El a explicat, într-un mesaj public, că vrea să revină la activitatea academică. Președinte interimar al CUB va fi Victor Țărnă, transmite IPN.Decizia lui Igor Munteanu de a demisiona a fost aprobată de Biroul permanent și Consiliul național politic al partidului, joi, 11 decembrie.„
Finanțare europeană pentru cultură: Republica Moldova se alătură Programului „Europa Creativă” # Noi.md
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative.Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă
Procesul de comasare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) nu înseamnă lichidarea instituției. Asigurările au fost date de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun.Potrivit lui, singurele elemente care vor dispărea sînt ștampila instituției și funcția de rector, restul activității academice urmînd să fie păstrat și dezvolta
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis instanței de judecată cazul unei avocate acuzate de trafic de influență.Potrivit anchetei, aceasta ar fi solicitat bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, al cărui termen de pedeapsă fusese suspendat condiționat. În schimb, ar fi promis că va interveni pe lîngă angajații Biroului de Probațiune Dondușeni pen
Țara noastră va adera la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale # Noi.md
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat.Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat de deputați în două lecturi.Protocolul are scopul de a extinde și uniformiza măsurile de protecție a bunurilor culturale în situații de conflict armat pe teritoriul celor peste 100 de s
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive vor fi optimizate. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 55 de deputați.Documentul a fost elaborat de deputații din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Dorian Istratii și Ilie Ionaș. Propunerile legislative au drept scop reducerea poverii birocratice pentru agenții economici, în mod sp
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, lider al Partidului LOC, riscă să-și piardă mandatul după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unei averi nejustificate și nereguli în declararea bunurilor.Astfel, ANI a identificat pentru anul 2019 o diferență substanțială de 343 062,51 lei, rezultată în urma achiziției unei jumătăți de apartament, cheltuială ca
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 13 Decembrie 2025, 16:00, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăc
Două persoane și-au pierdut viața în satul Molovata, raionul Dubăsari, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă.Incidentul a avut loc în seara zilei de 11 decembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20.Victimele, un bărbat de 67 de ani și o femeie de 69 de ani, au fost găsite în locuința unde salvatorii au depistat un miros puternic de fu
Discuțiile privind posibila fuzionare sau absorbție a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC) de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au stîrnit reacții și dezbateri intense în spațiul public în ultimele săptămîni.Inițiativa, lansată de Ministerul Educației, a fost analizată inclusiv în cadrul unei întîlniri desfășurate pe 11 decembrie, la care au participat mi
Ucraina este gata să accepte crearea unei „zone demilitarizate” în Donbas, ceea ce reprezintă o concesie teritorială importantă pentru încheierea războiului cu Rusia.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Le Monde.Potrivit surselor publicației, Kievul este de acord cu crearea așa-numitei zone demilitarizate de ambele părți ale liniei de demarcație, ceea ce reprezintă unul dintre pun
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale: Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi de la nave și Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și bagajelor.Parlamentul a votat cele două proiecte de lege în ambele lecturi.Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi, cunoscută și sub denumirea de
Parlamentul a votat în a doua lectură inițiativa legislativă care stabilește că evenimentele publice vor fi organizate în condiții de maximă securitate pentru a spori siguranța și încrederea participanților.Legea creează un cadru normativ clar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale, artistice, sportive, de divertisment, a expozițiilor și a adunărilor religioase desfășurate
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Potrivit aut
Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana a obținut locul I la Campionatul Național de Judo Seniori, desfășurat în perioada 9–10 decembrie, la categoria +100 kg.Este vorba despre Alin Bagrin, care a concurat alături de peste 300 de sportivi din întreaga țară. Potrivit organizatorilor, acesta a demonstrat măiestrie sportivă, disciplină și determinare, calități care îl definesc
„Poșta Moldovei” pune în circulație seria de mărci poștale „Sărbătorile creștine și tradiții populare” # Noi.md
Astăzi, 12 decembrie 2025, Î.S. „Poșta Moldovei” pune în circulație seria de mărci poștale „Sărbătorile creștine și tradiții populare”Seria surprinde atmosfera sărbătorilor creștine de iarnă și farmecul obiceiurilor tradiționale, punînd în valoare patrimoniul spiritual și cultural al Moldovei.Mărcile ilustrează cu sensibilitate și atenție la detalii momente festive, simboluri religioase și
Farizon a fost desemnată producătorul anului la categoria lcv în cadrul Greenfleet Awards 2025 # Noi.md
Farizon a obținut titlul de „LCV Manufacturer of the Year” la gala GREENFLEET Awards 2025, desfășurată la arena CBS din Coventry.După lansarea modelului Farizon SV în primul trimestru al anului 2025, Farizon Auto UK colaborează activ cu industria pentru a optimiza în continuare acest vehicul electric de referință pentru piața din Marea Britanie și continuă să lucreze împreună cu Farizon China
Parlamentul a adoptat modificări privind regimul armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică. Proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost votat în a doua lectură de 65 de deputați.Modificările legislative introduc reguli clare privind evidența digitală a armelor, limitează accesul p
Poliția Capitalei continuă acțiunile de control pentru prevenirea și depistarea comercializării neautorizate a articolelor pirotehnice în magazine, piețe și alte spații comerciale din Chișinău.În urma verificărilor recente, oamenii legii au depistat un punct de vînzare care activa fără autorizație. Articolele pirotehnice identificate, în valoare de aproximativ 8.000 de lei, au fost ridicate și
Președinta Comisiei Europene l-a îndemnat pe Trump să nu se amestece în democrația europeană # Noi.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm către președintele Statelor Unite. Von der Leyen a declarat că „Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană”, subliniind că liderii unei țări sînt aleși exclusiv de cetățenii acesteia.„Nu este treaba noastră, cînd este vorba despre alegeri, să decidem cine va fi liderul unei țări – acest lucru est
Restricții de trafic în centrul Chișinăului, pe 13 decembrie, din cauza „Maratonului de Crăciun” # Noi.md
Poliția anunță restricții temporare de circulație în sectorul Centru al capitalei, în contextul desfășurării acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun, ediția 2025”.Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, sîmbătă, 13 decembrie 2025, traficul rutier va fi suspendat pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfînt.Astfel, în intervalul 06:00 – 15:00, circulația
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în săptămîna curentă.În perioada analizată: Motorina s-a ieftinit cu 43 bani/litru (de la 19,94 lei/litru la 19,51 lei/litru); Benzina a scăzut cu 19 bani/litru (de la 23,22 lei/litru la 23,03 lei/litru).Astfel, prețul benzinei se apropie de 23 lei/litru, iar motorina creează premise pentru a coborî spre pragul de 19 l
Un tînăr de 24 de ani a fost reținut după ce, aflat la volanul unui automobil în stare de ebrietate avansată, a refuzat să oprească la somația polițiștilor din Călărași și a încercat să fugă. Incidentul s-a petrecut aseară, în apropierea satului Rădeni, raionul Strășeni.Vehiculul a fost blocat ulterior în satul Cornova, raionul Ungheni, iar testul alcoolscopic a arătat o concentrație de 1,12 m
Trump a afirmat că liderul de la Kiev este singurul care respinge planul elaborat de Washington pentru oprirea războiului. El a precizat că echipa lui Zelenski ar fi mai receptivă la document, spre deosebire de președintele ucrainean.Declarațiile au fost făcute în timpul unei discuții cu reporterii la Casa Albă, unde Trump a susținut că Washingtonul este aproape de a ajunge la înțelegeri atât
