De la festivaluri la competiții sportive: ce interdicții și surprize aduce noua lege
Noi.md, 12 decembrie 2025 14:30
Parlamentul a votat în a doua lectură inițiativa legislativă care stabilește că evenimentele publice vor fi organizate în condiții de maximă securitate pentru a spori siguranța și încrederea participanților.Legea creează un cadru normativ clar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale, artistice, sportive, de divertisment, a expozițiilor și a adunărilor religioase desfășurate
Acum 10 minute
14:30
14:30
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Potrivit aut
Acum o oră
14:00
Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana a obținut locul I la Campionatul Național de Judo Seniori, desfășurat în perioada 9–10 decembrie, la categoria +100 kg.Este vorba despre Alin Bagrin, care a concurat alături de peste 300 de sportivi din întreaga țară. Potrivit organizatorilor, acesta a demonstrat măiestrie sportivă, disciplină și determinare, calități care îl definesc
14:00
„Poșta Moldovei” pune în circulație seria de mărci poștale „Sărbătorile creștine și tradiții populare” # Noi.md
Astăzi, 12 decembrie 2025, Î.S. „Poșta Moldovei” pune în circulație seria de mărci poștale „Sărbătorile creștine și tradiții populare”Seria surprinde atmosfera sărbătorilor creștine de iarnă și farmecul obiceiurilor tradiționale, punînd în valoare patrimoniul spiritual și cultural al Moldovei.Mărcile ilustrează cu sensibilitate și atenție la detalii momente festive, simboluri religioase și
Acum 2 ore
13:30
Farizon a fost desemnată producătorul anului la categoria lcv în cadrul Greenfleet Awards 2025 # Noi.md
Farizon a obținut titlul de „LCV Manufacturer of the Year” la gala GREENFLEET Awards 2025, desfășurată la arena CBS din Coventry.După lansarea modelului Farizon SV în primul trimestru al anului 2025, Farizon Auto UK colaborează activ cu industria pentru a optimiza în continuare acest vehicul electric de referință pentru piața din Marea Britanie și continuă să lucreze împreună cu Farizon China
13:30
Parlamentul a adoptat modificări privind regimul armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică. Proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost votat în a doua lectură de 65 de deputați.Modificările legislative introduc reguli clare privind evidența digitală a armelor, limitează accesul p
13:30
Poliția Capitalei continuă acțiunile de control pentru prevenirea și depistarea comercializării neautorizate a articolelor pirotehnice în magazine, piețe și alte spații comerciale din Chișinău.În urma verificărilor recente, oamenii legii au depistat un punct de vînzare care activa fără autorizație. Articolele pirotehnice identificate, în valoare de aproximativ 8.000 de lei, au fost ridicate și
13:00
Președinta Comisiei Europene l-a îndemnat pe Trump să nu se amestece în democrația europeană # Noi.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm către președintele Statelor Unite. Von der Leyen a declarat că „Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană”, subliniind că liderii unei țări sînt aleși exclusiv de cetățenii acesteia.„Nu este treaba noastră, cînd este vorba despre alegeri, să decidem cine va fi liderul unei țări – acest lucru est
13:00
Restricții de trafic în centrul Chișinăului, pe 13 decembrie, din cauza „Maratonului de Crăciun” # Noi.md
Poliția anunță restricții temporare de circulație în sectorul Centru al capitalei, în contextul desfășurării acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun, ediția 2025”.Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, sîmbătă, 13 decembrie 2025, traficul rutier va fi suspendat pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfînt.Astfel, în intervalul 06:00 – 15:00, circulația
Acum 4 ore
12:30
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în săptămîna curentă.În perioada analizată: Motorina s-a ieftinit cu 43 bani/litru (de la 19,94 lei/litru la 19,51 lei/litru); Benzina a scăzut cu 19 bani/litru (de la 23,22 lei/litru la 23,03 lei/litru).Astfel, prețul benzinei se apropie de 23 lei/litru, iar motorina creează premise pentru a coborî spre pragul de 19 l
12:30
Un tînăr de 24 de ani a fost reținut după ce, aflat la volanul unui automobil în stare de ebrietate avansată, a refuzat să oprească la somația polițiștilor din Călărași și a încercat să fugă. Incidentul s-a petrecut aseară, în apropierea satului Rădeni, raionul Strășeni.Vehiculul a fost blocat ulterior în satul Cornova, raionul Ungheni, iar testul alcoolscopic a arătat o concentrație de 1,12 m
12:30
Trump a afirmat că liderul de la Kiev este singurul care respinge planul elaborat de Washington pentru oprirea războiului. El a precizat că echipa lui Zelenski ar fi mai receptivă la document, spre deosebire de președintele ucrainean.Declarațiile au fost făcute în timpul unei discuții cu reporterii la Casa Albă, unde Trump a susținut că Washingtonul este aproape de a ajunge la înțelegeri atât
12:00
O furtună puternică a lovit Sao Paulo: peste un milion de persoane fără curent și zeci de zboruri anulate # Noi.md
Peste un milion de persoane au rămas fără curent electric, iar zeci de zboruri au fost anulate la Sao Paulo, ca urmare a unei furtuni extrem de puternice care a lovit capitala economică a Braziliei.Furtuna s-a dezlănţuit miercuri, cu rafale de vînt de peste 90 km/h, lăsînd fără electricitate pînă la 2 milioane de persoane. Douăzeci şi patru de ore mai tîrziu, aproximativ 1,2 milioane de persoa
12:00
Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare din cadrul Primăriei municipiului Chișinău a venit cu o reacție la situația controversată privind lucrările de construcție a unui complex rezidențial pe strada Bucovina, 3/1, notează Noi.md.În clarificările făcute de Direcția Arhitectură privind autorizația executării lucrărilor de construire a unui complex rezidențial cu blocuri loca
12:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că mandatul membrului internațional Scott Bales se va încheia la 31 decembrie 2025, ca urmare a pensionării. Cererea privind încetarea mandatului a fost transmisă Parlamentului și urmează să fie examinată conform prevederilor legale în vigoare.În acest context de tranziție, Comisia își exprimă aprecierea pentru contribuția esențială a lui Scott Bales
12:00
Valentina Naforniță despre critica în adresa sa: La Opera din Viena nu ajungi datorită frumuseții # Noi.md
Renumita soprană Valentina Naforniță, care acum a lăsat cariera pe locul doi și momentan e ocupă de creșterea celor trei fii, recunoaște că au fost momente cînd frumusețea sa a provocat criticile celor din jur, în pofida talentului pe care îl avea și a rezultatelor frumoase pe care le demonstra.Odată, însă, i-a crăpat răbdarea și a decis să dea replică unui critic. „Nu am fost de acord, pînă a
11:30
Într-o luptă tensionată și echilibrată pentru calificarea în finală, boxerul nostru a cîștigat cu încredere prima rundă, trimițîndu-l în knockdown pe adversarul său titrat din Uzbekistan, Asadkhuja Muydinkhujaev, campion olimpic la Paris și actual campion mondial.Însă, în continuare, în opinia arbitrilor, a pierdut ușor a doua și a treia rundă, transmite boxing.mdAlexandru a cîștigat medal
11:30
În cadrul ședinței Parlamentului, vicepreședintele Legislativului și deputatul Vlad Batrîncea a criticat dur proiectul bugetului pentru anul 2026, pe care l-a calificat drept „istoric prin nivelul deficitului”, acuzînd autoritățile de lipsa unor surse clare pentru acoperirea acestuia.Batrîncea a reamintit că Republica Moldova continuă să achite miliarde de lei furați din sistemul bancar și că,
11:30
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, președintele fracțiunii PSRM, Igor Dodon, a adresat colegilor un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Neutralității, marcată anual la data de 12 decembrie, în urma unei decizii a Organizației Națiunilor Unite luate acum 30 de ani.„Republica Moldova este un stat neutru. Conform Constituției, trebuie să respectăm și să protejăm această neut
11:30
Procesul de îmbunătățire a serviciilor medicale din cadrul Centrului de Sănătate Căușeni continuă, instituția beneficiind recent de investiții menite să ridice calitatea investigațiilor de laborator.Autoritățile au anunțat că laboratorul principal a fost dotat cu un analizator automat de urină, achiziție realizată printr-un proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei
11:30
Socialiștii cer audierea ministrului Mediului cu privire la distribuirea fondurilor cinegetice # Noi.md
Deputatul PSRM Grigorie Novac a cerut includerea pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Parlamentului a audierii ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, cu privire la modul de organizare a licitațiilor pentru distribuirea fondurilor cinegetice.El a menționat că ministerul a început acest proces într-o formă foarte „ciudată”, ceea ce a provocat reacții din partea opiniei publice, inclusiv din
11:30
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, deputatul PSRM Dorin Pavaloi a solicitat includerea pe ordinea de zi a unui proiect de lege menit să clarifice și să soluționeze situația critică din sectorul agricol.„Ținînd cont de gravitatea situației și de impactul direct asupra a mii de producători agricoli, solicit audierea de urgență în plenul Parlamentului a ministrului Agriculturii ș
11:30
Republica Moldova va dispune, începînd cu prima jumătate a anului viitor, de un al doilea radar modern pentru monitorizarea spațiului aerian. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, Anatolie Nosatîi.Potrivit lui, echipamentul este procurat din fondurile Uniunii Europene și are rolul de a completa capacitățile radar deja existente în dotarea Armatei Naționale, transmite IPN.Potrivit min
11:00
Cum verifică statul cererile pentru compensații: datele sînt controlate în 12 baze informaționale # Noi.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale verifică datele declarate de solicitanții de compensații prin 12 sisteme informaționale diferite, pentru a preveni erorile și abuzurile, a subliniat ministra Natalia Plugaru.Printre instituțiile conectate la sistem se numără: {{853570}}Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocupare
11:00
Președintele Republicii Moldova a semnat un decret privind acordarea gradului special de chestor (general) domnului Arcadie Catlabuga, șef al Inspectoratului Național de Investigații din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.Decretul a fost emis în temeiul articolului 88 lit. j) din Constituția Republicii Moldova și al articolului 23 alin. (1) lit. a) di
11:00
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la formarea Trupelor de Carabinieri, aniversare care marchează peste trei decenii de devotament, curaj și profesionalism în slujba cetățenilor și a siguranței publice.Cu acest prilej, generalul de brigadă Dumitru Scurtu a transmis un mesaj de apreciere carabinierilor, mulțumindu-le pentru efortul depus zilnic și pentru modul exemplar în care își îndeplinesc mis
11:00
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare - reținut pentru coruperea unui polițist # Noi.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a produselor alimentare, după ce i-ar fi oferit 20.000 lei mită unui polițist din IP Botanica din Chișinău.Polițistul a denunțat acțiunile acestuia, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a juristului. Potrivit autorităților de drept, acesta ar fi oferit mita ca polițistul să treacă cu
11:00
Secretarul de stat al Ministerul Mediului Grigore Stratulat a avut, la București, o întrevedere cu omologul său, secretarul de stat Raul Pop, în cadrul căreia au discutat despre proiectele comune din domeniul mediului și prioritățile cooperării bilaterale.Discuțiile s-au concentrat pe valorificarea experienței pe care România a acumulat-o în domeniul gestionării deșeurilor, precum și pe spriji
11:00
Crossoverul electric GEELY EX5 se mândrește cu direcție independentă la 90 de grade pentru toate cele patru roți # Noi.md
Crossoverul electric GEELY EX5 se mândrește cu direcție independentă la 90 de grade pentru toate cele patru roți, după ce producătorul auto chinez a dezvăluit unitatea de propulsie dezvoltată intern. Aceasta permite întoarcerea pe loc, parcarea în spații înguste și deplasarea omnidirecțională.La data de 12 decembrie, oficialii GEELY AUTOMOBILE au publicat un videoclip care prezintă noua tehnol
11:00
Igor Dodon acuză Președinția de încălcarea Constituției și nu exclude inițierea procedurii de impeachment # Noi.md
Deputatul PSRM și fost președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat acțiunile șefei statului înaintea ședinței Parlamentului, acuzînd-o pe Maia Sandu de încălcarea Constituției prin semnarea unor decrete privind numirea unor așa-numiți „emisari speciali”.Potrivit lui Dodon, asemenea funcții nu sînt prevăzute de Constituție, iar președintele nu ar avea competența legală de a face as
11:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import.Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol - un risc potențial pentru sănătatea umană.Conform rezultatelor încercărilor
11:00
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, deputatul PSRM Ala Ursu-Antoci a solicitat includerea pe ordinea de zi a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 241/2022 și a Legii nr. 387 din 2 decembrie 2025, care vizează funcționarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice.Proiectul propune instituirea unui moratoriu asupra deconectărilor de la serviciile locativ-co
Acum 6 ore
10:30
O valiză suspectă pe Aeroportul Chișinău. Ce au descoperit vameșii în timpul verificării unui pasager spre Tel Aviv # Noi.md
O descoperire neașteptată a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde autoritățile au găsit arme pneumatice ascunse în bagajul unui pasager care intenționa să zboare spre Israel.Controlul neintruziv cu raze X aplicat bagajelor de cală de către funcționarii vamali, în cooperare cu angajații Poliției de Frontieră, a scos la iveală obiectele suspecte. La verificarea fizică, în valiză au
10:30
Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026 # Noi.md
În sezonul rece 2025–2026, 605 538 de gospodării din Republica Moldova se vor califica pentru compensații la căldură, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă.Potrivit oficialului, numărul total al beneficiarilor reprezintă peste 1,2 milioane de persoane, ceea ce înseamnă o acoperire semnificativă a populației. Cele mai multe gospodăr
10:30
Mai mult de jumătate dintre gospodăriile eligibile vor primi compensația maximă în sezonul rece 2025–2026, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale.Astfel, 53% dintre beneficiari vor primi:{{853561}}800 de lei lunar – pentru încălzirea cu combustibil solid;1 000 de lei lunar – pentru celelalte surse de energie.Alte 23% dintre gospodării vor primi compensații între 500 și 1
10:30
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi va participa la Sir Bani Yas Forum 2025 în Emiratul Abu Dhabi # Noi.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan.Sir Bani Yas Forum este unul dintre cele mai relevante evenimente internaționale de dialog strategi
10:30
Plățile pentru compensațiile la căldură în sezonul rece 2025–2026 încep chiar astăzi, a anunțat ministra Natalia Plugaru.Persoanele care au indicat în cerere un card bancar sau card social vor primi banii direct pe card, în cursul zilei de astăzi.{{853565}} Cei care au optat pentru plata prin intermediul oficiilor poștale vor putea ridica compensațiile începînd de luni, 15 decembrie, în ba
10:30
Europa se confruntă cu un moment critic în încercarea-i de a evita o ruptură cu Statele Unite # Noi.md
Europa caută modalități de a sprijini Ucraina în lipsa asistenței din partea SUA, relatează Bloomberg. Trump amenință că va renunța să mai sprijine Ucraina - cel mai rău scenariu ar fi încetarea vînzărilor de arme și a schimbului de informații. UE nu are o strategie proprie pentru a ajuta Kievul.Mesajul a fost foarte clar. În Strategia de Securitate Națională de 33 de pagini, semnată de președ
10:30
Bugetul estimat pentru acordarea compensațiilor la căldură în sezonul rece 2025–2026 este de aproximativ 2,3 miliarde de lei, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale.Spre deosebire de anul trecut, cînd o parte din fonduri au fost asigurate de partenerii externi, în acest sezon sursele sînt prevăzute integral din bugetul de stat. În sezonul precedent, contribuția bugetului de stat a fo
10:00
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare al Moldovei, Valeriu Chiveri, a declarat că reintegrarea Moldovei necesită mult mai mult timp și nu este posibilă pînă în 2028-2030, și că, prin urmare, autoritățile vor încerca să separe procesul de finalizare a negocierilor și de aderare la Uniunea Europeană de procesul de reintegrare a Moldovei.Această opinie, exprimată joi la conferința „Drepturile omu
10:00
O lipsă acută de psihologi în sistemul de protecție a copiilor este reclamată de autoritățile capitalei.Criza de specialiști afectează intervențiile în cazuri complicate și de abuz în care ajung minorii, ulterior și protecția propriu-zisă a lor. Este avertismentul lansat de șefa-adjunctă a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Anna Bezobrazova, transmite IPN.Deficitu
10:00
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, la Serviciul Fiscal de Stat au fost înregistrate 30 514 contracte de locațiune, iar încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au ajuns la 85,8 milioane de lei, în creștere cu 27,3% față de perioada similară a anului trecut.Potrivit SFS, ca urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în interva
09:30
Fraude la examene de absolvire au fost constatate în 18 instituții din 8 raioane. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, mai multe comisii școlare ar fi admis copierea în timpul probelor scrise.Abaterile au fost descoperite după ce Comisiile Republicane de Evaluare au sesizat Comisia Națională de Examene (CNE) despre teste care prezentau indicii clare de fraudă, transmite IPN.CNE
09:00
O comisie ad-hoc va examina pretinse abateri imputate ex-procurorului general interimar Robu # Noi.md
O comisie de disciplină ad-hoc va verifica pretinsele abateri disciplinare imputate fostului procuror general interimar, Dumitru Robu.Componența comisiei a fost aprobată joi de Consiliul Superior al Procurorilor, transmite IPN.Comisia este formată din cinci membri: Alexandru Postica, delegat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, Roman Scripnic, reprezentant al Ministerului Ju
09:00
Pe măsură ce se apropie sărbătorile, tot mai mulți oameni cumpără artificii, iar oamenii legii avertizează că acestea pot deveni periculoase dacă sînt folosite greșit sau cumpărate din locuri neautorizate.Pentru a preveni incidentele, polițiștii din Chișinău au intensificat controalele în magazine, piețe și în alte spații comerciale, transmite IPN.Potrivit Inspectoratului General al Poli
09:00
FARIZON este marca comercială a grupului GEELY Commercial Vehicles, care cucerește rapid piața europeană.La sfârșitul anului 2024, brandul a debutat oficial în Serbia, unde a avut loc premiera europeană a gamei FARIZON SV și V6E, organizată în parteneriat cu distribuitori și reprezentanți locali ai industriei.În paralel, FARIZON își extinde activ rețeaua de vânzări în Anglia, Belgia, Țăril
Acum 8 ore
08:30
Tyson Fury a revenit în spațiul public în rolul său obișnuit de filosof-showman. Într-un interviu, acesta a declarat că misiunea sa este să le ofere oamenilor fericire și bucurie.Să fim însă sinceri: bucuria o aduce tribunelor, promoterilor și caselor de pariuri. Pentru adversari, „Regele Țigan” aduce cu totul alte emoții — de la durere pînă la amintiri de lungă durată despre cît de greu este
08:30
Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a marcat Ziua Națională printr-o recepție oficială # Noi.md
Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a organizat o recepție festivă cu prilejul Zilei Naționale a Statului Qatar, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților, corpului diplomatic și invitați din mediul public.În cadrul festivității, ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova a transmis un mesaj de felicitare conducerii și poporului qatarez, subliniind importanța acestei
08:30
Programul de împădurire, care prevede plantarea a 145 de mii de hectare de pădure pînă în anul 2032, stabilește ca specia de salcîm să nu depășească 15-20% din suprafața totală.Precizările sînt făcute de Ministerul Mediului în contextul unui apel lansat de organizațiile de mediu, care cer oprirea plantării salcîmului și revenirea la specii precum stejarul, gorunul, teiul, salcia și altele, tra
08:00
Astăzi, 12 decembrie, vremea se menține instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor, sunt așteptate ploi slabe, iar cerul va fi preponderent noros.Temperaturile maxime vor ajunge până la +9°C, în timp ce valorile minime se vor situa în jurul +5°C. Vântul va sufla din nord-vest, cu intensificări de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va fi ridicată, atingând 85%.
