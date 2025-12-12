Un cercetător a detectat sute de cutremure într-un ghețar din Antarctica

13:00

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm către președintele Statelor Unite. Von der Leyen a declarat că „Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană”, subliniind că liderii unei țări sînt aleși exclusiv de cetățenii acesteia.„Nu este treaba noastră, cînd este vorba despre alegeri, să decidem cine va fi liderul unei țări – acest lucru est