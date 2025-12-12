Neregulile constatate de Curtea de Conturi în procesul de acordare a ajutorului de stat

12:00

Peste un milion de persoane au rămas fără curent electric, iar zeci de zboruri au fost anulate la Sao Paulo, ca urmare a unei furtuni extrem de puternice care a lovit capitala economică a Braziliei.Furtuna s-a dezlănţuit miercuri, cu rafale de vînt de peste 90 km/h, lăsînd fără electricitate pînă la 2 milioane de persoane. Douăzeci şi patru de ore mai tîrziu, aproximativ 1,2 milioane de persoa