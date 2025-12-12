(video) Incendiu puternic în centrul capitalei: Fum dens s-a ridicat desupra clădirilor de pe Bănulescu-Bodoni
UNIMEDIA, 12 decembrie 2025 22:30
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie, în centrul Chișinăului, pe bulevardul Bănulescu-Bodoni, unde un fum dens a putut fi observat de la distanță, ridicându-se deasupra clădirilor din zonă.
Ultima oră! Noaptea târziu, deputații PAS au aprobat bugetul pentru 2026: „În criză sunt doar profesorii, Președinția cu 44 mil. lei nu e afectată” # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Inițiativa a fost susținută în cadrul ședinței de astăzi de 54 deputați PAS.
Istorie în ring: Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial # UNIMEDIA
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor, informează Ministerul Educației.
Noua variantă K a virusului gripal care circulă la nivel internațional, confirmată și în România. Ce arată analiza epidemiologică # UNIMEDIA
Institutul Național de de Sănătate Publică a anunțat, vineri, 12 decembrie 2025, pe baza analizei epidemiologice pentru săptămâna 49 a anului 2025, că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Noua variantă K a virsului gripal 1 (H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, scrie adevarul.ro.
S-a pornit spre casă înarmat: Un cetățean israelian, prins pe Aeroport cu trei arme pneumatice nedeclarate # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au documentat un caz de transport ilicit de arme pneumatice. Incidentul a avut loc în urma verificărilor efectuate asupra pasagerilor rutei Chișinău – Tel Aviv.
(video) Chicu, după 10 ore în Parlament: Votăm bugetul noaptea, ca hoții, când unul vrea la pescuit, eu la discotecă. Să venim mâine # UNIMEDIA
„Ședință-maraton” în Parlament, unde dezbaterile pe proiecte au depășit zece ore. Vizibil indignat, fostul premier, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a criticat dur faptul că legile bugetare sunt discutate la ore târzii, într-un ritm pe care l-a calificat drept lipsit de respect pentru cetățeni și parlamentari. „Nu ne place când zicem: „noaptea hoții”, dar asta facem, pe când unul vrea la pescuit deja, iar eu - la discotecă”, a declarat Chicu, venind cu propunerea de a continua ședința mâine dimineață.
(foto) Alin Bagrin, polițist în cadrul Inspectoratului de la Ciocana, medaliat cu aur la Campionatul Național de Judo: Câți sportivi a reunit competiția # UNIMEDIA
Alin Bagrin, polițist în cadrul Inspectoratului de la Ciocana, a obținut medalia de aur la Campionatul Național de Judo Seniori, desfășurat în perioada 9–10 decembrie, la categoria +100 kg.
(live) Parlamentul, în ședință. Igor Dodon, către PAS la dezbaterea bugetului pentru 2026: În sfârșit aveți un ministru al Finanțelor, felicitări! # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
Fetelor li se arată ursitul, iar strigoii bântuie străzile: Tradiții şi superstiţii în noaptea de Sfântul Andrei # UNIMEDIA
Pe 13 decembrie este sărbătorit Sfântul Andrei. Conform tradițiilor, se spune că noaptea din ajunul sărbătorii este una cu proprietăţi magice, când lupii vorbesc cu grai omenesc, iar oamenii se apără de rele cu vrăji şi usturoi.
(stop cadru) După o zi de ședință: Usatîi a gustat din chefir, înainte de a începe examinarea bugetului # UNIMEDIA
Scenă neobișnuită în Legislativ: liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a devenit protagonistul unui moment viral după ce a băut dintr-o sticlă cu chefir, și a fost fotografiat.
(video) Momente dramatice pentru un sportiv din Australia: A rămas agățat de avion, la 4.500 de metri înălțime, după ce parașuta i s-a deschis prea devreme # UNIMEDIA
Un parașutist sportiv din Australia a trecut prin momente dramatice după ce parașuta i s-a deschis prea devreme și l-a lăsat suspendat de coada avionului din care tocmai sărise. Incidentul, petrecut în septembrie în nordul Queenslandului, a fost făcut public abia acum, odată cu raportul Biroului australian pentru siguranța transporturilor, scrie adevarul.ro.
(live) Parlamentul, în ședință. Deputat PN: Criza e doar la profesori, nu și la Președinție. Acolo bugetul a crescut de la 42 de mil. lei, la 44 # UNIMEDIA
(video) „Patria-mama, te amo”: Hitul cu care Satoshi vrea să cucerească Eurovision: Cum sună „Viva, Moldova”, cântată în mai multe limbi # UNIMEDIA
Artistul și rapperul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a lansat oficial piesa cu care participă la selecția națională pentru Eurovision Song Contest 2026. Melodia, intitulată „Viva, Moldova”, a fost publicată pe YouTube și a atras deja atenția internauților prin energia și mesajul puternic.
Lovitură pentru Shein, Temu şi AliExpress. UE impune de anul viitor taxe vamale pentru coletele sub 150 € # UNIMEDIA
Uniunea Europeană va introduce, începând din iulie 2026, taxe vamale pentru coletele cu valoare mică provenite din afara blocului comunitar, transmite DPA, citat de Agerpres. Măsura, agreată de miniştrii de Finanţe ai statelor membre, vizează în special platformele online din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, şi are ca scop combaterea concurenţei neloiale, a fraudelor şi a riscurilor pentru consumatori, scrie observatornews.ro.
(live) Parlamentul, în ședință. Deputat: Criza e doar la profesori, nu și la Președinție. Acolo bugetul a crescut de la 42 de mil. lei, la 44 # UNIMEDIA
„Discuțiile legate de schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești, nu și la la Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care este în proprietatea statului și pe care statul nu intenționează să-l înstrăineze”. Explicațiile vin de la ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, potrivit căruia procedurile de „schimbare a proprietarului” nu sunt finalizate, deși partea română anunța încă în noiembrie că a cumpărat Portul Giurgiulești.
Reacție rapidă a lui Putin la planul de pace propus de Zelenski: Kremlinul anunță deja ce vrea să facă în Donbas # UNIMEDIA
Kremlinul a anunțat vineri că, în cazul implementării scenariului propus de Volodimir Zelenski pentru crearea unei așa-numite „zone demilitarizate” în Donbas (regiunile ucrainene Donețk și Lugansk), Moscova ar putea desfășura în zona unități ale Gărzii Naționale (Rosgvardia), în locul unităților regulate ale armatei ruse, informează The Moscow Times, citat de antena3.
(video) PSRM vrea explicații de la Președinție pe emisarii Maiei Sandu, PAS - împotrivă. Propunerea de audiere a reprezentanților instituței prezidențiale, respinsă # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a cerut, la ședința de astăzi a Parlamentului, audierea reprezentanților Președinției, pe numirea celor doi emisari ai șefei statului - Dorin Recean și Nicu Popescu. Toți deputații din opoziție au susținut propunerea, nu și aleșii din PAS.
(live) Parlamentul, în ședință. Adrian Gavrilița, cu un mesaj pentru tatăl său: La mulți ani. Având experiența statului în plen, nu cred că ajung astăzi la zi de naștere # UNIMEDIA
(video) Beat criță, a încercat să fugă de polițiști când a fost tras pe dreapta: Un șofer, reținut după o urmărire, la Călărași # UNIMEDIA
Un șofer în stare de ebrietate avansată, la volanul unui Peugeot, a fost reținut de polițiștii din Călărași, după ce a refuzat să oprească la somație și a încercat să fugă. Incidentul a avut loc aseară, în apropierea satului Rădeni.
(live) Parlamentul, în ședință: Deputații examinează proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 # UNIMEDIA
Scandalul dintre 50 Cent și P.Diddy escaladează: Un alt rapper celebru intervine cu replici dure # UNIMEDIA
Scandalul dintre 50 Cent și Diddy era deja suficient de încins, cu documentare, flori trimise din pușcărie și replici tăioase aruncate online, dar iată că un vechi rival a simțit miros de sânge și a intrat în arenă. JA RULE sare acum în mijlocul circului. CANCAN.RO îți spune de partea cui a intervenit Ja Rule și ce noi scântei a aruncat peste focul deja aprins.
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate. De când sunt restanțele # UNIMEDIA
În acestă săptămână, sportivul din România, David Popovici, a făcut mai multe declarații. Printre altele, acesta a dezvăluit că nu a încasat nici acum banii pentru medaliile cucerite în ultimele luni, scrie digisport.ro.
(live) Parlamentul, în ședință. Costiuc: Am adus astăzi și lapte și chefir, dar văd că nu ajută # UNIMEDIA
(video) „Dansul Moldoveanului”: Vlad Codreanu lansează piesa care aduce tradiția pe beat-uri deep house și energie balcanică # UNIMEDIA
Artistul și creatorul de conținut Vlad Codreanu revine în atenția publicului cu o lansare muzicală care promite să devină virală. Noua piesă, intitulată „Dansul Moldoveanului”, combină într-un mod surprinzător tradiția autentică moldovenească cu ritmuri moderne de deep house, adăugând un plus de energie balcanică ce transformă melodia într-un imn perfect pentru petreceri și evenimente, scrie shok.md.
(video) N-a rămas cu „datorie”. Gherman i-a întors replica lui Usatîi: Dacă propune domnul, nu putem să nu votăm # UNIMEDIA
Schimbul de sarcasm din Parlament continuă. După ce la ședința precedentă Renato Usatîi a ironizat spunând că tot ce propune Doina Gherman trebuie votat „până la Anul Nou, în două lecturi”, deputata PAS i-a întors replica astăzi. „Dacă el a propus, nu putem să nu susținem, domn’ președinte”.
A vrut să o ceară în căsătorie cu un diamant de zece carate, în valoare de peste 100.000 de euro, dar a refuzat. Motivul neașteptat pentru care influencerița celebră a luat decizia # UNIMEDIA
O poveste de logodnă a devenit subiect de discuție după ce o influenceriță din Los Angeles, cu părinți români, a refuzat inelul cu care iubitul ei a vrut să o ceară în căsătorie. Decizia acesteia nu a avut legătură cu sentimentele față de partener, ci cu un detaliu mult mai simplu: nu se regăsea deloc în stilul bijuteriei, scrie protv.ro.
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.
(video) Ion Ceban a făcut testul la droguri și a pus rezultatul pe rețele: „Ar trebui să-l facă toate persoanele cu funcții importante în stat” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Într-o postare pe rețele, edilul a anunțat că rezultatul este negativ. „După ultimele declarații neinspirate din partea unora, inclusiv de la guvernare, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat”, a menționat acesta.
(foto/video) Maia Sandu a ajuns în Cipru: Cum a fost întâmpinată de președintele Nikos Christodoulides # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu se află, astăzi, într-o vizită de lucru în Cipru, unde a discutat, cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, despre „parcursul european al Moldovei, eforturile de a readuce pacea pe continent, precum și despre cum putem dezvolta legăturile economice”. Șefa statului a fost întâmpinată de garda de onoare.
(video) O geantă cu droguri, de 5 milioane de lei, găsită într-un hotel de la Anenii Noi: Patru persoane, printre care o rusoiacă, reținute. Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Patru persoane au fost reținute pentru trafic de droguri. Potrivit Poliției, investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, conținând substanțe narcotice în cantități deosebit de mari. În urma percheziției, în cameră au fost descoperite nouă pachete cu aproximativ 10 kg de mefedronă și marijuana.
Guvernul Ungariei, reacție dură după avertismentul șefului NATO: „Cei de la Bruxelles şi-au pierdut minţile” # UNIMEDIA
Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că „toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump” şi, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”, a transmis vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI, scrie digi24.ro.
(video) „În sfârșit un Ghețănaș”: Bucurie mare în familia lui Alexandru Ghețan. Soția standupperului este însărcinată # UNIMEDIA
Bucurie mare în familia standupperului Alexandru Ghețan - acesta urmează să devină tată. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, printr-un videoclip postat alături de soția sa, Iuliana.
(video) „Limba de stat” de la CMC. Eugenia Ceban: Doamna înțelege româna. Denis Șova: Mă scuzați, eu doar moldoveneasca # UNIMEDIA
Replici pe limba română/moldovenească, între consilierii municipali, la ședința de astăzi a CMC. Denis Șova i-a solicitat unei angajate a Centrului municipal de tineret să răspundă unei consiliere în limba română, iar Eugenia Ceban i-a replicat că aceasta este profesoară și vorbește româna. „Mă scuzați, eu, de exemplu, vorbesc doar limba moldovenească”, i-a răspuns Șova.
(live) Parlamentul, în ședință. Usatîi: Ce spuneți de cetățenia prin investiții? Grosu: Terminăm ședința și începem a o vinde # UNIMEDIA
Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului # UNIMEDIA
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărăturile de iarnă de la Port Mall într-o experiență plină de mici bucurii.
Vin banii din compensații, direct pe card: Cum vor primi „ajutorul la contor” cei care nu au indicat o cartelă socială # UNIMEDIA
Persoanele eligibile pentru programul „ajutor la contor” care dețin carduri bancare au început să primească compensațiile. Cei care nu au carduri vor putea ridica banii prin intermediul poștei, începând de luni, 15 decembrie.
Al doilea caz de lepră, confirmat în România, după 44 de ani: Ce spun specialiștii despre riscul de transmitere a bolii # UNIMEDIA
Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, anunță Direcția de Sănătate Publică, citată de presa română.
Premierul Italiei Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri străini. Pe lista bunurilor se află covoare, bijuterii, tablouri # UNIMEDIA
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor oficiale făcute în străinătate. Valoarea totală estimată este de aproximativ 800.000 de euro, scrie adevărul.ro.
(video) Cine-i amantul? Pavel Stratan, Magnat și Feoctist, colaborare incendiară cu intrigă din sat. Piesa cât un film „Eu beu/3 pahare” # UNIMEDIA
Interpreții Magnat, Feoctist și Pavel Stratan au lansat piesa „Eu beu/3 pahare”, care s-a transformat rapid într-un hit. Videoclipul a acumulat deja aproape 200 de mii de vizualizări și sute de reacții, captând atenția internauților prin conceptul său cinematografic.
Oamenii legii anunță că șoferul de 53 de ani, rănit în accidentul produs lângă satul Ghindești, raionul Florești, a murit la spital.
(video) „Am primit un mesaj de la Moscova”: Momentul jenant pentru Vucic care îi șoptește șefei CE fără să știe că microfonul era deschis # UNIMEDIA
Moment jenant în timpul vizitei președintelui sârb la Bruxelles. Liderul de la Belgrad i-ar fi șoptit șefei CE, fără să conștientizeze că microfonul este încă deschis „am primit un mesaj de la Moscova acum”, relatează euronews, citat de digi24.ro.
Laura Codruța Kovesi, mesaj de solidaritate cu magistrații care s-au ridicat împotriva „justiției capturate”: Apel către autoritățile din România # UNIMEDIA
Sancționarea magistraților care se poziționează împotriva abuzurilor din interiorul sistemului de justiție „nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii”, spune, pentru HotNews, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi. Ea s-a alăturat judecătorilor din România care s-au solidarizat cu colegii lor din documentarul Recorder.
(video) CMC, la a 9-a încercare de a se întruni în ședință. Pântea: Interesele de partid ale celor de la PAS și PSRM stau în capul mesei # UNIMEDIA
Consilierii municipali au încercat astăzi, din nou, să se întrunească în ședință, dar fără succes. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a are cvorum. Ultimii au lipsit chiar dacă inițial s-au înregistrat pentru a participa. U
(live) CMC, la a 9-a încercare de a se întruni în ședință. Moțpan, cu replici la șeful Centrului de tineret: Nu e mare treabă să bem cafea. Eu am băut-o 40 de ani # UNIMEDIA
Consilierii municipali încearcă astăzi, din nou, să se întrunească în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a are cvorum. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți, pentru zilele de weekend 13 - 15 decembrie. Astfel, prețul la benzină și motorină va scădea în weekend cu 9 bani.
