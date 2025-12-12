(video) Incendiu puternic în centrul capitalei: Fum dens s-a ridicat desupra clădirilor de pe Bănulescu-Bodoni

20:30

„Ședință-maraton” în Parlament, unde dezbaterile pe proiecte au depășit zece ore. Vizibil indignat, fostul premier, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a criticat dur faptul că legile bugetare sunt discutate la ore târzii, într-un ritm pe care l-a calificat drept lipsit de respect pentru cetățeni și parlamentari. „Nu ne place când zicem: „noaptea hoții”, dar asta facem, pe când unul vrea la pescuit deja, iar eu - la discotecă”, a declarat Chicu, venind cu propunerea de a continua ședința mâine dimineață.