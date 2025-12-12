A vrut să o ceară în căsătorie cu un diamant de zece carate, în valoare de peste 100.000 de euro, dar a refuzat. Motivul neașteptat pentru care influencerița celebră a luat decizia
UNIMEDIA, 12 decembrie 2025 16:20
O poveste de logodnă a devenit subiect de discuție după ce o influenceriță din Los Angeles, cu părinți români, a refuzat inelul cu care iubitul ei a vrut să o ceară în căsătorie. Decizia acesteia nu a avut legătură cu sentimentele față de partener, ci cu un detaliu mult mai simplu: nu se regăsea deloc în stilul bijuteriei, scrie protv.ro.
• • •
Acum 10 minute
16:30
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
Acum 30 minute
16:20
16:20
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.
16:10
(video) Ion Ceban a făcut testul la droguri și a pus rezultatul pe rețele: „Ar trebui să-l facă toate persoanele cu funcții importante în stat” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut un test antidrog. Într-o postare pe rețele, edilul a anunțat că rezultatul este negativ. „După ultimele declarații neinspirate din partea unora, inclusiv de la guvernare, cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat”, a menționat acesta.
Acum o oră
16:00
(foto/video) Maia Sandu a ajuns în Cipru: Cum a fost întâmpinată de președintele Nikos Christodoulides # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu se află, astăzi, într-o vizită de lucru în Cipru, unde a discutat, cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, despre „parcursul european al Moldovei, eforturile de a readuce pacea pe continent, precum și despre cum putem dezvolta legăturile economice”. Șefa statului a fost întâmpinată de garda de onoare.
15:40
(video) O geantă cu droguri, de 5 milioane de lei, găsită într-un hotel de la Anenii Noi: Patru persoane, printre care o rusoiacă, reținute. Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Patru persoane au fost reținute pentru trafic de droguri. Potrivit Poliției, investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, conținând substanțe narcotice în cantități deosebit de mari. În urma percheziției, în cameră au fost descoperite nouă pachete cu aproximativ 10 kg de mefedronă și marijuana.
Acum 2 ore
15:20
Guvernul Ungariei, reacție dură după avertismentul șefului NATO: „Cei de la Bruxelles şi-au pierdut minţile” # UNIMEDIA
Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că „toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump” şi, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”, a transmis vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI, scrie digi24.ro.
15:10
(video) „În sfârșit un Ghețănaș”: Bucurie mare în familia lui Alexandru Ghețan. Soția standupperului este însărcinată # UNIMEDIA
Bucurie mare în familia standupperului Alexandru Ghețan - acesta urmează să devină tată. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, printr-un videoclip postat alături de soția sa, Iuliana.
15:10
(video) „Limba de stat” de la CMC. Eugenia Ceban: Doamna înțelege româna. Denis Șova: Mă scuzați, eu doar moldoveneasca # UNIMEDIA
Replici pe limba română/moldovenească, între consilierii municipali, la ședința de astăzi a CMC. Denis Șova i-a solicitat unei angajate a Centrului municipal de tineret să răspundă unei consiliere în limba română, iar Eugenia Ceban i-a replicat că aceasta este profesoară și vorbește româna. „Mă scuzați, eu, de exemplu, vorbesc doar limba moldovenească”, i-a răspuns Șova.
14:50
(live) Parlamentul, în ședință. Usatîi: Ce spuneți de cetățenia prin investiții? Grosu: Terminăm ședința și începem a o vinde # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
14:50
Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului # UNIMEDIA
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărăturile de iarnă de la Port Mall într-o experiență plină de mici bucurii.
14:50
(video) „În sfârșit un Ghețănaș”: Bucurie mare în familia Alexandru Ghețan. Soția standupperului este însărcinată # UNIMEDIA
Bucurie mare în familia standupperului Alexandru Ghețan - acesta urmează să devină tată. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, printr-un videoclip postat alături de soția sa, Iuliana.
14:40
Vin banii din compensații, direct pe card: Cum vor primi „ajutorul la contor” cei care nu au indicat o cartelă socială # UNIMEDIA
Persoanele eligibile pentru programul „ajutor la contor” care dețin carduri bancare au început să primească compensațiile. Cei care nu au carduri vor putea ridica banii prin intermediul poștei, începând de luni, 15 decembrie.
Acum 4 ore
14:30
Al doilea caz de lepră, confirmat în România, după 44 de ani: Ce spun specialiștii despre riscul de transmitere a bolii # UNIMEDIA
Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, anunță Direcția de Sănătate Publică, citată de presa română.
14:30
Premierul Italiei Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri străini. Pe lista bunurilor se află covoare, bijuterii, tablouri # UNIMEDIA
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor oficiale făcute în străinătate. Valoarea totală estimată este de aproximativ 800.000 de euro, scrie adevărul.ro.
14:20
(video) Cine-i amantul? Pavel Stratan, Magnat și Feoctist, colaborare incendiară cu intrigă din sat. Piesa cât un film „Eu beu/3 pahare” # UNIMEDIA
Interpreții Magnat, Feoctist și Pavel Stratan au lansat piesa „Eu beu/3 pahare”, care s-a transformat rapid într-un hit. Videoclipul a acumulat deja aproape 200 de mii de vizualizări și sute de reacții, captând atenția internauților prin conceptul său cinematografic.
14:10
Oamenii legii anunță că șoferul de 53 de ani, rănit în accidentul produs lângă satul Ghindești, raionul Florești, a murit la spital.
14:10
(video) „Am primit un mesaj de la Moscova”: Momentul jenant pentru Vucic care îi șoptește șefei CE fără să știe că microfonul era deschis # UNIMEDIA
Moment jenant în timpul vizitei președintelui sârb la Bruxelles. Liderul de la Belgrad i-ar fi șoptit șefei CE, fără să conștientizeze că microfonul este încă deschis „am primit un mesaj de la Moscova acum”, relatează euronews, citat de digi24.ro.
14:00
Laura Codruța Kovesi, mesaj de solidaritate cu magistrații care s-au ridicat împotriva „justiției capturate”: Apel către autoritățile din România # UNIMEDIA
Sancționarea magistraților care se poziționează împotriva abuzurilor din interiorul sistemului de justiție „nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii”, spune, pentru HotNews, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi. Ea s-a alăturat judecătorilor din România care s-au solidarizat cu colegii lor din documentarul Recorder.
13:50
(video) CMC, la a 9-a încercare de a se întruni în ședință. Pântea: Interesele de partid ale celor de la PAS și PSRM stau în capul mesei # UNIMEDIA
Consilierii municipali au încercat astăzi, din nou, să se întrunească în ședință, dar fără succes. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a are cvorum. Ultimii au lipsit chiar dacă inițial s-au înregistrat pentru a participa. U
13:30
(live) CMC, la a 9-a încercare de a se întruni în ședință. Moțpan, cu replici la șeful Centrului de tineret: Nu e mare treabă să bem cafea. Eu am băut-o 40 de ani # UNIMEDIA
Consilierii municipali încearcă astăzi, din nou, să se întrunească în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a are cvorum. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți, pentru zilele de weekend 13 - 15 decembrie. Astfel, prețul la benzină și motorină va scădea în weekend cu 9 bani.
13:20
Licitații pe punct de anulare la Mediu: Socialiștii vor audieri pe vânzarea fondurile cinegetice, blocate fără explicații. Lazarencu: O comisie va decide până diseară # UNIMEDIA
Licitații cu scandal. Deputatul PSRM Grigore Novac a cerut audierea ministrului Mediului pentru a clarifica blocarea fără explicații a licitațiilor pe fondurile cinegetice. Propunerea a fost respinsă după ce majoritatea PAS a votat împotrivă.
13:10
(live) CMC, la a 9-a încercare de a se întruni în ședință. Cojocaru: Vă așteptăm la biroul permanent. Șova: Văd că nu avem nici dialog, nici conlucrare # UNIMEDIA
Consilierii municipali încearcă astăzi, din nou, să se întrunească în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a are cvorum. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:10
O femeie a decedat, după ce s-a răsturnat cu mașină în apropiere de Ghindești: Soțul acesteia, care era șofer, luptă pentru viață la spital # UNIMEDIA
O femeie a decedat, iar soțul ei a fost transportat în stare gravă la spital, în urma unui accident rutier produs astăzi în apropierea satului Ghindești, Florești.
13:00
Premieră în monarhia britanică. Regele Charles vorbește public despre experiența sa personală privind lupta cu cancerul # UNIMEDIA
Regele Charles rupe tradiția monarhiei britanice și alege să vorbească direct publicului despre diagnosticul său de cancer şi experiența personală, într-un mesaj televizat menit să încurajeze diagnosticarea precoce și să combată stigmatul legat de această boală, scrie adevărul.ro.
13:00
(foto/video) În loc de Everest merge și-n parc: Delia Matache pune Herăstrăul pe jar, în echipament sportiv # UNIMEDIA
Interpreta Delia Matache în vârstă de 43 de ani e pe cai mari. Artista, cunoscută pentru stilul ei nonconformist, a fost zărită recent în parc, fix la scurt timp după lansarea noii sale melodii. Ce legătură are melodia cu ieșirea ei în Herăstrău? CANCAN.RO dezvăluie imaginile și detaliile.
12:50
(live) Consilierii municipali, la a 9-a încercare de a se întruni: „Poate ceilalți aleși au bunul simț să revină în sala de ședințe” # UNIMEDIA
Consilierii municipali încearcă astăzi, din nou, să se întrunească în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a are cvorum. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:50
Ce conține planul de pace revizuit al lui Zelenski, trimis la Casa Albă: Cum vrea președintele Ucrainei să-l convingă pe Trump # UNIMEDIA
Noul plan de pace al Ucrainei, care a ajuns la Casa Albă săptămâna aceasta, propune soluționarea problemei Donbasului prin crearea unei „zone economice libere” în regiune, unde ar putea fi stimulate interesele americane de afaceri. În acest mod, Ucraina încearcă să îl convingă pe președintele american, Donald Trump, să accepte un rezultat în favoarea Kievului, relatează Politico, citat de digi24.ro.
12:40
Volodimir Zelenski a dezvăluit viziunea de compromis a SUA privind Donbasul. Poziția Kievului # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Statele Unite explorează ideea unei „zone economice speciale” în anumite porțiuni din Donețk, ca parte a unui posibil compromis în negocierile de pace, relatează Ukrainska Pravda. Propunerea ar presupune retragerea forțelor ucrainene din teritoriile pe care le controlează în prezent, în timp ce Rusia și-ar lua la rândul său angajamentul de a nu intra în aceste zone, scrie adevarul.ro.
12:40
(video) Cu brânză și lapte în Parlament. Costiuc i-a adus cadouri sănătoase lui Grosu, de ziua sa de naștere: „Să susținem producătorii autohtoni” # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă”, i-a adus președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cadouri sănătoase, brânză și lapte, cu ocazia zilei sale de naștere, subliniind importanța susținerii producătorilor autohtoni. „Sunt BIO”, a declarat Costiuc.
12:40
(video) Igor Dodon: Numirea de către Maia Sandu a „emisarilor speciali” este anticonstituțională. Pentru asta, poate fi inițiată procedura de impeachment # UNIMEDIA
Fostul președinte, deputat în Parlamentul RM, Igor Dodon, o acuză pe șefa statului, Maia Sandu, de acțiuni anticonstituționale, după ce aceasta a numit „emisari speciali”, funcție care nu este prevăzută în Constituție. „Pentru asemenea acțiuni poate fi inițiată procedura de impeachment”, a declarat liderul PSRM.
Acum 6 ore
12:30
(live) Parlamentul, în ședință. Chicu către Istratii: Dau și a doua întrebare, că la prima nu-i corect răspunsul # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
12:30
(video) Alexandr Trubca, în Parlament: Știm despre așa-zisul protest al agricultorilor și așa-zisele falimente în lanț. Ivanov: Trebuia să mergeți la ei # UNIMEDIA
Vicepreședintele comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară îi sfidează pe fermieri, chiar în plenul parlamentului. Acesta a calificat manifestația din 10 decembrie, de la Guvern, drept „așa-zisul protest al agricultorilor”. Deputatul Serghei Ivanov, care este și președintele comisiei, a venit cu o replică.
12:20
Băutura i-a luat mințile: Un tânăr din Ungheni s-ar fi sinucis, după ce ar fi omorât în bătaie un bărbat # UNIMEDIA
Un tânăr de 34 de ani s-ar fi sinucis, după ce ar fi omorât în bătaie un bărbat. Cazul a avut loc pe data de 10 decembrie în localitatea Cornești, din raionul Ungheni, scrie pulsmedia.
12:00
(video) „Mă sună Lia”. Dialog uluitor între președinta și vicepreședinta Curții de Apel București, surprins în timpul conferinței de după investigația Recorder # UNIMEDIA
Curtea de Apel Bucureşti a organizat, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Conferința a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, dar și de două momente șoc: unul în care o judecătoare a transmis, la începutul conferinței, că lucrează într-o atmosferă toxică, confirmând cele prezentate în documentar și al doilea când în timpul conferinței Ionela Tudor, vicepreședinta instanței, este sunată chiar de șefa ÎCCJ, Lia Savonea, scrie stiripesurse.ro.
11:50
Ultima oră! Igor Munteanu a demisionat din fruntea partidului CUB: Cine va asigura interimatul funcției # UNIMEDIA
Igor Munteanu a demisionat din funcția de președinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare”. Interimatul funcției va fi asigurat de Victor Țărnă.
11:40
(live) Parlamentul, în ședință: Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, denunțat # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
11:30
(live) Parlamentul, în ședință: Acordului cu privire la măsurile de asigurare a ameliorării achitărilor dintre organizațiile economice ale statelor membre ale CSI, denunțat # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
11:30
(foto/video) Deputații „au pus” bradul: Cum arată Pomul de Crăciun din sala de ședințe a Parlamentului # UNIMEDIA
Deputații au revenit astăzi în ședință plenară, pentru prima dată în luna decembrie, iar în sală au fost întâmpinați de un Pom de Crăciun împodobit cu globuri și jucării albe-argintii.
11:20
(video) PAS a votat împotriva examinării legii care ar fi interzis deconectările de la servicii iarna. Deputată PSRM: „E o protecție doar pentru familiile vulnerabile, dar responsabile” # UNIMEDIA
Deputata PSRM, Ala Ursu-Antoci, a solicitat, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, includerea pe ordinea de zi a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 241/2022 și a Legii nr. 387 din 2 decembrie 2025, care vizează funcționarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice. Proiectul propunea instituirea unui moratoriu asupra deconectărilor de la serviciile locativ-comunale în perioada rece a anului, pentru a proteja consumatorii vulnerabili. Inițiativa a fost respinsă de mjoritatea parlamentară.
11:10
(live) Parlamentul, în ședință. Vasile Costiuc i-a adus daruri lui Igor Grosu: „Sunt BIO” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
11:10
(video) Igor Dodon, felicitare în Parlament de Ziua Neutralității: Le-am amintit celor care au compromis acest statut că Moldova e o țară neutră conform Constituției # UNIMEDIA
Al cincilea președinte de țară, liderul PSRM, Igor Dodon, și-a felicitat colegii din Parlament de Ziua Internațională a Neutralității, marcată astăzi. „Le-am reamintit membrilor Parlamentului, în special fracțiunii PAS, că Republica Moldova este o țară neutră conform Constituției. Cu toate acestea, în ultimii ani, neutralitatea țării noastre a fost compromisă semnificativ - exercițiile comune cu soldații NATO, cooperarea militară, contrabanda cu arme și alte activități ridică semne de întrebare serioase”, a menționat Igor Dodon.
11:00
(live) Parlamentul, în ședință: Deputații PAS sunt împotriva audierilor pe marginea misiunilor speciale a emisarilor recent desemnați # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
11:00
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: Neutralitatea poate deveni un adevărat scut de securitate pentru state mici ca R.Moldova # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Neutralităţii, instituită de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2017 și care e marcată anual la 13 decembrie.
11:00
Victoria Sanduța, despre investigația care a scandalizat România: E selectivă, cu duble standarde. Laura Ștefan a făcut „vetting” procurorilor moldoveni # UNIMEDIA
Fosta judecătoare Victoria Sanduța are rezerve față de investigația Recorder, despre justiția capturată din România, care a provocat proteste în masă peste Prut și solicitări de demiteri și modificări legislative. „Prezența Laurei Ștefan, care apare ca expert în documentar, ridică semne majore de întrebare - a fost membră a Comitetului consultativ anticorupție creat prin decret prezidențial în 2021, un organism hibrid, formal consultativ, dar politic subordonat Președintelui R. Moldova. Acest comitet a fost parte din arhitectura care a legitimat intervenția politicului în justiție. Ulterior, Laura Ștefan a fost numită membră a Comisiei de vetting a procurorilor din Republica Moldova, printr-o procedură aprobată de Parlament. Duble standarde”, explică ex-magistrata.
10:50
(live) Parlamentul, în ședință: PSRM propune audieri parlamentare pe subiectul migranților în Moldova # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
10:50
(doc) Ploaie de steluțe de general la MAI: Șeful INI, soțul ministrei Ludmila Catlabuga, decorat de Maia Sandu cu gradul special de chestor # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului Național de Investigație (INI), Arcadie Catlabuga, care este soțul ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor.
10:40
(live) Parlamentul, în ședință: Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, pe agendă # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
Acum 8 ore
10:20
(video) Pesticide de 10 ori peste limită: ANSA a nimicit 7,5 tone de mărar de import, care urma să ajungă pe rafturile din magazine # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol - un risc potențial pentru sănătatea umană.
