A vrut să o ceară în căsătorie cu un diamant de zece carate, în valoare de peste 100.000 de euro, dar a refuzat. Motivul neașteptat pentru care influencerița celebră a luat decizia

11:00

Fosta judecătoare Victoria Sanduța are rezerve față de investigația Recorder, despre justiția capturată din România, care a provocat proteste în masă peste Prut și solicitări de demiteri și modificări legislative. „Prezența Laurei Ștefan, care apare ca expert în documentar, ridică semne majore de întrebare - a fost membră a Comitetului consultativ anticorupție creat prin decret prezidențial în 2021, un organism hibrid, formal consultativ, dar politic subordonat Președintelui R. Moldova. Acest comitet a fost parte din arhitectura care a legitimat intervenția politicului în justiție. Ulterior, Laura Ștefan a fost numită membră a Comisiei de vetting a procurorilor din Republica Moldova, printr-o procedură aprobată de Parlament. Duble standarde”, explică ex-magistrata.