Reacție rapidă a lui Putin la planul de pace propus de Zelenski: Kremlinul anunță deja ce vrea să facă în Donbas

12:00

Curtea de Apel Bucureşti a organizat, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Conferința a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, dar și de două momente șoc: unul în care o judecătoare a transmis, la începutul conferinței, că lucrează într-o atmosferă toxică, confirmând cele prezentate în documentar și al doilea când în timpul conferinței Ionela Tudor, vicepreședinta instanței, este sunată chiar de șefa ÎCCJ, Lia Savonea, scrie stiripesurse.ro.