(video) „Patria-mama, te amo”: Hitul cu care Satoshi vrea să cucerească Eurovision: Cum sună „Viva, Moldova”, cântată în mai multe limbi

12:50

Noul plan de pace al Ucrainei, care a ajuns la Casa Albă săptămâna aceasta, propune soluționarea problemei Donbasului prin crearea unei „zone economice libere” în regiune, unde ar putea fi stimulate interesele americane de afaceri. În acest mod, Ucraina încearcă să îl convingă pe președintele american, Donald Trump, să accepte un rezultat în favoarea Kievului, relatează Politico, citat de digi24.ro.