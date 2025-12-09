Președintele Federației de Judo și un antrenor de lupte, privați de premiile de stat

09:15

Piața comerțului electronic din Moldova crește mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai puțin digitalizată din Europa, cu o rată de penetrare a comerțului cu amănuntul de doar 5,7%. Astfel de date au fost furnizate de AmCham Moldova în cel mai recent studiu al său „Piața comerțului electronic din Moldova în 2025, – informează Logos Press.