Vize „gold card” în SUA: schema de 1 milion de dolari anunțată de Donald Trump

Aproape 50 de fermieri au protestat miercuri la sediul Guvernului și au cerut măsuri urgente de redresare după secetele din ultimii ani. Ei se plâng că nu li s-au oferit nici măcar scutiri de impozite, iar finanțările pentru agricultorii din zonele cu risc înalt de secetă au fost reduse semnificativ. Protestatarii cer instituirea unui moratoriu la executările silite și restituirea banilor din TVA și accize. În replică, ministrul Agriculturii i-a invitat la dialog și a declarat că autoritățile lucrează deja la unele dintre solicitările fermierilor.