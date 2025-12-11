Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer beat și fără permis
TVR Moldova, 11 decembrie 2025 13:40
Un bărbat de 66 de ani a murit noaptea trecuta după ce a fost lovit de un automobil condus de un şofer beat şi fără permis de conducere.
• • •
Acum 30 minute
13:40
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer beat și fără permis
Un bărbat de 66 de ani a murit noaptea trecuta după ce a fost lovit de un automobil condus de un şofer beat şi fără permis de conducere.
Acum o oră
13:10
Nouă deținuți coordonau escrocherii online din penitenciare: Prejudiciu de peste 270.000 lei # TVR Moldova
Poliția municipiului Chișinău informează că a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal compus din nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește suma de 270.000 de lei.
Acum 2 ore
12:50
Ambasada R. Moldova la Kiev suspendă primirea cererilor de cetățenie începând cu 23 decembrie # TVR Moldova
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina sistează pe termen nedeterminat recepționarea cererilor privind cetățenia începând cu 23 decembrie 2025. Anunțul vine în contextul modificărilor recente cu privire la legislația națională.
12:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea unui lot de margarină de 10.720 kg. Motivul retragerii și nimicirii lotului este depistarea sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație
12:20
ACTUALIZARE: Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuințe de pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău, situat vizavi de circul din Chișinău, a fost stins, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Instituția precizează că a fost afectată o suprafață de 50 de metri pătrați de pe acoperișul clădirii și că au fost salvați circa 2.000 de metri pătrați.
12:10
Procesul de reintegrare cu Transnistria va dura mai mult decât aderarea la UE, spune Valeriu Chiveri # TVR Moldova
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că reintegrarea Republicii Moldova va necesita o perioadă de timp mai îndelungată decât cea estimată pentru avansarea spre aderarea la Uniunea Europeană. Oficialul a subliniat că, deși cele două procese sunt interconectate, abordarea lor trebuie să fie distinctă pentru a asigura rezultate eficiente și durabile.
Acum 4 ore
11:40
Președintele american Donald Trump a lansat o schemă care oferă vize americane accelerate pentru străinii bogați care pot plăti cel puțin un milion de dolari, scrie TVR Info.
10:50
Contrabandă cu vin moldovenesc în SUA. Șase persoane și patru companii au fost trimise în judecată # TVR Moldova
Patru companii din Republica Moldova și șase persoane au fost trimise în judecată pentru contrabandă cu vin moldovenesc în SUA. Procuratura spune că învinuiții ar fi exportat ilegal în SUA vin din Republica Moldova ca suc de rodii și vin georgian în 2021–2023. Valoarea produselor depășesc 3,6 milioane de lei, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
10:20
Biroul Temu din Dublin, a fost percheziționat din cauza preocupărilor legate de subvențiile chineze # TVR Moldova
Sediul central european al Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE săptămâna trecută, din cauza îngrijorărilor legate de potențialele subvenții de stat chineze acordate retailerului online, o filială a gigantului chinez de comerț electronic PDD Holdings (PDD.O), a declarat miercuri o persoană familiarizată cu situația, transmite reuters.com.
Acum 6 ore
09:40
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu care a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din Chișinău.
09:20
Reacții după documentarul realizat de Recorder. Ce spun președintele României și premierul # TVR Moldova
După publicarea documentarului „Justiție Capturată", preşedintele României, Nicușor Dan, a fost asaltat pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să ia măsuri urgente. Răspunsul acestuia nu a întârziat să apară. „Soluția este tot în interiorul sistemului de justiție", a spus şeful statului. Au reacționat și premierul Ilie Bolojan, dar și ministrul Justiției. Între timp, Curtea de Apel București solicită cercetarea disciplinară a unuia dintre magistrații care apare în ancheta jurnalistică, relatează TVR Info.
08:40
Kievul a trimis Washingtonului ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia # TVR Moldova
Ucraina a trimis, miercuri, Statelor Unite versiunea actualizată a planului de a pune capăt războiului cu Rusia. Informația a fost confirmată pentru AFP doi oficiali ucraineni.
08:40
Șeful Energocom: Curentul de avarie achiziționat până în prezent are un volum neînsemnat # TVR Moldova
Republica Moldova a accesat în ultimele zile aproximativ 150 de megawați de energie electrică de avarie pentru a acoperi deficitul din sistem, a declarat Eugeniu Buzatu, director interimar al SA Energocom, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit acestuia, energia de avarie este solicitată doar atunci când consumul depășește prognozele și, din acest considerent, este foarte scumpă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat miercuri, după ședința Guvernului, că în cazul în care volumul de curent de avarie va crește, vor exista premise pentru majorarea tarifului la electricitate.
Acum 8 ore
07:20
În Găgăuzia, 24.000 de persoane, documentate pentru corupție electorală. Câte vor plăti amenzile? # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției a precizat pentru TVR Moldova că între aprilie 2024 și septembrie 2025 în regiunea găgăuză au fost documentate 24.000 de persoane implicate în corupere electorală. Dintre acestea, 4.950 au fost sancționate efectiv, iar restul au fost eliberate de răspundere după ce s-au autodenunțat și au sprijinit autoritățile în investigarea faptelor.
06:30
În Găgăuzia, 24.000 de persoane au fost documentate în urma abuzurilor lui Guțul și Constantinov
Inspectoratul General al Poliției a precizat pentru TVR Moldova că între aprilie 2024 și septembrie 2025 în regiunea găgăuză au fost documentate 24.000 de persoane implicate în corupere electorală. Dintre acestea, 4.950 au fost sancționate efectiv, iar restul au fost eliberate de răspundere după ce s-au autodenunțat și au sprijinit autoritățile în investigarea faptelor.
Acum 24 ore
21:40
Sute de persoane au ieșit, miercuri seară, în stradă la București și la Cluj-Napoca, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, „Justiție Capturată”. Oamenii cer o justiție independentă, transmite TVRINFO.RO.
19:10
Ministerul Mediului spune că are soluție la defrișările ilegale crescute în ultimele săptămâni # TVR Moldova
În ultimele săptămâni, s-au înmultit defrișările ilegale, iar Ministerul Mediului propune o soluție. Va fi lansată o Linie Verde, unde cetățenii pot raporta ilegalitățile cu efecte asupra mediului. Patrulele echipate cu camere speciale vor interveni non-stop pentru a proteja mediul, mai ales noaptea, când infractiunile sunt greu de depistat.
18:20
În 2026, salariul minim pentru bugetari va fi de 6.300 de lei. Guvernul a votat miercuri legea salarizării care prevede majorarea cu opt sute de lei. Ministrul Finanţelor a declarat că majorarea este semnificativă şi încurajează instituţiile private să ofere salarii mai mari.
18:10
Anul viitor, salariu minim pentru bugetari va fi de 6 300 de lei. Guvernul a votat astăzi legea salarizării care prevede majorarea cu opt sute de lei. Ministrul Finanţelor a declarat că majorarea este semnificativă şi încurajează instituţiile private să ofere salarii mai mari.
18:00
Procurorul Iarmaliuc: Plahotniuc și Iaralov au relatat cu lux de amănunte întâlnirea cu Dodon # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a solicitat audierea lui Vladimir Plahotniuc și a consilierului său, Serghei Iaralov, ca martori ai acuzării în dosarul "Sacoşa", în care e judecat pentru luare de mită fostul președinte Igor Dodon. Pe lângă completarea listei cu martori, procurorii au mai cerut şi anexarea mai multor probe la dosar. Magistraţii Curţii Supreme de Justiţie vor pune în discuţie aceste solicitări la următoarea şedinţă, care va avea loc la mijlocul lui ianuarie. Igor Dodon a lipsit de la proces azi.
17:50
„Justiție capturată”. Documentar devastator care explică problema pensiilor speciale din România # TVR Moldova
Portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seară un extrem de elocvent documentar despre situația justiției din România, cu o zi înainte de adoptarea de către Curtea Constituțională a unei decizii privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.
17:40
Ce loc are femeia în politica din R. Moldova? "Stereotipurile de gen încă persistă" # TVR Moldova
Participarea femeilor în politică rămâne un subiect important pentru dezvoltarea democratică a societății noastre. În Republica Moldova, tot mai multe inițiative urmăresc să încurajeze implicarea femeilor în procesul decizional.
17:30
Indiferent de domeniul în care activăm, este bine să punem accent și pe pasiunile de suflet. Bunăoară, nu de puține ori, auzim istorii despre politicieni, diplomați sau ingineri care s-au apucat de scris. Este și cazul lui Vasile Bumacov, fost diplomat și ex-ministru, care s-a afirmat în mai multe domenii, dar este pasionat și de literatură. De curând, a avut o dublă lansare de carte.
17:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a fostului premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
16:40
Indiferent de domeniul în care activăm, este bine să punem accent și pe pasiunile de suflet. Bunăoară, nu de puține ori, auzim istorii despre politicieni, diplomați sau ingineri care s-au apucat de scris. Este și cazul lui Vasile Bumacov, fost diplomat și ex-ministru, care s-a afirmat în mai multe domenii, dar este pasionat și de literatură. De curând, a avut o dublă lansare de carte.
16:40
Sute de judocani din întreaga țară au luptat astăzi pentru titlul de campion al Republicii Moldova. Au concurat pe tatami-ul de la "Chișinău Arena" și sportivii experimentați, inclusiv cei care au luat parte, cu o lună în urmă, la Europeanul de Tineret, organizat în premieră la Chișinău și difuzat de TVR MOLDOVA.
16:30
Spionajul ucrainean: Rusia mobilizează rezerviști în Transnistria pentru a destabiliza Moldova
Rusia își intensifică activitatea militară în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR). Spionajul ucrainean susține că Moscova vrea să deschidă o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și să destabilizeze Republica Moldova.
16:30
Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
16:20
Spionajul ucrainean: Rusia își mobilizează rezerviști în Transnistria pentru a destabiliza Moldova # TVR Moldova
Rusia își intensifică rapid activitatea sub acoperire și militară în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în cadrul a ceea ce Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) descrie ca un efort condus de Kremlin pentru a deschide o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și a destabiliza Republica Moldova înainte de etape politice cheie.
15:50
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO,în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi, potrivit Ministerul Culturii.
15:40
Alex Calancea, despre concertul „VOIEVOD”, o fuziune între folclor, rock și muzică simfonică # TVR Moldova
Muzica, dansul și tradiția se întâlnesc într-un spectacol grandios, pe 14 decembrie, la Chișinău Arena, unde se va desfășura concertul „VOIEVOD”. Evenimentul promite să fie o fuziune impresionantă între folclor, rock și muzică simfonică, o celebrare a identității culturale printr-un limbaj artistic modern.
15:10
Activitățile zilnice simple, cum sunt mersul pe jos, urcatul scărilor sau cititul unei etichete, pot fi, pentru unii, o adevărată provocare. Potrivit Biroului Național de Statistică, aproape 13% dintre cetățenii Republicii Moldova au dificultăți de vedere, auz, mobilitate sau concentrare. Persoanele în vârstă, cele din mediul rural și femeile sunt printre cei mai afectate.
14:40
Aproape 50 de fermieri au protestat miercuri la sediul Guvernului și au cerut măsuri urgente de redresare după secetele din ultimii ani. Ei se plâng că nu li s-au oferit nici măcar scutiri de impozite, iar finanțările pentru agricultorii din zonele cu risc înalt de secetă au fost reduse semnificativ. Protestatarii cer instituirea unui moratoriu la executările silite și restituirea banilor din TVA și accize. În replică, ministrul Agriculturii i-a invitat la dialog și a declarat că autoritățile lucrează deja la unele dintre solicitările fermierilor.
14:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spus miercuri că dacă Republica Moldova va mai accesa energie electrică de avarie în urma atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei, există premise de majorare a prețului la energia electrică.
14:10
Cobza și meșteșugul de confecționare a cobzei ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO,în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi.
Ieri
13:20
Peste un milion de lei nejustificați, depistați de ANI la fostul judecător de la CSJ, Ion Druță # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat avere nejustificată în valoare de peste 1,1 milion de lei la fostul judecător și președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, și la membrii familiei sale.
13:10
În ședința din 10 decembrie, Guvernul Republicii Moldova a votat un proiect de lege prin care sportivii care sunt depistați administrând substanțe interzise (dopaj) vor pierde dreptul la indemnizațiile viagere.
12:40
Un ucrainean, condamnat la închisoare, după ce a introdus în Moldova droguri de peste 6.000.000 lei # TVR Moldova
Un cetățean al Ucrainei a fost condamnat la nouă ani închisoare după ce a adus prin contrabandă în R. Moldova droguri de peste șase milioane de lei. Despre acest lucru a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
12:30
„Negândită”. Reacția lui Dan Perciun la propunerea lui Ion Ceban de a testa elevii la droguri # TVR Moldova
Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că propunerea primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a introduce testare antidrog în școli este „negândită și necesită mai multă analiză”. Miercuri, 10 decembrie, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat într-un video pe Facebook că va propune introducerea testării antidrog în școli.
12:10
Guvernul Republicii Moldova a dat startul negocierilor pentru un acord de securitate socială cu provincia Quebec și pentru semnarea unui aranjament administrativ cu autoritățile canadiene, măsuri care vor permite miilor de moldoveni ce muncesc în Canada să beneficieze de prestații și protecție socială.
11:50
Procuratura Anticorupție solicită audirea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „Kuliok” # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a solicitat, în ședința de miercuri, audierea lui Vladimir Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în calitate de martori ai acuzării în dosarul „Kuliok” în care fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit că, urmărind promovarea intereselor celor doi foști lideri democrați, a pretins de la aceștia până la 1.000.000 de dolari.
11:40
Australia devine prima țară din lume care blochează rețelele de socializare pentru cei sub 16 ani # TVR Moldova
Australia a devenit prima țară din lume unde a intrat în vigoare, începând de miercuri, interzicerea accesului pe rețelele de socializare pentru copii și adolescenți până la vârsta de 16 ani, scrie TVR Info.
11:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune introducerea testării antidrog în școli. Într-un video pe Facebook, edilul de Chișinău a spus că săptămâna viitoare va propune pentru discuții publice Planul municipal de Prevenire și Combatere a Consumului de Droguri în rândul minorilor și tinerilor.
10:50
Un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri în urma unei deflagrații produse la o butelie de gaz într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hâncești.
10:30
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a inaugurat, marți, două proiecte importante finanțate prin Programul educație, în cadrul Universității de Stat din Moldova (USM).
09:10
Lucrările de reparație a 206 km de drumuri regionale au fost finalizate, iar alte 66 km vor fi reabilitate până la sfârșitul anului, potrivit raportului Fondului Rutier pentru perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier, condusă de Premierul Alexandru Munteanu.
06:10
„Nu avem motive”. Ministrul Economiei Osmochescu se declară optimist în urma discuțiilor cu FMI # TVR Moldova
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, spune că nu se așteaptă la prognoze negative din partea misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) care se află în Republica Moldova. Dimpotrivă, oficialul afirmă că, în urma întrevederilor pe care le-a avut cu experții FMI, s-au conturat niște discuții productive. În noiembrie, R. Moldova a ratat o tranșă de circa 170 de milioane de dolari de la FMI.
9 decembrie 2025
20:10
Jucătoarea din R. Moldova,Claudia Chiper,s-a evidențiat în Superliga Feminină de Fotbal din România # TVR Moldova
Claudia Chiper s-a evidențiat în Superliga Feminină de Fotbal din România. Jucătoarea din Republica Moldova a reușit un hat-trick în tricoul clubului Farul Constanța.
19:40
Coșuri de Crăciun pentru familiile nevoiașe: Caritas Moldova ajunge în peste 1.600 de sate # TVR Moldova
Câteva sute de familii social-vulnerabile din Republica Moldova vor beneficia de coșuri de sărbătoare, pline cu produse alimentare de bază, cadouri și haine. Iniţiativa îi aparţine Fundaţiei de Binefacere Caritas Moldova, care şi în acest an îşi propune să fie alături de aceste familii, pentru a asigura o masă festivă demnă, în casele în care bucuria sărbătorilor riscă să rămână doar un vis.
19:10
NATO consolidează capacitatea de apărare a R. Moldova: Mulaje medicale și tehnică nouă pentru armată # TVR Moldova
Echipamente de protecție individuală, căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici, dar şi mulaje medicale pentru instruire. Toate au fost donate de NATO Armatei Naționale a Republicii Moldova, prin intermediul Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare. Noile echipamente vor îmbunătăți pregătirea militarilor.
