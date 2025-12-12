VIDEO Vucic surprins la microfon deschis vorbind despre un „mesaj de la Moscova”

09:00

Peste un milion de persoane au rămas fără curent electric, iar zeci de zboruri au fost anulate la Sao Paulo, ca urmare a unei furtuni extrem de puternice care a lovit capitala economică a Braziliei. Furtuna s-a dezlănţuit miercuri, cu rafale de vânt de peste 90 km/h, lăsând fără electricitate până la 2 milioane de […] Articolul VIDEO O furtună puternică a lovit Sao Paulo: peste un milion de persoane fără curent și zeci de zboruri anulate apare prima dată în Realitatea.md.