Tragedie la Molovata. Două persoane au murit după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon
Realitatea.md, 12 decembrie 2025 12:40
Două persoane și-au pierdut viața după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragedia s-a produs în seara zilei de joi, 11 decembrie, într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. „Potrivit informațiilor, victimele s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă, un bărbat în vârstă de 67 de ani și o femeie […] Articolul Tragedie la Molovata. Două persoane au murit după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.
