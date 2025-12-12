Cu lapte, în Parlament! Costiuc vine cu brânză și iaurt la tribuna Legislativului și cere socoteală ANSA

08:20

Cei care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pot verifica, începând de astăzi, dacă au fost declarați eligibili pentru programul „Ajutor la contor". Informația este disponibilă în „cabinetul personal", unde fiecare gospodărie vede statutul cererii și valoarea compensației de care va beneficia. Platforma anunță familiile dacă sunt admise sau nu pentru sprijinul la facturile pentru energie.