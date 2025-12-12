ANI îl acuză pe primarul de Edineț că ar deține avere nejustificată de peste 343 mii lei

06:30

Este mai probabil să răcești când aerul este uscat, deoarece mucusul nu captează lucrurile pe care le inhalezi la fel de des ca de obicei.Însă aerul uscat nu afectează doar sistemul respirator. Acesta poate cauza și alte probleme de sănătate cum ar fi: ochii roșii, durerea în gât, dureri de cap, gură uscată, piele iritată […] Articolul De ce este important să aerisești locuința iarna și cum te afectează aerul uscat? apare prima dată în Realitatea.md.