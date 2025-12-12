SUA: Prima apariție în instanță a celui care l-a ucis pe Charlie Kirk
12 decembrie 2025
Studentul unei școli profesionale din Utah, acuzat de uciderea activistului politic conservator Charlie Kirk, a avut prima sa apariție în persoană în fața instanței. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, este acuzat că a tras singurul foc de armă cu pușca, dintr-un punct de tragere instalat pe acoperiș, care i-a curmat viața lui […]
• • •
Socialiștii sunt gata să inițieze procedura de distituire al președintelui Maia Sandu. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. El a calificat drept neconstituționale deciziile șefului statului de numire a emisarilor. IGOR DODON, liderul PSRM: „În primul rând, semnarea unor astfel de decrete din partea președintei Maia Sandu, în opinia noastră, juriștii […]
Proteste masive în capitala Portugaliei. Serviciile feroviare au fost suspendate, sute de zboruri au fost anulate, iar școlile au fost închise # N4
Protestatarii portughezi s-au confruntat cu forțele de ordine, aruncând sticle și incendiind gunoaie pe treptele clădirii Adunării Naționale din Lisabona, în timp ce o grevă generală a paralizat numeroase servicii publice în Portugalia. Serviciile feroviare au fost suspendate, sute de zboruri au fost anulate, iar școlile au fost închise, în condițiile în care sindicatele au […]
Carburanții continuă să se ieftinească, mai ales motorina, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 03 […]
Arcadie Catlabuga, șeful Inspectoratului Național de Investigații și soțul actualei ministre a Agriculturii – fostă candidată PAS la alegerile parlamentare, Ludmilia Catlabuga – a fost avansat la gradul special de chestor prin decret prezidențial. Documentul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 11 decembrie și intră în vigoare de la data semnării. Potrivit Legii […]
Peste 605 mii, din cele aproximativ 780 de mii de gospodării care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md, s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programului guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că plățile pentru luna noiembrie sunt deja […]
Igor Munteanu se retrage din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), iar formațiunea are de ieri un lider interimar. Conducerea partidului a fost preluată de Victor Țărnă, general de brigadă în rezervă și fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. „De ieri, partidul CUB are un președinte […]
Cu depozitele pline, producătorii de zahăr anunță că ieftinesc zahărul produs în Moldova. Deși sfecla de zahăr se recoltează greu, zahăr avem suficient pentru toată țara, dau asigurări aceștia, care afirmă că prețurile mai mici la zahăr sunt primele efecte ale protejării pieței. În contextul unor speculații apărute pe piață din partea importatorilor-comercianți, economiștii și […]
Statele Unite au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, a declarat președintele Donald Trump, escaladând tensiunile cu Caracas într-o mișcare care a dus și la creșterea prețurilor petrolului. Confiscarea ar putea semnala intensificarea eforturilor de a viza petrolul Venezuelei, principala sursă de venit a țării. Donald Trump, președintele SUA: „După cum probabil știți, tocmai […]
Camera Reprezentanților a Statelor Unite a adoptat o versiune de compromis a Legii de Autorizare a Apărării Naționale pentru 2026. un proiect de lege în valoare de aproape 1 trilion de dolari care stabilește politica Pentagonului și pe care Congresul speră să îl adopte pentru al 65-lea an consecutiv. Pentru că este adoptată anual, Congresul […]
Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova. A fost efectuată prima tranzacție pe Piața Zilei Următoare # N4
Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova. A fost efectuată prima tranzacție pe Piața Zilei Următoare, gestionată de către Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova. Astfel, Energocom a efectuat ieri, 10 decembrie, prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând în mod simbolic un MWh. Potrivit instituției, testul are drept scop verificarea operabilității și […]
Autoritățile boliviene l-au arestat și l-au reținut pe fostul președinte Luis Arce, în cadrul unei anchete privind deturnarea de fonduri legată de perioada în care acesta a fost ministru al economiei, în timp ce manifestanți din La Paz au cerut ca el să fie trimis în închisoarea de maximă securitate Chonchocoro. Ministrul de interne, Marco […]
10 decembrie 2025
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea intră în vigoare la ora 19:00 și va fi valabilă până joi, 11 decembrie, ora 11:00. Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 metri și mai puțin. Astfel, joi, la Nord, temperaturile maxime vor […]
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare. Avertizarea vine din partea ministrului Energiei, Dorin Junghietu. El a explicat că ajutorul de avarie folosit de Moldova pentru a-și asigura aprovizionarea energetică determină creșterea costurilor și că, pe măsură ce țara va apela mai des la energia de avarie, există un risc mai […]
Salariile angajaților din unele instituții de reglementare ar putea fi plafonate. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, la o emisiune de la Rlive. El a precizat că această măsură va aduce economii de câteva milioane pe an. RADU MARIAN, deputat PAS: […]
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat că școlile și universitățile din întreaga lume se confruntă cu problema lucrărilor făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, semnalată atât […]
Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat miercuri că Coreea de Nord a lansat marți mai multe lansatoare de rachete către marea din vestul Peninsulei Coreene. Militarii sud-coreeni au detectat mai multe salve de rachete de artilerie lansate către apele nordice ale Mării Galbene în jurul orei 15:00, marți, iar autoritățile de informații din […]
Elevii din școlile din țară ar trebui să fie testați la consumul de substanțe narcotice. Cu o astfel de inițiativă a venit primarul general al Capitalei, liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban. El a subliniat că un plan în acest sens urmează să fie propus, săptămâna viitoare, opiniei publice. ION CEBAN, primarul general al […]
Gavriliță: „Taxarea coletelor comandate online ar putea aduce bugetului de stat venituri de peste un miliard de lei anual” # N4
Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme din China și alte marketplace-uri ar putea aduce bugetului de stat venituri de peste un miliard de lei anual. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a mai subliniat că, deși suma exactă nu este calculată, impactul financiar ar putea […]
Australienii din Sydney aveau miercuri opinii împărțite, după ce țara a devenit primul stat care interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube și Instagram și Facebook ale companiei Meta. Zece dintre cele mai mari platforme au fost obligate să blocheze accesul copiilor de la miezul nopții, […]
9 decembrie 2025
Junghietu: „Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării a Lukoil din Republica Moldova” # N4
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, la o emisiune de la […]
Fenomenul corupției se regăsește în toate sectoarele din Republicii Moldova, oriunde există interacțiune între oameni, iar digitalizarea proceselor ar reduce semnificativ riscul mitei, întrucât mulți cetățeni plătesc pentru ca legea să fie respectată, nu încălcată. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, afirmă că lupta anticorupție nu poate fi redusă la o singură instituție, necesitând implicarea întregii […]
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, riscă până la 13 ani de închisoare # N4
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, este judecat într-un dosar de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a Republicii Moldova, Violina Moraru, a precizat că procurorii au solicitat în această cauză 13 ani de închisoare pentru Constantinov. Ședințele de judecată […]
Asociația Forța Fermierilor anunță pentru miercuri protest preventiv în fața Guvernului. Inițiativa vine de la agricultorii din sudul țării, care solicită măsuri urgente de redresare după secetele din ultimii ani. Agricultorii critică Guvernul pentru lipsa de reacție față de situația economică dificilă și pentru faptul că statul le datorează fermierilor 1,3 miliarde de lei din […]
Tribunalul Suprem Popular al Cubei l-a condamnat la închisoare pe viață pe fostul ministru al economiei, Alejandro Gil Fernández, în urma unui proces cu ușile închise, care l-a găsit vinovat de spionaj într-unul dintre cele mai sonore cazuri de corupție din ultimele decenii. Instanța l-a găsit de asemenea vinovat, într-un al doilea proces, de o […]
Fermierii greci protestatari au închis temporar un aeroport de pe insula Creta și au blocat portul din Lesbos, precum și drumuri și puncte de frontieră, în timpul unei demonstrații naționale desfășurate luni, declanșată de întârzieri în acordarea fondurilor UE. Poliția a tras gaze lacrimogene asupra fermierilor care aruncau cu pietre și au forțat intrarea în […]
Autoritățile japoneze au ridicat marți avertismentele de tsunami, la câteva ore după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,5, a zguduit regiunile din nord-est, rănind cel puțin 30 de persoane și forțând aproximativ 90.000 de locuitori să își evacueze locuințele. Cutremurul a lovit în largul coastei luni, iar Agenția Meteorologică Japoneză anunțase că un […]
Cel mai înalt general al Rusiei, Valeri Gherasimov, a declarat marți că forțele Moscovei avansează de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina și vizează trupele ucrainene încercuite în orașul Myrnohrad. Într-o ședință la un post de comandă cu ofițerii Grupării „Centru”, care luptă în regiunea Dnipropetrovsk, Gherasimov a spus că președintele Vladimir Putin a […]
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa, afirmând că aceasta merge în „direcții greșite”, la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care și chestiunea migrației. „Europa trebuie […]
Vladimir Andronachi va rămâne în arest cu zece zile mai mult. Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, care îi prelungise fostului deputat măsura arestului preventiv cu 20 de zile. Instanța de apel a decis extinderea termenului la 30 de zile, majorând astfel perioada de detenție preventivă. Hotărârea […]
Droguri în valoare de aproape 1.3 milioane de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii, în urma unor acțiuni complexe de prevenire și combatere a traficului de substanțe narcotice, desfășurate la nivel național în perioada 1–7 decembrie. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), operațiunile au avut un accent sporit pe identificarea și contracararea […]
8 decembrie 2025
Ceban, despre dosarul DGLCA: „Cine se face de vină, să răspundă, dar în condițiile prevederilor legislației naționale” # N4
„Cine se face de vină, să răspundă, dar în condițiile prevederilor legislației naționale”. Astfel a reacționat primarul general al Capitalei, Ion Ceban, la investigațiile care vizează mai mulți angajați ai Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău. El a precizat că își dorește ca ancheta să se desfășoare corect și fără spectacol mediatic. ION […]
Bucureștiul a ales un primar liberal la alegerile locale de duminică, arată rezultatele parțiale # N4
Bucureștiul a ales un primar liberal la alegerile locale de duminică, arată rezultatele parțiale, oferindu-i premierului Ilie Bolojan un ascendent într-o coaliție de guvernare fragilă, pro-europeană, și reprezentând o înfrângere pentru un candidat de extremă dreapta considerat favorit. Postul influent este vacant din luna mai, când independentul centrist Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale reprogramate, […]
Sirienii au marcat luni prima aniversare a înlăturării lui Bashar al-Assad și a conducerii sale cu mână de fier, în timp ce națiunea fracturată încearcă să găsească stabilitatea și să se refacă după ani de război. Sărbători oficiale au fost în toate orașele siriene, inclusiv în Piața Omeiazilor din centrul Damascului, care a fost plină […]
Republica Moldova are nevoie urgentă de un cadru legislativ modern, capabil să facă față noilor forme de manipulare și atacuri informaționale. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul Forumului Mass-Media, desfășurat la Chișinău. Ea a subliniat că „nu mai putem apăra democrația cu instrumente de acum câteva decenii” și a îndemnat comunitatea […]
Sistemul Electroenergetic Național menține stabilitatea operațională și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova. Precizările sunt făcute de operatorul sistemului de transport al energiei electrice, întreprinderea Moldelectrica. Compania a fost nevoită să solicite ajutor de avarie României după atacurile rusești din 6 decembrie asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, […]
Un pompier australian a fost ucis în noaptea de duminică spre luni, după ce a fost lovit de un copac în timp ce încerca să controleze un incendiu de vegetație care distrusese locuințe și arsese mari porțiuni de teren împădurit la nord de Sydney, au anunțat autoritățile luni. Echipele de intervenție au fost trimise de […]
Cel puțin șapte oameni au fost răniți după ce drone rusești au lovit un bloc de apartamente din Okhtirka, în regiunea Sumî. Anunțul a fost făcut luni de guvernatorul Oleh Hrihorov. Regiunea Sumî se învecinează cu Rusia. Zona este atacată aproape zilnic cu artilerie și drone de când Moscova a lansat invazia pe scară largă […]
Indonezienii din regiunile nordice ale insulei Sumatra se luptă să revină la viața normală, în timp ce înalți oficiali guvernamentali au declarat că insula va necesita 3,1 miliarde de dolari pentru reconstrucție și redresare, în urma unei serii de inundații mortale. Bilanțul victimelor provocate de inundațiile și alunecările de teren generate de ciclon a ajuns […]
Dialoguri | Ivan Faina: „Tot ce e pe online e produs, iar produsul suntem noi” Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
5 decembrie 2025
Țigările și țigările de foi se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a stabilit un nou preț de referință pentru un pachet de 20 de bucăți: 46.59 de lei. În 2025, prețul minim admis era de 42.35 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 10%. […]
Agenți ai FBI și alte autorități de aplicare a legii au percheziționat joi locuința unui bărbat de 30 de ani din Virginia, pe care poliția l-a arestat și inculpat pentru plasarea a două bombe artizanale la Washington, în noaptea dinaintea asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA de către susținători ai președintelui Donald Trump […]
