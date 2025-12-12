SUA: Prima apariție în instanță a celui care l-a ucis pe Charlie Kirk

14:20

Agenți ai FBI și alte autorități de aplicare a legii au percheziționat joi locuința unui bărbat de 30 de ani din Virginia, pe care poliția l-a arestat și inculpat pentru plasarea a două bombe artizanale la Washington, în noaptea dinaintea asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA de către susținători ai președintelui Donald Trump […]