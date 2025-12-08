Sandu: „Nu mai putem apăra democrația cu instrumentele de acum câteva decenii”

14:10

Oligarhul fugar Ilan Șor anunță că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în țară ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar promite […]