Mai mulți răniți, după un atac rusesc asupra regiunii Sumî

14:20

Doi suspecți, dintre care un minor, au fost reținuți pentru un omor extrem de violent la Telenești. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional! Poliția a reținut un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, bănuiți că au ucis și incendiat trupul unui bărbat de 58 de ani […]