Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova. A fost efectuată prima tranzacție pe Piața Zilei Următoare

Sărăcie lucie la nici 60 de kilometri de Chișinău. În satul Ștefănești din raionul Căușeni, fiecare a doua casă este părăsită, iar în localitate au mai rămas aproximativ șapte oameni. Din cauza lipsei locurilor de muncă și a sărăciei, tinerii pleacă peste hotare, iar bătrânii care au mai rămas o duc de azi pe mâine, […]