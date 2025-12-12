Puterea a Patra, din 11.12.2025, cu participarea lui Igor Dodon

14:10

O „superlună” a împodobit cerul deasupra Patagoniei chiliene, când Luna s-a apropiat mai mult de Pământ, apărând mai strălucitoare și mai mare decât de obicei pentru observatorii cerului din întreaga lume. Potrivit NASA, superluna de joi este estimată la 358.116 km de Pământ, cu aproximativ 12% mai aproape decât punctul cel mai îndepărtat al orbitei […]