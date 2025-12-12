Tentativă de trecere a frontierei cu arme pneumatice, descoperită pe Aeroportul Chișinău
Radio Chisinau, 12 decembrie 2025 09:30
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu angajații IGPF, au dejucat o tentativă de trecere a frontierei cu arme pneumatice, după ce au verificat pasagerii cursei Chișinău–Tel Aviv.
Acum 5 minute
09:50
Decretul privind numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul prin care fostul prim-ministru Dorin Recean este numit în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență a fost publicat în Monitorul Oficial.
Acum 30 minute
09:35
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
09:30
Tentativă de trecere a frontierei cu arme pneumatice, descoperită pe Aeroportul Chișinău # Radio Chisinau
Acum o oră
09:05
„R. Moldova nu are nici resurse, nici capacitatea să se apere singură. Singura ei șansă este Uniunea Europeană” (Revista presei) # Radio Chisinau
Principalele teme abordate de presă sunt priind securitatea R. Moldova și problema transnistreană. De asemenea, presa scrie câți bani cheltuie primarul Ceban pentru avocați, după ce a fost interzis în România, și continuă să relateze de la procesul de judecată în dosarul lui Plahotniuc.
08:55
Dolarul american se ieftinește astăzi cu nouă bani și are o cotație oficială de 16 lei și 94 de bani, informează MOLDPRES.
08:55
De astăzi, beneficiarii pot vedea compensațiile la energie în cabinetul personal de pe compensatii.gov.md # Radio Chisinau
Începând de astăzi, toți consumatorii care au depus cerere pentru compensarea cheltuielilor la energie pot vedea în cabinetul personal de pe platforma compensatii.gov.md atât suma acordată, cât și categoria de vulnerabilitate energetică atribuită gospodăriei lor.
Acum 2 ore
08:35
Consumatorii de pe mai multe străzi din sectorul Buiucani rămân fără apă la robinet pentru o zi # Radio Chisinau
Vineri, 12 decembrie, unii consumatori de pe câteva străzi din sectorul Buiucani al Capitalei vor rămâne fără apă la robinet.
08:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu cetățenii din raionul Călărași, la Casa de Cultură „Ion Ungureanu". Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autorităților pentru dezvoltarea comunităților și prioritățile legate de infrastructură, construcția rețelelor de apă și canalizare, precum și îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor.
08:10
Excursiile cu Troleibuzul Turistic din cadrul proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” vor porni sâmbătă, 13 decembrie, din fața Primăriei Chișinău.
08:05
Acum 12 ore
21:25
Mai multe comisii școlare au admis copiatul la examene de absolvire. Fraude constatate de MEC # Radio Chisinau
Fraude la examene de absolvire au fost constatate în 18 instituții din 8 raioane. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, mai multe comisii școlare ar fi admis copierea în timpul probelor scrise. Abaterile au fost descoperite după ce Comisiile Republicane de Evaluare au sesizat Comisia Națională de Examene (CNE) despre teste care prezentau indicii clare de fraudă, transmite IPN.
21:05
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene i-a fost înaintată lui Trump, spune Merz: „Principala întrebare este ce concesii este pregătită Ucraina să facă” # Radio Chisinau
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, ca parte a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina, i-a fost înaintată miercuri președintelui american Donald Trump, a anunțat joi cancelarul german Friedrich Merz.
Acum 24 ore
20:45
Atenție la artificii! 26 de procese-verbale întocmite pentru vânzarea ilegală de artificii # Radio Chisinau
În perioada sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți cetățeni aleg să cumpere artificii pentru a marca momente speciale, însă poliția atrage atenția că acestea pot fi extrem de periculoase dacă nu sunt utilizate corespunzător sau sunt achiziționate din surse neautorizate.
20:25
Statele membre aprobă simplificarea programului InvestEU pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene # Radio Chisinau
Consiliul UE și-a dat acordul final asupra unui regulament revizuit care simplifică programul InvestEU, parte a pachetului „Omnibus II”, menit să simplifice legislația în domeniul programelor de investiții ale UE. Noile norme vor consolida competitivitatea Uniunii Europene prin creșterea capacității de investiții a UE, pentru a mobiliza fonduri publice și private suplimentare.
20:05
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 51 514 400 lei.
19:45
Prevenirea infecțiilor asociate ventilației: SCR Timofei Moșneaga devine punct pilot # Radio Chisinau
Secțiile de terapie intensivă din SCR „Timofei Moșneaga” devin punct pilot pentru prevenirea infecțiilor asociate ventilației. Un program, implementat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), cu suportul tehnic al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) și ICAP Columbia University, a fost lansat la Chișinău.
19:05
Autorii petiției avertizează că mărirea numărului de plantații de salcâm în acțiunile de împădurire derulate în ultima perioadă riscă să compromită obiectivele programului: refacerea pădurilor native, îmbunătățirea regimului hidrologic și creșterea rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice.
18:45
România sprijină educația din Republica Moldova: noi dotări pentru școlile din Bălți și Rîșcani # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a dotat, astăzi, cu mobilier modern și sălile de clasă din Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani, Gimnaziul nr. 10 și Liceul „A.I. Cuza” din Bălți, după inaugurarea de ieri la liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari.
18:30
Evaluarea în învățământul primar, analizată de cadre didactice și experți educaționali # Radio Chisinau
Evaluarea elevilor din clasele primare a fost subiectul unei discuții ample, desfășurate în format hibrid, care a reunit peste 2.500 de profesori, cercetători și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Participanții au abordat experiențele acumulate în procesul de pilotare a noii Metodologii privind evaluarea rezultatelor învățării, document testat în 267 de școli din R. Moldova.
18:05
Ministrul ucrainean de Externe: „Orice încercare de atenuare a tendințelor Rusiei face Rusia și mai agresivă” # Radio Chisinau
Rusia a distrus arhitectura securității la Marea Neagră și militarizează și peninsula ocupată, transformând-o într-un punct de agresiune în continuare, a afirmat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, la conferința „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunități, investiții”, care are loc la București.
17:50
Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor # Radio Chisinau
Boxerul Alexandru Paraschiv a obținut o performanță istorică pentru Republica Moldova, cucerind medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor - prima distincție mondială pentru țara noastră în această categorie.
17:35
În Estonia, politicianul pro-rus Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare # Radio Chisinau
Un tribunal estonian a anunțat joi, 11 decembrie, în instanță că politicianul pro-rus Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare.
17:25
O comisie ad-hoc va examina faptele ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi comise de Procurorul General interimar Dumitru Robu, ca urmare a unei sesizări depuse pe 4 decembrie 2025.
16:55
Consiliul Superior al Procurorilor /CSP/ va avea un nou regulament de activitate. Documentul care este structurat pe 11 capitole a fost aprobat în ședința de astăzi.
16:35
Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea preventivă de pe piață a unui lot de produse destinate sugarilor din mărcile NAN 1 Optipro și Nestogen 1, după ce în fabrica de origine a producătorului a fost identificată bacteria Bacillus cereus. Această bacterie poate provoca îmbolnăviri la copiii mici dacă este ingerată, motiv pentru care autoritățile au decis măsuri de precauție.
16:35
Noul atașat militar al Ungariei în R. Moldova, generalul László Szegő, a fost prezentat joi ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, de către ambasadorul maghiar, Sándror Szabó.
16:20
Tot mai mulți elevi aleg să se înscrie la învățământul profesional tehnic. În acest an academic, numărul tinerilor înscriși la studii tehnice secundare și post-secundare a crescut cu circa 10%. Datele au fost prezentate în raportul anual al Biroului Național de Statistică.
16:15
Tinerii încorporați în Armata Națională au depus jurământul militar în garnizoana Chișinău # Radio Chisinau
Tinerii încorporați în Armata Națională au depus astăzi Jurământul militar în Garnizoana Chișinău, în cadrul unor ceremonii organizate la Regimentul de Stat Major „General de brigadă Nicolae Petrică” și la Regimentul de Rachete Antiaeriene.
16:05
Guvernul bulgar a demisionat joi, pe fondul protestelor din ultimele două săptămâni. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Rosen Jelyazkov într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca Parlamentul să voteze moțiunea de cenzură, transmite IPN.
15:55
15:45
Campionatul Republicii Moldova la judo pentru seniori, desfășurat miercuri în incinta Arenei Chișinău, și-a aflat câștigătorii la toate categoriile de greutate, transmite IPN.
15:10
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Federația Rusă are interesul să-și fortifice pozițiile în regiunea transnistreană și cel mai probabil informațiile apărute în presa ucraineană nu sunt pe loc gol # Radio Chisinau
Informațiile din presa ucraineană, că Rusia ar pregăti implicarea secretă a regiunii transnistrene în război, sunt logice și pot fi credibile, susține expertul Ion Tăbârță. El a comentat pentru Radio Chișinău avertismentul lansat de serviciile de informații de la Kiev privind intensificarea acțiunilor Kremlinului în regiunea transnistreană pe care o controlează, prin mobilizare, producția de drone și scoaterea armelor din depozite. Aceste acțiuni au menirea de a pune presiune atât asupra Chișinăului, cât și a Kievului, a explicat expertul, transmite Radio Chișinău.
15:05
Poliția Capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații.
14:55
Polițiștii de frontieră, premiați la Campionatul Republican de Seniori la Judo 2025 # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a înregistrat performanțe notabile la Campionatul Republican de Seniori la Judo, ediția 2025, desfășurat la Arena Chișinău. Sportivii instituției au demonstrat încă o dată că disciplina, pregătirea fizică și dedicarea îi caracterizează atât în activitatea profesională, cât și în competițiile sportive.
14:40
FOTO | Anatol Nosatii, la reuniunea anuală cu ambasadorii UE și NATO: „Sprijinul partenerilor rămâne esențial pentru consolidarea apărării Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Astăzi, ministrul Apărării, Anatol Nosatii, a participat la reuniunea anuală cu ambasadorii, atașații militari și reprezentanții misiunilor Uniunii Europene și NATO. În cadrul evenimentului, oficialul a prezentat progresele realizate de Republica Moldova în domeniul apărării, precum și prioritățile stabilite pentru anul 2026.
14:30
VIDEO | Aproape 11 tone de margarină de import au fost nimicite după ce ANSA a depistat un nivel mare de contaminanți chimici # Radio Chisinau
Un lot de aproape 11 tone de margarină de masă pentru torturi de import a fost nimicit din cauza depistării nivelului prea mare de contaminanți chimici, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
14:15
„O abordare sistemică, responsabilă și calmă”. Valeriu Chiveri anunță că Guvernul va încerca să decupleze procesul de integrare la UE de cel de reintegrare a țării # Radio Chisinau
Militarizarea sistemului educațional și propaganda rusă în regiunea transnistreană reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a procesului de reintegrare, au avertizat experți la conferința anuală privind drepturile omului în regiunea transnistreană, organizată la Chișinău de Asociația PROMO-LEX. Totodată, autoritățile atrag atență că procesul de reintegrare ar putea lua mai mult timp decât parcursul de aderare a R.Moldova la UE., transmite Radio Chișinău.
13:50
Un magistrat s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru # Radio Chisinau
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa.
13:35
Dronele Kievului au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina # Radio Chisinau
Surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei citate de Kyiv Post au spus că platforma a fost lovită de patru ori. Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit platforma petrolieră offshore Filanovski, deținută de Lukoil în Marea Caspică, oprind producția din peste 20 de sonde, a declarat joi dimineață un oficial de securitate pentru Reuters.
13:20
Se caută doi membri ai societății civile pentru Colegiul disciplinar al judecătorilor. CSM anunță extinderea concursului # Radio Chisinau
Comisia responsabilă de selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor a decis extinderea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea a două funcții de membru până la 9 ianuarie 2026, comunică MOLDPRES.
13:10
Patru companii și șase persoane, trimise în judecată pentru contrabandă cu vinuri de peste 3,6 milioane de lei către SUA # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a patru companii din Republica Moldova și a șase persoane, acuzate de contrabandă cu vinuri în valoare de peste 3,6 milioane de lei, în perioada 2021–2023.
12:50
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina va opri temporar recepționarea cererilor pentru cetățenie # Radio Chisinau
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va sista temporar, din data de 23 decembrie, primirea cererilor pentru cetățenie. Ambasada a precizat că perioada suspendării este nedeterminată și că va anunța ulterior reluarea serviciilor consulare, transmite IPN.
12:35
Energocom a efectuat prima tranzacție a energiei electrice pe Piața pentru Ziua Următoare # Radio Chisinau
Odată cu lansarea oficială a Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), Energocom a efectuat pe 10 decembrie 2025 prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând simbolic 1 MWh.
12:25
Energocom a efectuat prima tranzacție pe noua Piață pentru Ziua Următoare a energiei electrice # Radio Chisinau
Odată cu lansarea oficială a Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), Energocom a efectuat pe 10 decembrie 2025 prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând simbolic 1 MWh.
12:05
Carburanții auto se ieftinesc. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 decembrie.
11:50
Din motive tehnice, postul Radio Chișinău nu poate fi auzit în municipiul Chișinău.
11:45
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump. Anexele sunt comparate cu Conferința de la Yalta din 1945 (WSJ) # Radio Chisinau
Planul de pace în Ucraina al președintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiții americane importante în domeniile pământurilor rare și energia din Rusia și exploatarea activelor suverane rusești blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).
11:30
Ministerul Dezvoltării Economice clarifică situația privind proprietatea Portului Giurgiulești. „Nu presupune înstrăinarea terenului pe care este amplasat” # Radio Chisinau
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești și vine cu precizări în legătură cu discuțiile despre o posibilă schimbare a proprietarului.
11:05
Dialog European | Ambasadorul Danemarcei la Chișinău, Søren Jensen: În realitate, putem spune că Republica Moldova a deschis primele capitole de negociere pentru aderarea la UE (Audio) # Radio Chisinau
Danemarca, țara care deține în acest moment președinția Consiliului Uniunii Europene, își reafirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, însă decizia politică finală este blocată în continuare de Ungaria, a declarat ambasadorul Regatului Danemarcei în R. Moldova, Søren Jensen în emisiunea „Dialog European” de la Radio Chișinău. Cu toate acestea, el subliniază că, la nivel tehnic, capitolele sunt deja analizate, ceea ce permite avansarea procesului chiar și fără un anunț formal. Oficialul danez speră într-o soluție până la sfârșitul lunii decembrie și spune că Danemarca lucrează îndeaproape cu Cipru, țara care va prelua președinția UE la începutul anului viitor, pentru a asigura continuitatea eforturilor de extindere.
10:55
Circulația rutieră pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va fi oprită sâmbătă, 13 decembrie, între orele 06:00 și 15:00, în legătură cu organizarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun”, ediția 2025, transmite MOLDPRES.
