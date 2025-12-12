LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 decembrie 2025. Denunțarea a trei acorduri cu CSI, pe ordinea de zi

15:10

Informațiile din presa ucraineană, că Rusia ar pregăti implicarea secretă a regiunii transnistrene în război, sunt logice și pot fi credibile, susține expertul Ion Tăbârță. El a comentat pentru Radio Chișinău avertismentul lansat de serviciile de informații de la Kiev privind intensificarea acțiunilor Kremlinului în regiunea transnistreană pe care o controlează, prin mobilizare, producția de drone și scoaterea armelor din depozite. Aceste acțiuni au menirea de a pune presiune atât asupra Chișinăului, cât și a Kievului, a explicat expertul, transmite Radio Chișinău.