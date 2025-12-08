Maia Sandu a pledat pentru îmbunătățirea calității jurnalismului

18:15

26 decembrie este ultimul termen pentru plata impozitului pe proprietate pentru anul 2025. Acest impozit pe proprietate, cunoscut și sub denumirea de „impozit pe lux”, introdus în Codul fiscal încă din 2016, este în vigoare și în acest an și afectează doar un număr limitat de proprietari de locuințe de lux, informează Logos Press.