Parlamentul va simplifica eliberarea a 26 de autorizaţii — mai puțină birocraţie pentru afaceri
Democracy.md, 11 decembrie 2025 10:10
Parlamentul pregătește un pachet amplu de modificări legislative care va simplifica procesul de eliberare a 26 de autorizații și acte permisive. Scopul inițiativei este reducerea birocrației, eliminarea procedurilor inutile și facilitarea activităților economice, în special pentru mediul de afaceri. Reforma prevede optimizarea procedurilor existente, reducerea numărului de documente necesare, extinderea termenului de valabilitate pentru unele
Acum 30 minute
10:10
Parlamentul va simplifica eliberarea a 26 de autorizaţii — mai puțină birocraţie pentru afaceri
Parlamentul pregătește un pachet amplu de modificări legislative care va simplifica procesul de eliberare a 26 de autorizații și acte permisive. Scopul inițiativei este reducerea birocrației, eliminarea procedurilor inutile și facilitarea activităților economice, în special pentru mediul de afaceri. Reforma prevede optimizarea procedurilor existente, reducerea numărului de documente necesare, extinderea termenului de valabilitate pentru unele
Acum 2 ore
09:20
Ion Ceban: „Vreau să spun lucrurilor pe nume și să vorbesc direct despre ceea ce trăiesc oamenii după alegeri. Pentru că cetățenii merită adevărul, nu ambalaje și nu manipulări." Ce au câștigat cetățenii după alegeri?Astăzi, realitatea este una dură: oamenii nu s-au ales cu promisiuni îndeplinite, ci cu anulări și tăieri. Compensațiile la energia electrică au
09:10
Procurorul general interimar Alexandru Machidon a trecut astăzi prin audiere în fața Comisiei de evaluare a procurorilor, parte a procedurii de verificare externă privind integritatea și activitatea sa. Audierea este esențială pentru ca Machidon să poată primi numirea oficială ca procuror general cu mandat deplin, după ce a obținut deja punctajul maxim în concursul organizat
Acum 24 ore
19:00
Voluntariat și responsabilitate: cum un câine din Chișinău ajunge în inimile americane
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor" poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în Statele Unite ale Americii. Aceasta reprezintă o premieră și un exemplu viu că grija și responsabilitatea față de animale pot avea un impact global. Vreau
18:10
Autorităţile moldovene au anunţat că facilităţile fiscale de care beneficiază în prezent sectorul IT ar putea fi eliminate în următorii ani. Decizia este în discuţie, iar scopul ar fi ajustarea legislaţiei fiscale conform noilor realităţi economice și priorităţi bugetare. În prezent, companiile IT — într-un regim special de impozitare — beneficiază de un plafon redus
17:40
Ministrul Sănătăţii spune că proiectul spitalelor regionale din Cahul și Bălți nu va fi finalizat în termenele inițiale — construcţia este reprogramată, iar noile estimări indică anul 2031 ca dată realistă de finalizare. În cazul spitalului de la Cahul, care ar trebui să deservească sudul ţării, autorităţile spun că lucrările au avansat pe multe componente, dar etapele
17:40
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a informat reprezentanții FMI despre planurile și prioritățile ministerului său, într-o rundă de discuții ce are ca scop coordonarea politicilor economice și de dezvoltare ale țării. Printre obiectivele prezentate se numără accelerarea reformelor de infrastructură, dezvoltarea regională și creșterea eficienței implementării proiectelor la nivel local. Bolea a subliniat
16:40
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1,4 miliarde de lei, pentru ca statul să poată achita datoriile față de agricultori. Potrivit socialiștilor, este vorba despre subvențiile neplătite pentru anul 2024. Amendamentul la proiectul legii bugetului pentru 2026 a fost prezentat de vicepreședintele Parlamentului, Vlad
16:10
Congresul SUA ar putea pune în discuţie retragerea din NATO — un congresman republican introduce un proiect de lege
Un congresman republican a depus un proiect de lege care prevede retragerea oficială a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică (NATO). În motivarea sa, iniţiatorul susţine că NATO a rămas o relicvă a Războiului Rece și nu mai servește interesele de securitate actuale ale Americii. Potrivit proiectului, Washingtonul ar trebui să notifice oficial NATO intenţia de
15:40
Legislatura a XI-a a Parlamentului Republicii Moldova prezintă o combinație de bune practici și derapaje, între realizări notabile și probleme structurale care afectează eficiența instituției. Printre realizările pozitive se numără intensificarea activității internaționale, cu numeroase delegații și întâlniri oficiale cu parlamentari și demnitari din alte țări, ceea ce a sporit vizibilitatea și colaborarea externă a
15:40
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ex-judecător în aceeași instanță, este bănuit că ar deține avere nejustificată în valoare de 1.157.000 de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile declarate de fostul magistrat pentru perioada 2016-2019, transmite democracy.md cu referire la IPN. Constatările se conțin într-un
14:40
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului"
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru
14:10
Președintele SUA, Donald Trump, insistă ca Ucraina să organizeze alegeri, deși legea supremă a țării interzice desfășurarea scrutinelor pe timp de război. În context, președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat că este dispus să le organizeze, cu condiția ca SUA și partenerii europeni să poată asigura securitatea procesului electoral, transmite democracy.md cu referire la IPN. Donald Trump a
13:40
Moscova declară: 47 de țări sunt „neprietenoase". Unde se situează Moldova în acest context
Rusia a anunțat recent că a alcătuit o listă de 47 de state pe care le consideră „neprietenoase" — țări care, potrivit autorităților de la Moscova, promovează politici ce contravin „valorilor tradiționale rusești". Pe această listă se regăsesc numeroase țări occidentale, iar includerea în „clubul neprietenoșilor" aduce cu sine restricții — de la limitări diplomatice
13:10
Renato Usatîi a avut o întâlnire la Parlament cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare"
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare". Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala de ședințe plenare a Parlamentului. Renato Usatîi a subliniat că drumul ales de tineri nu este unul ușor și a împărtășit opinia că fiecare om
12:40
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat". Inițiativa a fost discutată în contextul adaptării legislației la creșterea comerțului electronic și a necesității
12:40
Alexandr Stoianoglo lansează acuzaţii dure la adresa autorităţilor: susţine că, pe parcursul mandatului său, a elaborat mai multe scenarii clare pentru recuperarea banilor furaţi în scandalul numit „furtul miliardului", dar că instituţiile statului nu i-au oferit sprijinul necesar. Potrivit lui, deşi există probe și dosare întocmite, progresul este sistematic blocat — cazurile stagnează, anchetele sunt tergiversate,
11:40
După ratarea tranșei FMI, ministrul Economiei anunță vești bune: „Nu ne așteptăm la prognoze negative"
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, mizează pe un mesaj pozitiv din partea misiunii FMI aflate în vizită la Chișinău. În urma mai multor runde de discuții cu experții Fondului, oficialul afirmă că prognozele economice ale Guvernului sunt în linie cu estimările internaționale, iar perspectivele pentru anii următori sunt favorabile. „Suntem pe aceeași undă
10:50
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a devenit una extrem de periculoasă pentru viața și sănătatea copiilor și adolescenților. „Am tras alarma acum o lună și am propus să unim eforturile pentru
10:50
Bulevardul Dacia: de la degradare la modernitate – transformare vizibilă pentru chișinăuieni
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de verdeață, unde comunitatea se poate bucura de plimbări, relaxare și transport public eficient. ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL!Bulevardul Dacia: înainte și acum ÎNAINTE:Bulevardul Dacia era într-o stare
10:30
Salariile angajaților din mai multe instituții de reglementare urmează să fie plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile considerate exagerate din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, măsura vizează instituțiile publice care nu sunt finanțate direct din bugetul de stat, dar
Ieri
10:10
Republica Moldova examinează foarte serios posibilitățile de aprofundare a cooperării energetice cu compania petrolieră azeră SOCAR, inclusiv în ceea ce privește achiziția de gaze naturale. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova la Baku, Alexandr Esaulenco, în cadrul unui interviu pentru agenția de presă azeră Report. Alexandr Esaulenco a declarat că Moldova examinează nu
09:40
Procesul contra lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară — instanța a dat undă verde
Instanţa a decis că procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. În ședinţa de marți, judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti au respins excepţiile și cererile avocaților apărării, apreciind că rechizitoriul și probele administrate de procurori sunt legale. În consecință, instanţa a constatat competența sa materială și teritorială
09:10
Uniunea Europeană a reacționat prompt după declarațiile lui Donald Trump, care a susținut recent că liderii europeni sunt slabi și incapabili să conducă un continent aflat – în opinia sa – în declin. Afirmațiile fostului președinte american au stârnit nemulțumire la Bruxelles, unde oficialii au ținut să transmită că Europa nu acceptă lecții de la
9 decembrie 2025
18:10
Mihai Isac, expert în relații internaționale și securitate, consideră că opțiunea aderării Ucrainei la NATO devine tot mai puțin probabilă, în condițiile în care Blocul Nord-Atlantic nu acceptă state cu conflicte militare înghețate sau în desfășur
17:40
Președintele Donald Trump l-a acuzat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, că nu a citit încă „ultima versiune” a planului de pace propus de Statele Unite pentru încetarea războiului cu Rusia. Trump a declarat că este dezamăgit de această situație, susținând că documentul a fost transmis și că echipa lui Zelenski ar fi fost inițial […] Articolul Dezamăgire la Washington: Zelenski, reproșat că ignoră propunerea americană de pace apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Scandal politic la Chișinău: Internatul nr. 3 — folosit în campanie fără merit, spune Ceban # Democracy.md
Aleasa municipală Eugenia Ceban a criticat ministrul Dan Perciun pentru că s-a lăudat în campania electorală cu un internat din Chișinău, la care, potrivit ei, nu a contribuit deloc. Ceban susține că Perciun „nu a pus nici măcar un pix sau creion” la amenajarea și funcționarea internatului, folosind imaginea instituției pentru promovarea politică. Disputa a […] Articolul Scandal politic la Chișinău: Internatul nr. 3 — folosit în campanie fără merit, spune Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Mihai Isac, expert în relații internaționale și securitate, a declarat că planul de 28 de puncte, care servește drept bază pentru negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, reflectă mai degrabă interesele marilor puteri decât nevoile reale de securitate ale Ucrainei, iar acest tip de abordare creează precedente periculoase pentru întreaga regiune. În contextul apariției unor […] Articolul Expert, despre planul de pace pentru Ucraina: Este un program al Rusiei și SUA apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Reforma energetică continuă: Chișinăul investește în securitate și sustenabilitate, în ciuda turbulenţelor globale # Democracy.md
Republica Moldova continuă să investească în modernizarea sectorului energetic, chiar dacă piaţa internaţională a energiei rămâne marcată de instabilitate. Conducerea de la Ministerul Energiei subliniază că acest proces este esenţial pentru asigurarea securităţii energetice, diversificarea surselor de energie și reducerea dependenţei de furnizori externi. Ca parte a strategiei de transformare, se pune accent pe digitalizarea […] Articolul Reforma energetică continuă: Chișinăul investește în securitate și sustenabilitate, în ciuda turbulenţelor globale apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Consiliul Municipal Bălți — buget blocat de PAS și PSRM. O nouă șansă: ședința din 16 decembrie # Democracy.md
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat de fracțiunile PAS și PSRM în Consiliul Municipal Bălți. Consilierii Partidului Nostru fac apel la responsabilitate și colaborare.„Haideți să colaborăm și să privim cu responsabilitate […] Articolul Consiliul Municipal Bălți — buget blocat de PAS și PSRM. O nouă șansă: ședința din 16 decembrie apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Igor Dodon a declarat că se opune închiderii şcolilor, criticând deciziile care ar duce la dispariţia instituțiilor de învăţământ locale, mai ales din sate — afirmând că „închiderea şcolii într-un sat este o sentinţă pentru acel sat”. Cu toate acestea, unii consilieri din PSRM (al cărui lider este Dodon) au votat pentru reorganizările propuse — […] Articolul Dodon sprijină păstrarea şcolilor — dar consilierii PSRM votează reorganizările apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Finlanda sprijină integrarea europeană a Moldovei — cooperarea pe justiție, energie și securitate se intensifică # Democracy.md
Finlanda și-a reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind disponibilitatea de a susține reformele și integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în timpul unor recente consultări bilaterale între autoritățile de la Helsinki și reprezentanții Chișinăului. Oficialii finlandezi au evidențiat experiența bogată a țării lor ca stat membru al UE: instituții […] Articolul Finlanda sprijină integrarea europeană a Moldovei — cooperarea pe justiție, energie și securitate se intensifică apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Controversă majoră: plan american ar include cedarea Donbasului în schimbul încetării războiului # Democracy.md
Un plan de pace susținut de Statele Unite, propus pentru soluționarea conflictului din Ucraina, prevede — potrivit rapoartelor — cedarea regiunii Donbas către Rusia, ca parte a compromisului cerut Kievului. Conform documentului circulat la nivel diplomatic, termenii ar include și reducerea capacității militare a Ucrainei și limitarea opțiunilor sale de securitate pe termen lung. În […] Articolul Controversă majoră: plan american ar include cedarea Donbasului în schimbul încetării războiului apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Consiliul Europei își menține angajamentul ferm față de modernizarea sistemului de justiție din Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, și Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. Potrivit Ministerului Justiției, au fost evaluate proiectele aflate în desfășurare și necesitatea accelerării implementării acestora. Printre direcțiile prioritare […] Articolul CoE își reafirmă sprijinul pentru reformele în justiție din Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Ion Ceban critică reprezentanții PAS pentru lipsa de cunoștințe privind programele educaționale # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind serviciile oferite în instituțiile de învățământ. Potrivit edilului, consilierii nu au putut răspunde la întrebarea referitoare la localitățile din țară în care există ore cu […] Articolul Ion Ceban critică reprezentanții PAS pentru lipsa de cunoștințe privind programele educaționale apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Republica Moldova consolidează relațiile bilaterale cu SUA în domeniul securității și apărării, și preconizează, prin cooperare, să dezvolte domeniile de educație, cultură și investiție. În acest sens au fost purtate discuții cu reprezentanții statului Carolina de Nord, în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, și a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. […] Articolul Grosu și Popșoi consolidează parteneriatul strategic cu Carolina de Nord apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Bruxelles promite mai multă protecție energetică pentru Moldova: „Iarna este folosită ca armă” # Democracy.md
Uniunea Europeană intenționează să sporească sprijinul pentru Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferință de presă la Bruxelles. Potrivit oficialei, atacurile care au provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică a […] Articolul Bruxelles promite mai multă protecție energetică pentru Moldova: „Iarna este folosită ca armă” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Parteneriat strategic: fost oficial moldovean evidențiază beneficiile colaborării cu NATO # Democracy.md
Republica Moldova nu a aderat niciodată la Tratatul de Securitate Colectivă din cadrul Comunității Statelor Independente, alegând să se distanțeze de blocurile militare din spațiul post-sovietic. Totuși, statul a dezvoltat o cooperare activă cu Uniunea Europeană și cu țările NATO în domeniul securității și apărării. Declarația aparține doctorului în științe politice, Vitalie Marinuța, ex-ministru al […] Articolul Parteneriat strategic: fost oficial moldovean evidențiază beneficiile colaborării cu NATO apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Donbas, demilitarizare, recunoaștere — cele trei tabuu impuse de Kremlin în negocierile cu Occidentul # Democracy.md
Kremlinul a clarificat poziția sa în negocierile de pace cu Ucraina, stabilind trei cerințe fundamentale considerate linii roșii. Acestea reprezintă punctele pe care președintele Vladimir Putin nu este dispus să cedeze sub nicio formă și definesc cadrul în care Rusia este pregătită să discute încetarea conflictului. Cele trei linii roșii sunt: Autoritățile ruse au transmis că […] Articolul Donbas, demilitarizare, recunoaștere — cele trei tabuu impuse de Kremlin în negocierile cu Occidentul apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Dorin Recean, decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” pentru sprijinul față de Kiev # Democracy.md
Dorin Recean, fost ministru de interne și actual consilier în domeniul securității, a fost decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept”, una dintre cele mai înalte distincții oferite de statul vecin. Această distincție i-a fost acordată pentru contribuția semnificativă la consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și pentru sprijinul acordat Kievului în […] Articolul Dorin Recean, decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” pentru sprijinul față de Kiev apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid” în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este imediat etichetată drept propagandă ostilă sau parte a unui atac informațional. Reprezentanții MAN acuză majoritatea parlamentară că limitează libertatea de exprimare, menționând în special noua […] Articolul MAN: „Mesajele PAS din campaniile trecute au promovat manipulări” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Colaborare relansată cu BERD — finanțări și reforme pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova # Democracy.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu noul șef al operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi. Discuțiile s-au concentrat pe proiectele aflate în derulare și pe extinderea colaborării pentru a sprijini economia națională. BERD este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în finanțarea proiectelor […] Articolul Colaborare relansată cu BERD — finanțări și reforme pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
UE investește peste un miliard de euro în apărare: Moldova se poate alătura achizițiilor comune # Democracy.md
Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) – un instrument în valoare de peste un miliard de euro menit să consolideze capacitățile de reacție a industriei de apărare în perioada 2025-2027 – a fost adoptat luni de către Consiliul Uniunii Europene. Forul european a menționat că, din suma totală a programului, 300 de milioane de […] Articolul UE investește peste un miliard de euro în apărare: Moldova se poate alătura achizițiilor comune apare prima dată în DemocracyMD.
8 decembrie 2025
18:00
Procurorul general Alexandr Stoianoglo susţine că unii politicieni nu au „niciun interes” să avanseze investigarea cazului numit „furtul miliardului”, acuzând presiuni care ar încetini justiţia și ar favoriza protejarea celor implicați. Potrivit lui, dincolo de probele existente și a declarațiilor, progresele sunt blocate sistematic — unele anchete sunt tergiversate, dosarele întârziate, iar judecătorii ar recurge […] Articolul Stoianoglo acuză: Furtul miliardului a devenit un subiect tabu pentru politicieni apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Organizația Internațională pentru Migrație lansează Apelul Global 2026, solicitând 4,7 miliarde de dolari pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în mișcare și a consolida migrația sigură și regulată. OIM avertizează că mobilitatea umană se desfășoară într-un context de crize suprapuse, iar nevoile cresc mai repede decât resursele disponibile. Amy Pope, directoare generală […] Articolul OIM lansează un apel pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în migrație apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Filat trage un semnal de alarmă: Oamenii lui Plahotniuc încă acționează în structurile de stat # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat afirmă că persoane apropiate de Vladimir Plahotniuc continuă să activeze în structurile de stat, chiar și după schimbările politice. Potrivit lui, aceste persoane ar fi pregătite să se mobilizeze — unii și-au luat costume, cadouri și se pregătesc pentru aniversarea lui Plahotniuc, semn că încă speră la o revenire sau la […] Articolul Filat trage un semnal de alarmă: Oamenii lui Plahotniuc încă acționează în structurile de stat apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Modernizare de succes în educație: Gimnaziul nr. 77 din Cricova beneficiază de lucrări majore # Democracy.md
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă a celor trei blocuri ale instituției, pentru a oferi elevilor și personalului condiții mai bune de studiu și muncă. Ca parte a lucrărilor, clădirile au […] Articolul Modernizare de succes în educație: Gimnaziul nr. 77 din Cricova beneficiază de lucrări majore apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Șeful Direcției Generale Locativ‑Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, a fost plasat în arest preventiv după ce a fost implicat într-un dosar complex de corupție. Operațiunea a vizat atât funcționari de la nivel înalt, cât și reprezentanți ai unor firme private, suspectați că au colaborat pentru a obține ilegal contracte publice și beneficii financiare. […] Articolul CNA lovește la Primărie: Burdiumov și alți funcționari, reținuți pentru mită apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Planul de pace al lui Trump, ignorat la Kiev: dezamăgire și presiuni asupra lui Zelenski # Democracy.md
Președintele american, Donald Trump, l-a criticat pe omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, precum că nu ar fi citit propunerea planului de pace, elaborată de SUA, și că nu este pregătit să o aprobe, pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina. „Am vorbit cu președintele Putin și cu conducerea ucraineană, în special cu președintele Zelenski, […] Articolul Planul de pace al lui Trump, ignorat la Kiev: dezamăgire și presiuni asupra lui Zelenski apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Parlamentul urmează să dezbată vineri, în prima lectură, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Tot în aceeași ședință vor fi examinate bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Ședința plenului este programată pentru vineri, 12 decembrie. Deputații vor examina și inițiative legislative privind scutirea de plata drepturilor […] Articolul Bugetele pentru 2026 intră în dezbatere: Parlamentul decide prioritățile țării apare prima dată în DemocracyMD.
