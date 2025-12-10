Moscova declară: 47 de țări sunt „neprietenoase”. Unde se situează Moldova în acest context
Democracy.md, 10 decembrie 2025 13:40
Rusia a anunțat recent că a alcătuit o listă de 47 de state pe care le consideră „neprietenoase” — țări care, potrivit autorităților de la Moscova, promovează politici ce contravin „valorilor tradiționale rusești”. Pe această listă se regăsesc numeroase țări occidentale, iar includerea în „clubul neprietenoșilor” aduce cu sine restricții — de la limitări diplomatice […] Articolul Moscova declară: 47 de țări sunt „neprietenoase”. Unde se situează Moldova în acest context apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 30 minute
13:40
Moscova declară: 47 de țări sunt „neprietenoase”. Unde se situează Moldova în acest context # Democracy.md
Rusia a anunțat recent că a alcătuit o listă de 47 de state pe care le consideră „neprietenoase” — țări care, potrivit autorităților de la Moscova, promovează politici ce contravin „valorilor tradiționale rusești”. Pe această listă se regăsesc numeroase țări occidentale, iar includerea în „clubul neprietenoșilor” aduce cu sine restricții — de la limitări diplomatice […] Articolul Moscova declară: 47 de țări sunt „neprietenoase”. Unde se situează Moldova în acest context apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
13:10
Renato Usatîi a avut o întâlnire la Parlament cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare” # Democracy.md
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare”. Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala de ședințe plenare a Parlamentului. Renato Usatîi a subliniat că drumul ales de tineri nu este unul ușor și a împărtășit opinia că fiecare om […] Articolul Renato Usatîi a avut o întâlnire la Parlament cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
12:40
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat”. Inițiativa a fost discutată în contextul adaptării legislației la creșterea comerțului electronic și a necesității […] Articolul Moldova ia în calcul impozitarea cumpărăturilor online de pe Temu şi Joom din 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Alexandr Stoianoglo lansează acuzaţii dure la adresa autorităţilor: susţine că, pe parcursul mandatului său, a elaborat mai multe scenarii clare pentru recuperarea banilor furaţi în scandalul numit „furtul miliardului”, dar că instituţiile statului nu i-au oferit sprijinul necesar. Potrivit lui, deşi există probe și dosare întocmite, progresul este sistematic blocat — cazurile stagnază, anchetele sunt tergiversate, […] Articolul Stoianoglo acuză autorităţile: „Nu ne-au ajutat să recuperăm miliardul furat” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
11:40
După ratarea tranșei FMI, ministrul Economiei anunță vești bune: „Nu ne așteptăm la prognoze negative” # Democracy.md
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, mizează pe un mesaj pozitiv din partea misiunii FMI aflate în vizită la Chișinău. În urma mai multor runde de discuții cu experții Fondului, oficialul afirmă că prognozele economice ale Guvernului sunt în linie cu estimările internaționale, iar perspectivele pentru anii următori sunt favorabile. „Suntem pe aceeași undă […] Articolul După ratarea tranșei FMI, ministrul Economiei anunță vești bune: „Nu ne așteptăm la prognoze negative” apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a devenit una extrem de periculoasă pentru viața și sănătatea copiilor și adolescenților. „Am tras alarma acum o lună și am propus să unim eforturile pentru […] Articolul Chișinău ia măsuri: teste antidrog în școli și controale medicale pentru elevi apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Bulevardul Dacia: de la degradare la modernitate – transformare vizibilă pentru chișinăuieni # Democracy.md
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de verdeață, unde comunitatea se poate bucura de plimbări, relaxare și transport public eficient. ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL!Bulevardul Dacia: înainte și acum ÎNAINTE:Bulevardul Dacia era într-o stare […] Articolul Bulevardul Dacia: de la degradare la modernitate – transformare vizibilă pentru chișinăuieni apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Salariile angajaților din mai multe instituții de reglementare urmează să fie plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile considerate exagerate din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, măsura vizează instituțiile publice care nu sunt finanțate direct din bugetul de stat, dar […] Articolul Marian: Salariile la CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. La BNM nu vom interveni apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Republica Moldova examinează foarte serios posibilitățile de aprofundare a cooperării energetice cu compania petrolieră azeră SOCAR, inclusiv în ceea ce privește achiziția de gaze naturale. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova la Baku, Alexandr Esaulenco, în cadrul unui interviu pentru agenția de presă azeră Report. Alexandr Esaulenco a declarat că Moldova examinează nu […] Articolul Esaulenco anunță negocieri cu SOCAR: O nouă sursă de gaz pentru securitatea Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
09:40
Procesul contra lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară — instanța a dat undă verde # Democracy.md
Instanţa a decis că procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. În ședinţa de marți, judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti au respins excepţiile și cererile avocaților apărării, apreciind că rechizitoriul și probele administrate de procurori sunt legale. În consecință, instanţa a constatat competența sa materială și teritorială […] Articolul Procesul contra lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară — instanța a dat undă verde apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Uniunea Europeană a reacționat prompt după declarațiile lui Donald Trump, care a susținut recent că liderii europeni sunt slabi și incapabili să conducă un continent aflat – în opinia sa – în declin. Afirmațiile fostului președinte american au stârnit nemulțumire la Bruxelles, unde oficialii au ținut să transmită că Europa nu acceptă lecții de la […] Articolul Bruxellesul îl avertizează pe Trump: Respectă UE dacă vrei aliați apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:10
Mihai Isac, expert în relații internaționale și securitate, consideră că opțiunea aderării Ucrainei la NATO devine tot mai puțin probabilă, în condițiile în care Blocul Nord-Atlantic nu acceptă state cu conflicte militare înghețate sau în desfășurare. În contextul situației de pe front, Mihai Isac a precizat că Ucraina se confruntă cu dificultăți majore, cauzate în […] Articolul Analist: Acceptarea Ucrainei ca stat membru NATO pare o misiune imposibilă apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Președintele Donald Trump l-a acuzat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, că nu a citit încă „ultima versiune” a planului de pace propus de Statele Unite pentru încetarea războiului cu Rusia. Trump a declarat că este dezamăgit de această situație, susținând că documentul a fost transmis și că echipa lui Zelenski ar fi fost inițial […] Articolul Dezamăgire la Washington: Zelenski, reproșat că ignoră propunerea americană de pace apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Scandal politic la Chișinău: Internatul nr. 3 — folosit în campanie fără merit, spune Ceban # Democracy.md
Aleasa municipală Eugenia Ceban a criticat ministrul Dan Perciun pentru că s-a lăudat în campania electorală cu un internat din Chișinău, la care, potrivit ei, nu a contribuit deloc. Ceban susține că Perciun „nu a pus nici măcar un pix sau creion” la amenajarea și funcționarea internatului, folosind imaginea instituției pentru promovarea politică. Disputa a […] Articolul Scandal politic la Chișinău: Internatul nr. 3 — folosit în campanie fără merit, spune Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Mihai Isac, expert în relații internaționale și securitate, a declarat că planul de 28 de puncte, care servește drept bază pentru negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, reflectă mai degrabă interesele marilor puteri decât nevoile reale de securitate ale Ucrainei, iar acest tip de abordare creează precedente periculoase pentru întreaga regiune. În contextul apariției unor […] Articolul Expert, despre planul de pace pentru Ucraina: Este un program al Rusiei și SUA apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Reforma energetică continuă: Chișinăul investește în securitate și sustenabilitate, în ciuda turbulenţelor globale # Democracy.md
Republica Moldova continuă să investească în modernizarea sectorului energetic, chiar dacă piaţa internaţională a energiei rămâne marcată de instabilitate. Conducerea de la Ministerul Energiei subliniază că acest proces este esenţial pentru asigurarea securităţii energetice, diversificarea surselor de energie și reducerea dependenţei de furnizori externi. Ca parte a strategiei de transformare, se pune accent pe digitalizarea […] Articolul Reforma energetică continuă: Chișinăul investește în securitate și sustenabilitate, în ciuda turbulenţelor globale apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Consiliul Municipal Bălți — buget blocat de PAS și PSRM. O nouă șansă: ședința din 16 decembrie # Democracy.md
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat de fracțiunile PAS și PSRM în Consiliul Municipal Bălți. Consilierii Partidului Nostru fac apel la responsabilitate și colaborare.„Haideți să colaborăm și să privim cu responsabilitate […] Articolul Consiliul Municipal Bălți — buget blocat de PAS și PSRM. O nouă șansă: ședința din 16 decembrie apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Igor Dodon a declarat că se opune închiderii şcolilor, criticând deciziile care ar duce la dispariţia instituțiilor de învăţământ locale, mai ales din sate — afirmând că „închiderea şcolii într-un sat este o sentinţă pentru acel sat”. Cu toate acestea, unii consilieri din PSRM (al cărui lider este Dodon) au votat pentru reorganizările propuse — […] Articolul Dodon sprijină păstrarea şcolilor — dar consilierii PSRM votează reorganizările apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Finlanda sprijină integrarea europeană a Moldovei — cooperarea pe justiție, energie și securitate se intensifică # Democracy.md
Finlanda și-a reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind disponibilitatea de a susține reformele și integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în timpul unor recente consultări bilaterale între autoritățile de la Helsinki și reprezentanții Chișinăului. Oficialii finlandezi au evidențiat experiența bogată a țării lor ca stat membru al UE: instituții […] Articolul Finlanda sprijină integrarea europeană a Moldovei — cooperarea pe justiție, energie și securitate se intensifică apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
13:10
Controversă majoră: plan american ar include cedarea Donbasului în schimbul încetării războiului # Democracy.md
Un plan de pace susținut de Statele Unite, propus pentru soluționarea conflictului din Ucraina, prevede — potrivit rapoartelor — cedarea regiunii Donbas către Rusia, ca parte a compromisului cerut Kievului. Conform documentului circulat la nivel diplomatic, termenii ar include și reducerea capacității militare a Ucrainei și limitarea opțiunilor sale de securitate pe termen lung. În […] Articolul Controversă majoră: plan american ar include cedarea Donbasului în schimbul încetării războiului apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Consiliul Europei își menține angajamentul ferm față de modernizarea sistemului de justiție din Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, și Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. Potrivit Ministerului Justiției, au fost evaluate proiectele aflate în desfășurare și necesitatea accelerării implementării acestora. Printre direcțiile prioritare […] Articolul CoE își reafirmă sprijinul pentru reformele în justiție din Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Ion Ceban critică reprezentanții PAS pentru lipsa de cunoștințe privind programele educaționale # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind serviciile oferite în instituțiile de învățământ. Potrivit edilului, consilierii nu au putut răspunde la întrebarea referitoare la localitățile din țară în care există ore cu […] Articolul Ion Ceban critică reprezentanții PAS pentru lipsa de cunoștințe privind programele educaționale apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Republica Moldova consolidează relațiile bilaterale cu SUA în domeniul securității și apărării, și preconizează, prin cooperare, să dezvolte domeniile de educație, cultură și investiție. În acest sens au fost purtate discuții cu reprezentanții statului Carolina de Nord, în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, și a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. […] Articolul Grosu și Popșoi consolidează parteneriatul strategic cu Carolina de Nord apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Bruxelles promite mai multă protecție energetică pentru Moldova: „Iarna este folosită ca armă” # Democracy.md
Uniunea Europeană intenționează să sporească sprijinul pentru Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferință de presă la Bruxelles. Potrivit oficialei, atacurile care au provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică a […] Articolul Bruxelles promite mai multă protecție energetică pentru Moldova: „Iarna este folosită ca armă” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Parteneriat strategic: fost oficial moldovean evidențiază beneficiile colaborării cu NATO # Democracy.md
Republica Moldova nu a aderat niciodată la Tratatul de Securitate Colectivă din cadrul Comunității Statelor Independente, alegând să se distanțeze de blocurile militare din spațiul post-sovietic. Totuși, statul a dezvoltat o cooperare activă cu Uniunea Europeană și cu țările NATO în domeniul securității și apărării. Declarația aparține doctorului în științe politice, Vitalie Marinuța, ex-ministru al […] Articolul Parteneriat strategic: fost oficial moldovean evidențiază beneficiile colaborării cu NATO apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Donbas, demilitarizare, recunoaștere — cele trei tabuu impuse de Kremlin în negocierile cu Occidentul # Democracy.md
Kremlinul a clarificat poziția sa în negocierile de pace cu Ucraina, stabilind trei cerințe fundamentale considerate linii roșii. Acestea reprezintă punctele pe care președintele Vladimir Putin nu este dispus să cedeze sub nicio formă și definesc cadrul în care Rusia este pregătită să discute încetarea conflictului. Cele trei linii roșii sunt: Autoritățile ruse au transmis că […] Articolul Donbas, demilitarizare, recunoaștere — cele trei tabuu impuse de Kremlin în negocierile cu Occidentul apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Dorin Recean, decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” pentru sprijinul față de Kiev # Democracy.md
Dorin Recean, fost ministru de interne și actual consilier în domeniul securității, a fost decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept”, una dintre cele mai înalte distincții oferite de statul vecin. Această distincție i-a fost acordată pentru contribuția semnificativă la consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și pentru sprijinul acordat Kievului în […] Articolul Dorin Recean, decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” pentru sprijinul față de Kiev apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid” în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este imediat etichetată drept propagandă ostilă sau parte a unui atac informațional. Reprezentanții MAN acuză majoritatea parlamentară că limitează libertatea de exprimare, menționând în special noua […] Articolul MAN: „Mesajele PAS din campaniile trecute au promovat manipulări” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Colaborare relansată cu BERD — finanțări și reforme pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova # Democracy.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu noul șef al operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi. Discuțiile s-au concentrat pe proiectele aflate în derulare și pe extinderea colaborării pentru a sprijini economia națională. BERD este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în finanțarea proiectelor […] Articolul Colaborare relansată cu BERD — finanțări și reforme pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
UE investește peste un miliard de euro în apărare: Moldova se poate alătura achizițiilor comune # Democracy.md
Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) – un instrument în valoare de peste un miliard de euro menit să consolideze capacitățile de reacție a industriei de apărare în perioada 2025-2027 – a fost adoptat luni de către Consiliul Uniunii Europene. Forul european a menționat că, din suma totală a programului, 300 de milioane de […] Articolul UE investește peste un miliard de euro în apărare: Moldova se poate alătura achizițiilor comune apare prima dată în DemocracyMD.
8 decembrie 2025
18:00
Procurorul general Alexandr Stoianoglo susţine că unii politicieni nu au „niciun interes” să avanseze investigarea cazului numit „furtul miliardului”, acuzând presiuni care ar încetini justiţia și ar favoriza protejarea celor implicați. Potrivit lui, dincolo de probele existente și a declarațiilor, progresele sunt blocate sistematic — unele anchete sunt tergiversate, dosarele întârziate, iar judecătorii ar recurge […] Articolul Stoianoglo acuză: Furtul miliardului a devenit un subiect tabu pentru politicieni apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Organizația Internațională pentru Migrație lansează Apelul Global 2026, solicitând 4,7 miliarde de dolari pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în mișcare și a consolida migrația sigură și regulată. OIM avertizează că mobilitatea umană se desfășoară într-un context de crize suprapuse, iar nevoile cresc mai repede decât resursele disponibile. Amy Pope, directoare generală […] Articolul OIM lansează un apel pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în migrație apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Filat trage un semnal de alarmă: Oamenii lui Plahotniuc încă acționează în structurile de stat # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat afirmă că persoane apropiate de Vladimir Plahotniuc continuă să activeze în structurile de stat, chiar și după schimbările politice. Potrivit lui, aceste persoane ar fi pregătite să se mobilizeze — unii și-au luat costume, cadouri și se pregătesc pentru aniversarea lui Plahotniuc, semn că încă speră la o revenire sau la […] Articolul Filat trage un semnal de alarmă: Oamenii lui Plahotniuc încă acționează în structurile de stat apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Modernizare de succes în educație: Gimnaziul nr. 77 din Cricova beneficiază de lucrări majore # Democracy.md
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă a celor trei blocuri ale instituției, pentru a oferi elevilor și personalului condiții mai bune de studiu și muncă. Ca parte a lucrărilor, clădirile au […] Articolul Modernizare de succes în educație: Gimnaziul nr. 77 din Cricova beneficiază de lucrări majore apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Șeful Direcției Generale Locativ‑Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, a fost plasat în arest preventiv după ce a fost implicat într-un dosar complex de corupție. Operațiunea a vizat atât funcționari de la nivel înalt, cât și reprezentanți ai unor firme private, suspectați că au colaborat pentru a obține ilegal contracte publice și beneficii financiare. […] Articolul CNA lovește la Primărie: Burdiumov și alți funcționari, reținuți pentru mită apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Planul de pace al lui Trump, ignorat la Kiev: dezamăgire și presiuni asupra lui Zelenski # Democracy.md
Președintele american, Donald Trump, l-a criticat pe omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, precum că nu ar fi citit propunerea planului de pace, elaborată de SUA, și că nu este pregătit să o aprobe, pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina. „Am vorbit cu președintele Putin și cu conducerea ucraineană, în special cu președintele Zelenski, […] Articolul Planul de pace al lui Trump, ignorat la Kiev: dezamăgire și presiuni asupra lui Zelenski apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Parlamentul urmează să dezbată vineri, în prima lectură, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Tot în aceeași ședință vor fi examinate bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Ședința plenului este programată pentru vineri, 12 decembrie. Deputații vor examina și inițiative legislative privind scutirea de plata drepturilor […] Articolul Bugetele pentru 2026 intră în dezbatere: Parlamentul decide prioritățile țării apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Figura opoziției transnistrene, Ghenadie Ciorbă, a cerut președintei Maia Sandu să „comande un audit al decretelor predecesorului său, Igor Dodon, privind acordarea cetățeniei și să analizeze temeinic lista persoanelor care au primit cetățenia moldovenească”. Potrivit agenției de știri Infotag, acesta a emis luni această scrisoare deschisă pe rețelele sociale, explicând că, în timpul activității sale pentru […] Articolul Un activist cere să se verifice cui Igor Dodon a acordat cetățenia moldovenească apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut considerabil în ultimii ani — cu peste 20.000, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. Această creștere se datorează faptului că în localitățile […] Articolul Ion Ceban: Chișinăul oferă condiții moderne pentru educația copiilor apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Nicu Popescu, trimisul președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriat strategic, consideră că Inițiativa UE de apărare anti-drone va contribui la dezvoltarea de soluții moderne pentru protejarea spațiului aerian al UE, precum și a celui al țărilor candidate, inclusiv al Moldovei. Conform Infotag, el a scris acest lucru pe Facebook în urma unei discuții la […] Articolul Nicu Popescu: Inițiativa UE anti-drone este importantă și pentru Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Ion Ceban: Toți consilierii trebuie să-și onoreze obligațiunile și să colaboreze pentru Chișinău # Democracy.md
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze activitatea Consiliului. „Bugetul municipal a fost propus deja de opt ori în cadrul ședințelor, dar a fost blocat intenționat. Totuși, conform legii, trebuie să aprobați […] Articolul Ion Ceban: Toți consilierii trebuie să-și onoreze obligațiunile și să colaboreze pentru Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Ambasador: După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei # Democracy.md
Republica Moldova se confruntă de ani buni cu atacuri și ingerințe din partea Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu pentru Moldova Zoom. Oficialul a subliniat că Moscova a lansat un război hibrid împotriva țării noastre, amplificat după invazia Rusiei în Ucraina. Consecinţele războiului din Ucraina și ale presiunilor din […] Articolul Ambasador: După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Ceban: Împreună am transformat orașul pentru oameni și familii – haideți să ne bucurăm! # Democracy.md
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitalei. „Mulțumesc tuturor colegilor și celor implicați în pregătirea sărbătorilor de iarnă. Eforturile noastre fac ca centrul și sectoarele orașului să strălucească, iar Chișinăul să […] Articolul Ceban: Împreună am transformat orașul pentru oameni și familii – haideți să ne bucurăm! apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Sandu: «Lupta pentru democrație nu se va duce doar la urne» — presa are un rol esențial # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Forumului Mass-Media 2025, că democrația în Republica Moldova nu depinde doar de rezultatul votului, ci de implicarea constantă a societății și a unei prese libere. Ea a subliniat că jurnaliștii reprezintă un pilon esențial al statului de drept, deoarece protejează interesul public, demască manipulările și asigură accesul cetățenilor […] Articolul Sandu: «Lupta pentru democrație nu se va duce doar la urne» — presa are un rol esențial apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Deși Transnistria și UTA Găgăuzia rămân printre cele mai sceptice regiuni față de Uniunea Europeană, acestea beneficiază de proiecte finanțate de Bruxelles. Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, afirmă însă că nu există o contradicție, ci o șansă de reducere a polarizării prin dialog direct și proiecte cu impact vizibil. Într-un interviu pentru „Cutia Neagră”, […] Articolul Cum poate UE câștiga inimile din Transnistria și Găgăuzia? Ce spune Iwona Piorko apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Igor Dodon afirmă că procesul de trecere a bisericilor din Mitropolia Moldovei în Mitropolia Basarabiei ar trebui decis de comunitățile locale, nu de consiliile bisericești sau de politicieni, susținând că modul actual de gestionare provoacă tensiuni, presiuni și conflicte în sate. Fostul șef de stat consideră că unele reacții ale slujitorilor bisericii la scandalul recent […] Articolul Scandalul mitropoliilor: Dodon vrea referendum cu privire la apartenența bisericilor apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni un summit crucial la Londra cu liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz. Scopul întâlnirii este de a evalua progresele în negocierile mediate de Statele Unite privind un potențial acord de pace și de a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina după conflict. Reuniunea are loc […] Articolul Zelenski se întâlnește la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru discuții de pace apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
China și-a reafirmat angajamentul de a extinde cooperarea economică cu Moldova, oferind Chișinăului acces la piețe largi, tehnologii moderne și parteneriate strategice. În cadrul unor declarații oficiale recente, partea chineză a subliniat deschiderea pentru colaborări în domenii precum comerț, agricultură, energie verde, industrie, tehnologie digitală și transfer de know‑how. Cooperarea vizează importul produselor moldovenești pe […] Articolul Moldova și China deschid noi perspective economice: investiții și comerț în creștere apare prima dată în DemocracyMD.
09:34
Fostul premier avertizează: „Rădăcini ale regimului Plahotniuc” încă rezistă în instituțiile de stat # Democracy.md
Fostul premier și lider politic, Vlad Filat, a declarat că persoane apropiate fostului oligarh Vladimir Plahotniuc încă activează în instituţii de stat, deşi consideră că acestea nu au mai puterea de odinioară. Potrivit lui, „oamenii lui Plahotniuc” ar fi inclusiv în structuri de putere, iar unii par pregătiţi să revină prin simboluri de susţinere — […] Articolul Fostul premier avertizează: „Rădăcini ale regimului Plahotniuc” încă rezistă în instituțiile de stat apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Republica Moldova înaintează decisiv în procesul de aderare la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, un pas strategic care va alinia țara la standardele europene în domeniul protecției invențiilor. Prin acest demers, inventatorii și companiile din țară vor putea beneficia de o protecție juridică extinsă pe întreg teritoriul european, sporind astfel competitivitatea și deschizând noi oportunități […] Articolul Moldova intră în liga europeană a inovației: Pas decisiv spre sistemul de brevete UE apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.