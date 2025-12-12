Nosatîi: Informațiile despre mobilizarea Rusiei în Transnistria sunt exagerate

10:30

Salariile angajaților din mai multe instituții de reglementare urmează să fie plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile considerate exagerate din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, măsura vizează instituțiile publice care nu sunt finanțate direct din bugetul de stat, dar […]