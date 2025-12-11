Atenție la artificii! 26 de procese-verbale întocmite pentru vânzarea ilegală de artificii

11:05

Danemarca, țara care deține în acest moment președinția Consiliului Uniunii Europene, își reafirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, însă decizia politică finală este blocată în continuare de Ungaria, a declarat ambasadorul Regatului Danemarcei în R. Moldova, Søren Jensen în emisiunea „Dialog European” de la Radio Chișinău. Cu toate acestea, el subliniază că, la nivel tehnic, capitolele sunt deja analizate, ceea ce permite avansarea procesului chiar și fără un anunț formal. Oficialul danez speră într-o soluție până la sfârșitul lunii decembrie și spune că Danemarca lucrează îndeaproape cu Cipru, țara care va prelua președinția UE la începutul anului viitor, pentru a asigura continuitatea eforturilor de extindere.