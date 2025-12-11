Dronele Kievului au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina
Radio Chisinau, 11 decembrie 2025 13:35
Surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei citate de Kyiv Post au spus că platforma a fost lovită de patru ori. Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit platforma petrolieră offshore Filanovski, deținută de Lukoil în Marea Caspică, oprind producția din peste 20 de sonde, a declarat joi dimineață un oficial de securitate pentru Reuters.
• • •
Acum 10 minute
13:50
Un magistrat s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa.
Acum 30 minute
13:35
Dronele Kievului au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina
Surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei citate de Kyiv Post au spus că platforma a fost lovită de patru ori. Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit platforma petrolieră offshore Filanovski, deținută de Lukoil în Marea Caspică, oprind producția din peste 20 de sonde, a declarat joi dimineață un oficial de securitate pentru Reuters.
Acum o oră
13:20
Se caută doi membri ai societății civile pentru Colegiul disciplinar al judecătorilor. CSM anunță extinderea concursului
Comisia responsabilă de selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor a decis extinderea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea a două funcții de membru până la 9 ianuarie 2026, comunică MOLDPRES.
13:10
Patru companii și șase persoane, trimise în judecată pentru contrabandă cu vinuri de peste 3,6 milioane de lei către SUA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a patru companii din Republica Moldova și a șase persoane, acuzate de contrabandă cu vinuri în valoare de peste 3,6 milioane de lei, în perioada 2021–2023.
Acum 2 ore
12:50
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina va opri temporar recepționarea cererilor pentru cetățenie
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va sista temporar, din data de 23 decembrie, primirea cererilor pentru cetățenie. Ambasada a precizat că perioada suspendării este nedeterminată și că va anunța ulterior reluarea serviciilor consulare, transmite IPN.
12:35
Energocom a efectuat prima tranzacție a energiei electrice pe Piața pentru Ziua Următoare
Odată cu lansarea oficială a Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), Energocom a efectuat pe 10 decembrie 2025 prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând simbolic 1 MWh.
12:25
Energocom a efectuat prima tranzacție pe noua Piață pentru Ziua Următoare a energiei electrice
Odată cu lansarea oficială a Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), Energocom a efectuat pe 10 decembrie 2025 prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând simbolic 1 MWh.
12:05
Carburanții auto se ieftinesc. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 decembrie.
Acum 4 ore
11:50
Din motive tehnice, postul Radio Chișinău nu poate fi auzit în municipiul Chișinău.
11:45
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump. Anexele sunt comparate cu Conferința de la Yalta din 1945 (WSJ)
Planul de pace în Ucraina al președintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiții americane importante în domeniile pământurilor rare și energia din Rusia și exploatarea activelor suverane rusești blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).
11:30
Ministerul Dezvoltării Economice clarifică situația privind proprietatea Portului Giurgiulești. „Nu presupune înstrăinarea terenului pe care este amplasat"
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că monitorizează activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești și vine cu precizări în legătură cu discuțiile despre o posibilă schimbare a proprietarului.
11:05
Dialog European | Ambasadorul Danemarcei la Chișinău, Søren Jensen: În realitate, putem spune că Republica Moldova a deschis primele capitole de negociere pentru aderarea la UE (Audio)
Danemarca, țara care deține în acest moment președinția Consiliului Uniunii Europene, își reafirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, însă decizia politică finală este blocată în continuare de Ungaria, a declarat ambasadorul Regatului Danemarcei în R. Moldova, Søren Jensen în emisiunea „Dialog European” de la Radio Chișinău. Cu toate acestea, el subliniază că, la nivel tehnic, capitolele sunt deja analizate, ceea ce permite avansarea procesului chiar și fără un anunț formal. Oficialul danez speră într-o soluție până la sfârșitul lunii decembrie și spune că Danemarca lucrează îndeaproape cu Cipru, țara care va prelua președinția UE la începutul anului viitor, pentru a asigura continuitatea eforturilor de extindere.
10:55
Circulația rutieră pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va fi oprită sâmbătă, 13 decembrie, între orele 06:00 și 15:00, în legătură cu organizarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun”, ediția 2025, transmite MOLDPRES.
10:50
Circulația rutieră pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va fi oprită sâmbătă, 13 decembrie, între orele 06:00 și 15:00, în legătură cu organizarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun”, ediția 2025, transmite MOLDPRES.
10:35
Incendiu pe acoperișul unui bloc cu 15 etaje din Chișinău. Nouă echipe de pompieri au intervenit, iar două persoane au fost evacuate (FOTO)
Un incendiu a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje în această dimineață. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru lichiarea incendiului. Două persoane au fost evacuate.
10:30
SUA aprobă ajutor militar de 400 de milioane de dolari anual pentru Ucraina până în 2027
Camera Reprezentanților a Congresului SUA a aprobat un proiect de lege major pentru apărare, care include un ajutor financiar de 400 de milioane de dolari anual pentru Ucraina, până în 2027, transmite IPN.
10:20
Incendiu pe acoperișul unui bloc cu 15 etaje din Chișinău. Nouă echipe de pompieri au intervenit, iar două persoane au fost evacuate
Un incendiu a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje în această dimineață. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru lichiarea incendiului. Două persoane au fost evacuate.
10:15
Incendiu pe acoperișul unui bloc cu 15 etaje din Chișinău. Nouă echipe de pompieri, iar două persoane au fost evacuate
Un incendiu a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje în această dimineață. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru lichiarea incendiului. Două persoane au fost evacuate.
10:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că, în anul curent, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 30 decembrie 2025. În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți, ci doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar.
Acum 6 ore
09:45
Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Cipru. Șefa statului va avea întrevederi cu omologul său cipriot și cu președinta Camerei Reprezentanților
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
09:20
Vladimir Plahotniuc se apără în instanță cu articole publicate de Ziarul de Gardă (Revista presei)
Presa de la Chișinău scrie despre noile evoluții din dosarul din dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită. Procurorii cer audierea lui Vladimir Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în acest dosar. Totodată, presa
09:05
VIDEO | Atac masiv al Ucrainei, cu sute de drone lansate către Rusia. Zeci de drone au atacat Moscova
Ucraina a desfășurat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în noaptea de miercuri spre joi, dintre care mai multe zeci au atacat capitala Moscova, potrivit autorităților ruse.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 81 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 3 bani.
08:45
VIDEO | Atac masiv al Ucrainei, cu sute de drone lansate către Rusia. Zeci de drone au fost trase către Moscova
Ucraina a desfășurat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în noaptea de miercuri spre joi, dintre care mai mule zeci au atacat capitala Moscova, potrivit autorităților ruse.
08:25
Politicile sociale și reformele pentru integrarea europeană, discutate de ministra Natalia Plugaru la Bruxelles (FOTO)
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut la Bruxelles, o serie de întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, în cadrul cărora au fost analizate politicile sociale ale Republicii Moldova și acțiunile necesare pentru alinierea acestora la standardele europene, transmite MOLDPRES.
08:10
Siegfried Mureșan: Cerem Consiliului UE să progreseze în discuțiile informale cu Republica Moldova, dacă începerea oficială a negocierilor nu e posibilă
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a cerut Consiliului UE să progreseze în discuțiile informale cu Republica Moldova dacă începerea negocierilor oficiale pe capitole nu este posibilă, astfel încât atunci când capitolele pot fi deschise în mod oficial, munca de pregătire să fie deja făcută și negocierile să fie încheiate cât mai rapid, transmite AGERPRES.
Acum 24 ore
21:20
Polonia plănuiește să coopereze mai strâns cu Germania la sisteme terestre de apărare împotriva dronelor, informează miercuri dpa. Pawel Zalewski, secretar de stat al Poloniei pentru apărare națională, a anunțat colaborarea la sistemul de apărare sol-aer miercuri, după o întrevedere cu omologul său german Nils Schmid la baza aeriană de la Malbork.
21:00
Doina Gherman: Ritmul de adoptare a legilor trebuie încetinit. Instituțiile nu țin pasul
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, consideră că ritmul de adoptare a legilor trebuie încetinit puțin, pentru că dacă se merge mult prea repede cu votarea de legi, instituțiile responsabile nu reușesc să țină pasul pentru a le implementa calitativ, conform și coerent.
20:40
Întâlnire între ministrul de finanțe Andrian Gavriliță și ambasadorul Olandei pe tema reformelor și colaborării bilaterale
Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova, Andrian Gavriliță, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Olandei în Republica Moldova, E.S. Fred Duijn, pentru a discuta prioritățile Ministerului Finanțelor și cooperarea bilaterală dintre cele două instituții.
20:20
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul A) a desfășurat astăzi audieri cu participarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, transmite MOLDPRES.
20:00
Ediția din această săptămână a emisiunii radiofonice „Dor de izvor” a fost difuzată în memoria muzicianului Simion Duja.
19:35
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să nu promoveze evaluarea externă a integrității judecătorului Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, comunică MOLDPRES.
19:15
Vladislav Cojuhari a prezidat Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei. „Republica Moldova este privită cu respect și încredere" (FOTO)
Ministrul Justiției al Republicii Moldova, Vladislav Cojuhari, a întreprins astăzi o vizită de lucru la Strasbourg, unde a prezidat Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei. Evenimentul, organizat sub egida Președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa Secretarului General Alain Berset, a reunit miniștrii justiției din cele 46 de state membre ale organizației. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului poate răspunde mai eficient provocărilor actuale generate de migrație.
18:55
Reintegrarea pașnică a țării, discutată de premierul Alexandru Munteanu cu șefa OSCE în Republica Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi cu Șefa interimară a Misiunii OSCE în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann, pentru a discuta principalele aspecte legate de reintegrarea pașnică a țării și sprijinul oferit cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului.
18:30
Liceul „Mihai Eminescu" din Corjova, raionul Dubăsari, dotat cu mobilier școlar modern din partea DRRM (FOTO)
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) a inaugurat astăzi proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova” în liceul românesc „Mihai Eminescu” din Corjova, raionul Dubăsari.
18:15
Cât din teritoriul Ucrainei a cucerit armata lui Putin în 2025. 83 de morți sau răniți pe kilometru pătrat (HARTĂ)
Forțele de invazie trimise de Vladimir Putin au cucerit un procent foarte mic din teritoriul Ucrainei în acest an, cu costul a sute de mii de ruși uciși sau răniți, notează think-tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare privind războiul.
17:55
Testarea antidrog în școli, considerată intruzivă și inutilă de ministrul educației
Implementarea testării antidrog în școli ar însemna supunerea a peste 107 mii de copii unei proceduri intruzive și inutile, afirmă ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Reacția vine după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a propus introducerea testării antidrog pentru elevi. Potrivit ministrului, politicile eficiente trebuie să se concentreze pe educație și prevenție, transmite IPN.
17:40
Operatorul Pieței de Energie „OPEM” S.R.L. din Republica Moldova și OPCOM, operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România, au anunțat astăzi oficial datele de lansare a pieței pentru ziua următoare (PZU) și a pieței intrazilnice (PPZ) în Republica Moldova. PZU va deveni operațională la 10 decembrie 2025, iar PPZ la 17 decembrie 2025.
17:20
Procurorii cer audierea lui Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov în dosarul sacoșa neagră
Procuratura solicită ca fostul lider democrat Vlad Plahotniuc și omul său de încredere, Serghei Iaralov, să fie audiați în dosarul sacoșei negre, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită.
17:00
Moaștele Sfântului Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor ajunge în premieră în Republica Moldova, la Durlești, în cadrul sărbătorii hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei”. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2025, zi în care credincioșii prăznuiesc pe cel Întâi Chemat, apostolul considerat a fi întemeietorul creștinismului pe teritoriul românesc, relatează MOLDPRES.
16:50
Nouă funcție pentru Dorin Recean în cadrul Președinției. Șefa statului a semnat decretul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, informează un comunicat al Președinției.
16:45
Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, informează un comunicat al Președinției.
16:30
Rusia planifică în secret implicarea regiunii transnistrene în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară"
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în regiunea separatistă Transnistria pentru a destabiliza Republica Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei.
16:05
Familiile vor putea folosi din impozit până la 20 000 lei anual pe educație și perfecționare
Familiile și persoanele fizice vor putea deduce din impozitul pe venit cheltuielile pentru studii și perfecționare profesională, până la 20 000 de lei pe an, atât pentru copii, cât și pentru propria dezvoltare profesională, transmite IPN.
15:50
Modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, discutată de Vladimir Bolea cu experții FMI (FOTO)
Ministrul Dezvoltării, Infrastructurii și Regiunilor, Vladimir Bolea, a avut o întrevedere cu experții Fondului Monetar Internațional (FMI), aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile economice ale Republicii Moldova și pe prioritățile de politici și reforme ale autorităților.
15:35
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:15
Trump vrea „modelul coreean". Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post)
SUA au propus crearea unei zone demilitarizate ca variantă de soluționare a problemei frontierelor în Ucraina. Acest lucru a fost comunicat de ziarul The Washington Post (WP), citând surse.
15:00
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, pentru presă, fiind întrebat despre impactul IA în domeniul educațional, transmite IPN.
14:45
Agricultorii din sudul R. Moldova au protestat la Guvern: solicită moratoriu la datorii și un mecanism de finanțare pe termen lung
Agricultorii din sudul Rep. Moldova s-au adunat astăzi la un protesta în fața Guvernului pentru a cere sprijin din partea statului. Seceta din ultimii le-a compromis recoltele și i-a lăsat fără posibilitatea de a-și achita datoriile. Fermierii cer în primul rând un moratoriu pe executarea silită a datoriilor și un mecanism de finanțare pe termen lung a agricultorilor. Ministerul Agriculturii a anunțat că un proiect privind moratoriul pe executarea silită a datoriilor este aproape finalizat și urmează să fie aprobat, transmite Radio Chișinău.
14:25
Un nou pachet de debirocratizare și facilitare a activității mediului de afaceri, avizat de Guvern
Activitatea antreprenorilor va fi facilitată prin aprobarea unor noi măsuri legislative menite să micșoreze povara asupra mediului de afaceri, dar și să genereze reduceri de costuri și economii de timp pentru companiile din țara noastră. Modificările au fost incluse într-un nou pachet de debirocratizare, care a fost avizat astăzi de Guvern.
