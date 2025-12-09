PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul ratează șansa de pace prin neacceptarea cedărilor teritoriale
Veridica.md, 9 decembrie 2025 10:00
Ucraina compromite șansa de pace prin refuzul de a accepta cedări teritoriale la negocieri și se expune pierderii inevitabile a unor orașe importante, potrivit presei pro-Kremlin.
Regimul separatist din regiunea transnistreană a anunțat înăsprirea reglementărilor privind utilizarea banilor publici, vizând în special procedurile și proiectele de investiții.
Ucraina compromite șansa de pace prin refuzul de a accepta cedări teritoriale la negocieri și se expune pierderii inevitabile a unor orașe importante, potrivit presei pro-Kremlin.
Uniunea Europeană „lucrează pe multe fronturi” pentru a stabiliza rețelele energetice ale R. Moldova și Ucrainei și pentru a preveni o criză umanitară.
„Europa merge în direcții greșite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni.”
Liderul ucrainean a confirmat și prezența unor drone lângă avionul său, în Irlanda.
Premierul israelian ar urma să întreprindă o vizită în SUA în perioada 28 decembrie - 4 ianuarie.
Seară literară cu scriitoarea basarabeană Tatiana Țîbuleac la Institutul Cultural Român de la Paris # Veridica.md
Ultimul său roman povestește destinele cetățenilor Republicii Moldova care au imigrat în Franța în anii 1990.
Se va întâlni și cu românii din diaspora.
Un autoturism de lux, Porsche Panamera, care era radiat din circulaţie de autorităţile din Letonia, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca # Veridica.md
Maşina era condusă de un bărbat cu dublă cetăţenie, Portugalia şi Republica Moldova.
Parteneriatul CFR cu compania feroviară ucraineană UZ va continua, prin menţinerea grupei de vagoane Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur # Veridica.md
Călătorii au la dispoziţie oferte comerciale care includ Republica Moldova.
Gramul de aur s-a ieftinit.
Are la dispoziţie două săptămâni pentru a-şi da demisia din funcţia de deputat.
Ședința este programată pentru vineri, 12 decembrie.
Mai puțin de o treime din alegători au venit la vot.
Søren Jensen: Republica Moldova se confruntă, la fel ca restul Europei, cu provocări hibride, diferența fiind că nu este membră a NATO # Veridica.md
Danemarca își intensifică cooperarea militară și de securitate cu Republica Moldova, pe fondul amenințărilor hibride ale Rusiei în Europa, a declarat Ambasadorul Regatului Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen, într-un interviu pentru Veridica.
„Alegerile” din Transnistria au demonstrat că oamenii nu se mai tem de regimul care i-a dezamăgit” # Veridica.md
„Alegerile” din Transnistria au fost un vot de protest, demonstrat prin cea mai mică prezență la urne de până acum, precum și prin numărul mare al celor care au votat împotriva tuturor candidaților. Acesta a fost și principalul subiect în mass-media din stânga Nistrului din ultimele două săptămâni. Aprobarea unui buget auster pentru anul viitor, modul în care liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, vrea să constrângă puținele companii din regiune să plătească mai mult și reacția așa-zisului ministru de Externe, Vitali Ignatiev, la noua strategie de reintegrare a Republicii Moldova sunt alte teme care au fost în atenția presei din Transnistria.
Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă # Veridica.md
Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de elaborare.
DEZINFORMARE: Serghei Lavrov: Chișinăul adoptă legi rasiste și discriminează rușii din Republica Moldova # Veridica.md
Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, cunoscutul ODIHR, își neglijează îndatoririle și ignoră ilegalitățile regimului neonazist de la Kiev și a cercurilor conducătoare din statele baltice și Republica Moldova, care adoptă legi rasiste și îi supun pe etnicii ruși unei discriminări brutale, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Maia Sandu: Bătălia pentru democrație se va duce în spațiul informațional. Va fi cea mai grea bătălie a generației noastre # Veridica.md
Integrarea europeană, cel mai important proiect al țării, nu poate fi explicată doar de instituțiile statului. Este esențial ca și presa să cunoască în profunzime mecanismele europene, și să traducă pe înțelesul oamenilor fiecare etapă a acestui drum, a mai subliniat Maia Sandu, la Forumul Mass-Media 2025.
Avioane de vânătoare olandeze, ridicate de la sol pentru interceptarea unei drone suspecte # Veridica.md
Traficul aerian nu a fost perturbat, dar originea dronei a rămas neclară.
Zelenski va avea discuţii pe această temă astăzi la Londra cu mai mulţi lideri europeni.
Premierul Giorgia Meloni a avut o convorbire telefonică cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.
Lansare de carte la București: „Chişinău. Cel de-al doilea oraş al României întregite (1918 - 1940)”, de Lidia Prisac şi Ion Xenofontov # Veridica.md
„De la politică la economie, la diversitate, la faună, la floră, la viaţă cotidiană, până la ce fabrici, până la ce cârciumi sau birturi erau în Chişinău, toate pot fi găsite în paginile cărţii” - afirmă istoricului Cosmin Budeancă.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, va efectua o vizită în China, săptămâna viitoare.
Săptămâna aceasta, un recrutor militar din Liov a fost înjunghiat mortal.
Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea militară și tehnologică într-o „lume în schimbare”.
Trimisul special american în Ucraina a detaliat problemele încă în discuție ale viitorului acord.
Țara vest-africană urma să organizeze alegeri prezidențiale în aprilie 2026.
Kremlinul a catalogat documentul drept un pas pozitiv pentru relațiile ruso-americane.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist # Veridica.md
A încheiat sezonul pe locul 43 în clasamentul mondial.
Ar fi fost lovită și o fabrică din regiunea ocupată Lugansk.
Operatorul naţional al sistemului energetic din Republica Moldova, compania Moldelectrica, a cerut ajutor de avarie din România # Veridica.md
Cetaţenii sunt îndemnaţi să consume energia în mod raţional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină şi eventuale deconectări de la reţea.
Inteligența Artificială fură mai bine decât Inteligența Naturală - Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
Donație de la Patriarhia Română pentru o biserică din Siria lovită de un atac terorist # Veridica.md
Aproape o sută de creștini au fost uciși sau răniți în atentat.
Pe când era ministru de Interne în Saxonia Inferioară, el a promovat o inițiativă legislativă care prevedea „consecințe penale” în landul său pentru oricine își exprimă public aprobarea față de invazia rusă din Ucraina.
Statele Unite, Paraguay şi Australia ar fi adversarele României la Cupa Mondială de fotbal din 2026 # Veridica.md
Ca să ajungă acolo, românii trebuie să câștige două meciuri de baraj, ambele în deplasare.
Zeci de mii de locuințe au rămas fără încălzire și fără apă curentă.
Cel puțin cinci persoane au fost ucise în schimburile de focuri de la granița celor două state.
Cancelarul german se va întâlni cu regele Iordaniei, şi cu preşedintele şi premierul Israelului.
Acesta a fost lovit în februarie de o dronă și nu mai blochează radiațiile.
Aceasta are un caracter vădit naţionalist, anticipând "declinul civilizaţional" al Europei şi pledează pentru lupta împotriva "migraţiilor în masă".
Mii de elevi germani au protestat împotriva planurilor guvernului privind serviciul militar # Veridica.md
Un proiect care introduce un nou serviciu militar voluntar ar putea intra în vigoare în ianuarie 2026.
China afirmă că Japonia "va răspunde în fața istoriei" pentru creșterea cheltuielilor în domeniul apărării.
Un bloc zgârie-nori din capitala cecenă Groznîi ar fi fost lovit de o dronă ucraineană # Veridica.md
De la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022, Cecenia, la fel ca alte regiuni rusești situate la sute de kilometri de front, a fost în mod repetat ținta atacurilor cu drone.
Unitatea se află în apropierea portului Brest, unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică.
R. Moldova își propune să devină un hub logistic și de transport pentru reconstrucția Ucrainei, spune vicepremierul Osmochescu # Veridica.md
Guvernul de la Chișinău mizează pe atragerea companiilor internaționale pentru a sprijini extinderea investițiilor în Ucraina după încheierea războiului.
Acordul, în valoare de 650 de milioane de euro, include și fabricarea de componente în Grecia.
Comitetul Parlamentar de Asociere RM – UE solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European # Veridica.md
Într-o declarație comună, comitetul a remarcat buna organizare a alegerilor parlamentare din toamnă și a menționat că țara a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negociere.
Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg # Veridica.md
Provocările cu care se confruntă R. Moldova și modalitățile prin care SUA pot sprijini întărirea instituțiilor statului, au fost subiectele centrale ale discuțiilor.
Economia României a crescut în primele nouă luni ale anului cu 0,8% comparativ cu perioada similară din 2024 # Veridica.md
Au avut contribuţii pozitive construcţiile, agricultura şi comunicaţiile.
