I-a cerut unui trecător bani, dar a primit un cuțit în inimă

Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens, transmite alerta.md. Documentul stabilește cerințele de calitate pentru produse de panificație fără gluten, paste făinoase fără gluten, semifabricate de panificație congelate. […]