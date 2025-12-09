Alexandru Munteanu, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge

11:40

Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din motive obiective, […]