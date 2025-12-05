VIDEO// Două persoane reținute în cazul unui omor comis în octombrie în localitatea Văsieni, raionul Telenești

12:50

În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova atrage atenția asupra unui alt caz grav de violență descoperit în acest an – un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al propriei mame, care activa în […]