VIDEO// Două persoane reținute în cazul unui omor comis în octombrie în localitatea Văsieni, raionul Telenești
Sinteza, 5 decembrie 2025 14:30
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI au reținut două persoane implicate în omorul unui bărbat de 58 de ani, comis în septembrie 2025 în localitatea Văsieni din raionul Telenești. Potrivit oamenilor legii, victima fusese dată dispărută la 5 octombrie, iar corpul său neînsuflețit a fost descoperit de fiul său, într-o zonă din extravilanul localității. Acesta prezenta […]
Acum 5 minute
15:00
Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor esențiale din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. NOILE REGLEMENTĂRII SE REFERĂ LA ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE CARE CONȚIN DOAR AROME. Aceste modificări au survenit în mod special la art. 16 alin. […]
15:00
Conducerea Serviciului Vamal, în continuarea ședinței bilaterale desfășurate recent privind consolidarea cooperării interinstituționale, împreună cu conducerea Poliției de Frontieră, a efectuat o vizită de lucru la postul vamal Palanca, unde este instituit controlul comun moldo-ucrainean. În cadrul vizitei, delegația a realizat un tur al postului și a interacționat cu echipele operative ale autorităților vamale și […]
Acum 15 minute
14:50
Prețul de referință pentru vânzarea cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi în anul 2026 # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]
Acum 30 minute
14:40
Ministerul Agriculturii lansează campania națională „Cumpăr BUN de-acasă”, pentru promovarea produselor autohtone # Sinteza
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat campania națională „Cumpăr BUN de-acasă”, prin care îndeamnă cetățenii să aleagă produse crescute și fabricate în Republica Moldova, atât în perioada sărbătorilor, cât și pe tot parcursul anului. În mesajul de lansare, ministerul îi încurajează pe consumatori să caute pe rafturile magazinelor produse moldovenești, despre care afirmă că […]
14:40
PAS propune modificarea Regulamentului Parlamentului: „Ora votului”, limitarea dezbaterilor și noi reguli pentru luările de cuvânt # Sinteza
Majoritatea parlamentară PAS a înregistrat un proiect amplu de modificare a Regulamentului Parlamentului, care ar putea schimba semnificativ modul de desfășurare a ședințelor plenare. Inițiativa introduce conceptul de „ora votului”, noi reguli privind înscrierea la cuvânt și limite clare pentru durata dezbaterilor – prevederi care au provocat critici dure din partea unor aleși locali și […]
14:40
Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare în privința a doi tineri de 25 de ani și a unei tinere de 21 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Pedepsele stabilite de instanță: • Primul tânăr (25 ani): 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip […]
Acum o oră
14:30
14:30
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în weekendul 6–7 decembrie, în mai multe sectoare ale Capitalei vor avea loc iarmaroace și târguri cu produse autohtone. Evenimentele sunt organizate pentru a sprijini producătorii locali și pentru a oferi locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. Piața Marii Adunări Naționale– În perioada 5 decembrie 2025 – […]
14:20
VIDEO// Viteza în examinarea dosarului Plahotniuc ar putea costa Moldova o condamnare la CEDO # Sinteza
Expertul anticorupție și fost șef adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, avertizează că viteza cu care se examinează dosarul fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, și timpul insuficient acordat inculpatului pentru studierea materialelor, ar putea expune Republica Moldova unei condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În cadrul emisiunii „Contrasens” de la postul Ziua, Ciubotaru a […]
14:10
Membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană au constatat că țara noastră a făcut progrese importante în procesul de aderare la UE # Sinteza
Parlamentul a găzduit cea de-a 16-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM – UE). În marja evenimentului, membrii CPA RM – UE au discutat despre situația actuală a negocierilor de aderare la UE ale Republicii Moldova, precum și despre situația geopolitică și de securitate a țării. Ulterior, a […]
Acum 24 ore
20:30
Ursula von der Leyen se delimitează de scandalul de fraudă care zguduie serviciul diplomatic al UE # Sinteza
Ursula von der Leyen și oficialii Comisiei Europene resping ferm orice asociere cu scandalul de corupție care a lovit Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), după perchezițiile efectuate marți dimineața de autoritățile belgiene și reținerea a doi foști oficiali de top: Federica Mogherini și Stefano Sannino, transmite libertv.md. Potrivit Politico, Comisia insistă că ancheta nu […]
Ieri
14:50
Serviciul Fiscal de Stat pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare, cu aplicarea celor mai simple și mai eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare și a spori nivelul de conformare fiscală voluntară. Aferent declarațiilor privind TVA prezentate pentru perioada fiscală iulie 2025, au fost întreprinse acțiuni de conformare fiscală față de contribuabilii […]
14:50
Mihai Popșoi a discutat la Casa Albă despre securitatea regională și oportunitățile de cooperare moldo-americane # Sinteza
Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere la Casa Albă cu consilierul adjunct al președintelui pentru Securitate Națională, Andy Baker, directorul superior pentru Europa și Rusia în cadrul Consiliului de Securitate Națională, Charles McLaughlin, și cu directorul Departamentului pentru Europa al Consiliului de Securitate Națională, Sarah Beebe. Discuțiile s-au axat […]
14:40
Trimis pe banca acuzaților bărbatul care a ucis o femeie și a comis mai multe furturi din locuințe # Sinteza
Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată o cauză penală complexă ce vizează acțiunile unui bărbat cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi săvârșite prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui reprezentant al […]
14:40
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile” # Sinteza
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod semnificativ și […]
14:30
Profesorii cer majorări salariale: sindicatele avertizează despre colapsul resursei umane în școli # Sinteza
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) trage un semnal de alarmă: profesorii și ceilalți angajați din sistemul educațional riscă să piardă bani în 2026, dacă Guvernul nu renunță la planul de a îngheța valoarea de referință pentru salarizare la 2.500 de lei. Sindicaliștii spun că această decizie, anunțată în proiectul Legii bugetului de stat […]
14:30
Polița medicală obligatorie va costa 12 636 de lei în 2026. Cine va plăti integral și cine beneficiază de reduceri # Sinteza
Guvernul Republicii Moldova a decis păstrarea valorii fixe a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 la 12 636 lei. Măsura se aplică persoanelor care se asigură individual și nu sunt angajate sau acoperite de stat. Deși, potrivit formulei legale – salariul mediu × 12 luni × 9% – prima ar […]
14:30
Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa este într-un oraș din România. A depășit destinații celebre precum Zurich, Riga și Lisabona # Sinteza
Craiova ocupă primul loc în competiția „Best Christmas Markets in Europe”, organizată de European Best Destinations, devenind cea mai frumoasă piață de Crăciun de pe continent. Orașul a obținut 142.000 de voturi din peste 140 de țări, cel mai mare număr înregistrat în 20 de ani de competiție, depășind destinații celebre precum Zurich, Riga și […]
3 decembrie 2025
15:20
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Chişinău, Maya Dobreva # Sinteza
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Chişinău, Maya Dobreva. Discuțiile au reconfirmat caracterul constructiv și dinamic al dialogului politic dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria, precum și angajamentul comun pentru consolidarea cooperării bilaterale în domenii de interes reciproc: integrarea europeană, educația, cultura și […]
15:10
Ministerul Mediului al Republicii Moldova nu recomandă utilizarea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, a declarat ministrul Gheorghe Hajder, după ce Avocatul Poporului a solicitat instituirea unei interdicții asupra comercializării și folosirii produselor pirotehnice. Potrivit ministrului, focurile de artificii provoacă daune semnificative resurselor naturale și biodiversității, iar impactul lor asupra mediului este mult […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Guvernul oprește compensațiile la energia electrică: din 2026 nu vor mai exista reduceri în factură # Sinteza
În anul 2026, moldovenii nu vor mai beneficia de compensații la energia electrică direct în factură. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii, Natalia Plugaru, după ședința de Guvern din 3 decembrie, transmite libertv.md. Potrivit acesteia, mecanismul aplicat în 2025 – prin care statul, cu sprijinul Uniunii Europene, a acoperit automat o parte din costuri […]
13:50
Mai multă siguranță alimentară. Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase # Sinteza
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens, transmite alerta.md. Documentul stabilește cerințele de calitate pentru produse de panificație fără gluten, paste făinoase fără gluten, semifabricate de panificație congelate. […]
13:40
Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu MUSTEAȚA, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova, Dl. Paun ROHOVEI. În cadrul dialogului, părțile au evidențiat buna colaborare existentă între instituțiile de profil din ambele țări și au reconfirmat angajamentul de a continua această conlucrare […]
13:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție […]
13:00
Patru membri ai unei familii din localitatea Grozasca, raionul Ungheni, au trecut prin momente de cumpănă în noaptea de 3 decembrie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut la ora 01:38, transmite libertv.md. Potrivit IGSU, este vorba despre o femeie de […]
13:00
O echipă de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, în dimineața zilei de 2 decembrie 2025. Incidentul a avut loc după ce medicii au fost chemați să acorde ajutor unei femei de 47 de ani, care suferise o sincopă. Potrivit comunicatului Centrului Național de Asistență […]
12:50
Începând cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice, în baza Legii nr.139/2025. Taxarea inversă cu TVA se va aplica pentru următoarele tranzacții desfășurate pe teritoriul Republicii între subiecții înregistrați ca plătitori ai TVA, și anume: La aplicarea regimului de taxare inversă pentru mărfurile menţionate […]
11:40
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate # Sinteza
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din motive obiective, […]
11:40
Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 26 decembrie curent survine termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025. Impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă şi caselor de vacanță (cu excepția terenurilor), care împreună întrunesc cumulativ următoarele condiții: – valoarea totală estimată constituie 3,22 milioane lei […]
11:10
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată # Sinteza
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei administratoare de companie turistică pentru fapte de escrocherie. Procuratura a anunțat anterior, printr-un comunicat despre plasarea femeii în arest preventiv. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în […]
2 decembrie 2025
15:00
MAN cere control riguros asupra formării prețurilor și avertizează asupra riscului unor noi scumpiri # Sinteza
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își exprimă îngrijorarea față de posibilele majorări ale prețurilor și tarifelor, semnalate tot mai des în discuțiile cu cetățenii. Potrivit formațiunii, oamenii se tem în special de creșterea tarifelor la energia electrică, la transportul interurban de pasageri și de scumpirea unor produse de larg consum – factori care ar putea […]
14:20
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul […]
14:20
Serviciul Vamal consolidează cooperarea cu BERD pentru modernizarea digitală și dezvoltarea infrastructurii vamale # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu echipa managerială, a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în contextul implementării angajamentelor de aliniere la standardele vamale europene. În cadrul întrevederii, au fost abordate perspectivele de cooperare și valorificare a parteneriatului existent, ce derivă din obiectivele strategice de dezvoltare instituțională. De asemenea, […]
14:10
Percheziții la o companie de construcții, care ar fi tăinuit de la stat 8 milioane de lei din impozite # Sinteza
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor, transmite libertv.md. Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la […]
14:10
Donald Trump i-ar fi dat lui Maduro o săptămână să părăsească Venezuela împreună cu familia # Sinteza
Președintele american Donald Trump i-ar fi transmis liderului venezuelean Nicolás Maduro că are la dispoziție o săptămână pentru a părăsi în siguranță Venezuela, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Discuția ar fi avut loc pe 21 noiembrie, în cadrul unui apel telefonic între cei doi, transmite libertv.md. Termenul impus de Trump ar fi expirat […]
14:00
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați, de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupǎri infracționale specializată în distribuirea de droguri. Un suspect a fost prins în timp ce ascundea substanțe narcotice în diferite locații din municipiu, iar ulterior a fost reținut și al doilea membru al grupului. Investigațiile au arătat că gruparea […]
13:20
Doi tineri riscă detenție pe viață după ce au ucis cu cruzime un bărbat: au legat victima de un cal și au târât-o 3 kilometri # Sinteza
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a doi tineri de 20 și 22 de ani, acuzați de omor comis cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, transmite libertv.md. Potrivit anchetei, în noaptea de 14 septembrie 2025, cei doi ar fi mers la domiciliul victimei, unde, pe fondul unui conflict, […]
13:00
VIDEO// Alexei Paniș critică presiunile politice în dosarul Plahotniuc: „Justiția televizată o să fie piatra care îi trage la fund” # Sinteza
Fostul judecător Alexei Paniș atrage atenția la interesul accentuat al politicienilor de la guvernare pentru dosarul în care este vizat Plahotniuc, acest lucru, potrivit ex-magistratului, fiind demonstrat de afirmațiile periodice ale reprezentanților PAS legate de modul cum decurge examinarea în instanță. Paniș precizează că justiția televizată va fi cea care „îi va trage la fund” […]
12:40
Maia Sandu convoacă ședința CNS: analiză privind securitatea cibernetică, finanțarea ilegală și amenințările hibride # Sinteza
Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), transmite libertv.md. În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii Moldova. […]
1 decembrie 2025
16:00
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și secretarul de stat al Ministerului Apărării, Ghenadie Cojocaru, au efectuat o vizită la Cartierul General NATO. Agenda a inclus participarea la reuniunea Comitetului Politic în formatul 32 aliați + Republica Moldova și întrevederi cu oficiali ai Alianței și ambasadori ai statelor NATO. Discuțiile s-au axat […]
15:50
În perioada 1 – 9 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat. Discuțiile vor viza: · aprofundarea […]
15:50
Încasările la Bugetul public național administrate de SFS pentru 11 luni ale anului 2025, în creștere cu 13,5% # Sinteza
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 72,6 miliarde lei pentru 11 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,6 miliarde lei sau cu 13,5% în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 11 luni ale anului 2025s-au încasat circa 29,9 miliarde lei, […]
15:40
Serviciul Fiscal de Stat a definitivat procedura de anulare a obligațiilor fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat la situația din 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art.172 alin. (3) din Codul fiscal. În context, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate […]
15:30
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 decembrie 2025 este de 3 299 340 # Sinteza
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763 537 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care […]
15:30
Intervenție operativă promptă a Poliției de Frontieră, în cooperare cu autoritățile abilitate, a dus la destructurarea unui grup infracțional implicat în migrație ilegală și tentative de tâlhărie, protejând astfel cetățenii și securitatea frontierei de stat. Ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și ofițerii Direcției urmărire penală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, de comun cu […]
13:50
Anual, la 1 decembrie, comunitatea internațională marchează Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA. Tema din acest an, „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA”, evidențiază necesitatea menținerii solidarității și a inovației în contextul crizelor globale, al schimbărilor sociale și al provocărilor economice, pentru protejarea sănătății publice. În Republica Moldova, Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA va […]
13:40
O țigară uitată aprinsă a provocat o nouă tragedie. Un bărbat de 72 de ani din raionul Briceni și-a pierdut viața în urma unui incendiu # Sinteza
Imprudența în timpul fumatului a mai făcut o victimă în nordul țării. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Pererâta, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins bunurile materiale din interiorul unei odăi cu suprafața de […]
13:40
Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați – doi tineri, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o tânără de 25 de ani – au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie săvârșită în iulie 2025. Prin hotărârea instanței, au fost stabilite următoarele pedepse […]
13:30
VIDEO// Chișinăul inaugurează vineri cel mai mare Târg de Crăciun din țară: „Invităm toți locuitorii și oaspeții Capitalei la un eveniment mult așteptat” # Sinteza
Primarul Ion Ceban a anunțat în cadrul ședinței serviciilor municipale că vineri, 5 decembrie, de la ora 16:00, în Piața Marii Adunări Naționale va fi lansat cel mai mare Târg de Crăciun al Capitalei, împreună cu aprinderea Pomului principal de Crăciun și a tuturor decorațiunilor festive instalate în oraș, transmite libertv.md. „Invităm toți doritorii, locuitorii […]
12:50
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova atrage atenția asupra unui alt caz grav de violență descoperit în acest an – un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al propriei mame, care activa în […]
