Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27,3% în 2025. Peste 85 milioane lei colectați la bugetul de stat

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]