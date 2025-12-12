Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27,3% în 2025. Peste 85 milioane lei colectați la bugetul de stat
Sinteza, 12 decembrie 2025 12:40
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,3% în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și constituie 85,8 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 au fost identificate 1 748 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile. […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 30 minute
12:40
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27,3% în 2025. Peste 85 milioane lei colectați la bugetul de stat # Sinteza
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,3% în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și constituie 85,8 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 au fost identificate 1 748 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile. […]
12:40
VIDEO// Premierul român, Ilie Bolojan, a oferit o primă reacție după difuzarea documentarului Recorder despre ”Justiția capturată” # Sinteza
Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție după difuzarea documentarului Recorder. „Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România, publicat de Recorder marți seară, a declanșat un val de tensiuni și reacții contradictorii în spațiul public. Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție după publicarea acestui documentar. Potrivit premierului, încrederea românilor în politică și […]
Acum o oră
12:30
Evenimentele publice, organizate după noi reguli de securitate. Parlamentul a adoptat legea privind siguranța participanților # Sinteza
Parlamentul a votat în a doua lectură inițiativa legislativă care stabilește că evenimentele publice vor fi organizate în condiții de maximă securitate pentru a spori siguranța și încrederea participanților. Legea creează un cadru normativ clar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale, artistice, sportive, de divertisment, a expozițiilor și a adunărilor religioase desfășurate în afara lăcașurilor de […]
12:30
Regimul armelor de uz civil, înăsprit – evidență digitală, permise mai stricte și aliniere la standardele UE # Sinteza
Parlamentul a adoptat modificări privind regimul armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică. Proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost votat în a doua lectură de 65 de deputați. Modificările legislative introduc reguli clare privind evidența digitală a armelor, […]
12:30
Peste 100 de antreprenori instruiți la Ialoveni în cadrul Programului destinat antreprenorilor începători # Sinteza
Peste 100 de antreprenori au participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, destinat antreprenorilor începători și persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri, desfășurat la Ialoveni. Pe parcursul programului, participanții au beneficiat de prezentări, sesiuni de întrebări-răspunsuri și instruiri practice oferite de specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor, […]
12:20
Șofer beat recidivist din Chișinău a fost sancționat cu 240 de ore de muncă în folosul comunității # Sinteza
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de […]
12:20
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale: Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi de la nave și Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și bagajelor. Parlamentul a votat cele două proiecte de lege în ambele lecturi. Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi, cunoscută și sub denumirea de Convenția BUNKER, […]
12:20
Republica Moldova continuă desprinderea de CSI. Parlamentul a denunțat încă trei acorduri, inclusiv cel privind călătoriile fără vize # Sinteza
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. […]
Acum 4 ore
11:00
Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede # Sinteza
Anumite alimente pot fi cea mai neinspirată alegere atunci când ești bolnav. Alimentele picante, alcoolul, mâncărurile grase, precum și băuturile zaharoase sunt adevărați inamici ai orgnizmului atunci când ești bolnav, avertizează medicii. Experții au specificat la Fox News Digital care sunt alimentele care agravează simptomele răcelii și gripei. Ei au punctat și ce ar trebui să mănânci […]
11:00
Ucrainenii ar putea decide prin referendum dacă Kievul cedează Donbasul. Anunțul lui Zelenski # Sinteza
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că ucrainenii ar putea decide prin referendum dacă cedează Donbasul. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ar putea organiza un referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, în contextul în care Kievul este supus unei presiuni tot mai mari pentru a accepta termenii unui plan de […]
11:00
Un bărbat de 41 ani din Cimișlia a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor # Sinteza
Procuratura Cimișlia anunță că, recent, Judecătoria Cimișlia a pronunțat o sentință într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, de comiterea tentativei de omor. Cazul ar fi avut loc în septembrie 2023. Inculpatul în vârstă de 41 de ani și, victima în vârstă de 32 de ani, care era amicul său, s-ar fi împrietenit în […]
10:50
Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu de încălcarea Constituției și invocă posibilitatea impeachmentului: ”Sunt necesare 34 de voturi” # Sinteza
Președintele PSRM, Igor Dodon, susține că decizia președintei Maia Sandu de a numi așa-numiți „trimiși speciali” reprezintă un demers contrar Constituției și depășește cadrul legal al atribuțiilor prezidențiale. Declarațiile au fost făcute în contextul unor recente decizii ale șefei statului privind desemnarea unor reprezentanți speciali pentru anumite domenii sau misiuni externe. Potrivit lui Igor Dodon, […]
10:30
Laboratorul Centrului de Sănătate Căușeni, dotat cu echipament modern printr-un proiect finanțat de CNAM # Sinteza
Laboratorul principal al Centrului de Sănătate Căușeni a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Instituția medicală a achiziționat un analizator automat de urină, în valoare totală de peste 288 […]
10:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sir Bani Yas Forum este unul dintre cele mai relevante evenimente internaționale de dialog strategic, desfășurat […]
10:30
Conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Alexandru Mîrza, și reprezentanți ai Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), a efectuat, la data de 11 decembrie a.c., o vizită de monitorizare a lucrărilor de construcție […]
Acum 24 ore
16:30
Magistratul Roman Pascari se retrage din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru # Sinteza
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa. Retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după […]
16:30
Ala Nemerenco, a povestit cum a înțeles că nu va face parte din noul Guvern: „Uneori trebuie să citești printre rânduri” # Sinteza
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a relatat pentru Europa Liberă momentul în care a înțeles că nu va fi inclusă în noul Cabinet de miniștri. Potrivit ei, semnalul a venit pe 10 octombrie, atunci când a primit din partea președintei Maia Sandu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat. „Atunci am înțeles că, […]
16:20
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru” din Chișinău, inculpatul, care era în stare de […]
16:10
Moaștele Sfântului Apostol Andrei vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova, anunță Mitropolia Basarabiei într-un comunicat oficial. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Andrei, conform calendarului iulian, și este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, transmite libertv.md. Potrivit Mitropoliei, hramul Bisericii „Sfântul […]
16:10
Bulgaria intră într-o nouă criză politică pe fondul protestelor antiguvernamentale și al pregătirilor pentru adoptarea euro # Sinteza
Guvernul Bulgariei, condus de premierul Rosen Jeleazkov, și-a prezentat joi demisia, marcând un nou moment de instabilitate în politica de la Sofia. Anunțul oficial a fost făcut după o ședință a Executivului și după mai multe ore de speculații intense în rândul analiștilor și al presei, relatează Novinite.com, preluat de la libertv.md. Într-o conferință de […]
16:00
Gluma l-a trimis la închisoare – condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. e) din Codul penal. În […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
„Un rucsac de 40 de lei nu e ok”: Autoritățile amână pentru 2026 deciziile privind taxarea cumpărăturilor de pe Temu, Shein și AliExpress # Sinteza
Autoritățile de la Chișinău planifică să implementeze măsuri privind reglementarea și eventualele taxe pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress și spun că prețurile extrem de mici ale unor produse – cum ar fi „un rucsac de 40 de lei” – reprezintă o problemă atât pentru piața locală, cât și pentru […]
12:50
Ion Ceban propune introducerea testării antidrog în școli: „Problema a devenit extrem de periculoasă pentru copii și tineri” # Sinteza
Ion Ceban propune introducerea testării antidrog în școli: „Problema a devenit extrem de periculoasă pentru copii și tineri” Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că va înainta o propunere privind introducerea testării antidrog în școli, în contextul creșterii consumului de substanțe narcotice în rândul tinerilor. Urmăriți-ne și pe Telegram https://t.me/alertamd Edilul afirmă că a semnalat […]
12:50
Consolidarea securității alimentare în regiune: Reuniune trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova # Sinteza
În perioada 8-10 decembrie 2025, delegația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, condusă de Directorul general Radu Musteața, participă la reuniunea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, organizată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a României. Întrunirea are drept scop consolidarea cooperării regionale în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, controlului sanitar-veterinar […]
12:30
Un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip […]
9 decembrie 2025
16:30
Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Cazul a avut loc pe data de 08 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vârstele de […]
16:30
În după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova, Moldelectrica, a fost nevoit să solicite din nou energie electrică de avarie pentru a stabiliza rețeaua. Aceste livrări sunt distincte de achizițiile realizate de Energocom în baza contractelor comerciale sau prin bursele de energie și sunt, de regulă, considerabil mai costisitoare. Prețul […]
16:20
Donald Trump susține că Ucraina „ar trebui să organizeze alegeri”: „A trecut mult timp… nu mai e democrație” # Sinteza
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Politico, unde liderul american a afirmat că „a trecut prea mult timp” de la ultimele alegeri din statul vecin, transmite libertv.md. Întrebat direct dacă „a venit timpul ca Ucraina să organizeze alegeri”, Trump a […]
16:10
Alexandru Munteanu, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge # Sinteza
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. Șeful Executivului a menționat că parteneriatul cu NATO ajută Republica Moldova să-și […]
15:50
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă # Sinteza
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni […]
15:40
Trei judecători recent numiți și-au depus jurământul în fața membrilor CSM, marcând începutul exercitării mandatului lor. Este vorba despre Irina Moraru și Constantin Bragoi, numiți la Judecătoria Chișinău, și Olga Marandici, numită la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni. Magistrații au fost numiți prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 443-X din 21 noiembrie 2025, până la atingerea […]
15:30
Fermierii organizează un protest preventiv în fața Guvernului pentru redresarea agriculturii afectate de secetă # Sinteza
Asociația Obștească Forța Fermierilor a anunțat un protest preventiv pe 10 decembrie 2025, în fața clădirii Guvernului Republicii Moldova, pe strada Pușkin, începând cu ora 10:30. Manifestarea este organizată la inițiativa producătorilor din zona de sud, afectați de pierderi masive cauzate de secetele repetate din ultimii ani. Potrivit organizatorilor, măsurile Guvernului sunt insuficiente, iar executivul […]
15:00
ASP introduce un nou model de adeverință pentru moldovenii din Marea Britanie care își preschimbă permisul de conducere # Sinteza
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat eliberarea unui nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement), în limba engleză, necesar cetățenilor Republicii Moldova aflați în Marea Britanie care solicită preschimbarea permisului de conducere categoria B. Documentul a fost ajustat pentru a corespunde noilor cerințe ale autorităților britanice. Adeverința poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale […]
15:00
În cadrul CNAS se desfășoară prima rundă de negocieri Moldova–Croația privind Acordul de securitate socială # Sinteza
La data de 9 decembrie curent, în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale se desfășoară prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația în domeniul securității sociale. La negocieri participă experţi din cadrul autorităților de resort din Republica Croația, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Casei Naționale de Asigurări […]
8 decembrie 2025
14:40
Ion Ceban: „Tot mai mulți părinți își aduc copiii la Chișinău din cauza închiderii școlilor din sate” # Sinteza
Primarul capitalei, Ion Ceban, afirmă că migrația internă a familiilor către Chișinău este determinată de lipsa condițiilor adecvate în localitățile rurale, în special în domeniul educației. Potrivit edilului, în ultimii ani numărul copiilor înscriși în instituțiile educaționale din municipiu a crescut cu peste 20 de mii, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. „Oamenii […]
14:40
Astăzi, a fost prezentat colectivului Iurie Ceban – noul conducător al Biroului Vamal Nord # Sinteza
Astăzi, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la Biroul Vamal Nord, directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, Carolina Gargaun, l-a prezentat colectivului pe Iurie Ceban, care, începând de astăzi, preia atribuțiile de conducător al Biroului Vamal Nord. Cu acest prilej, au fost adresate urări de succes în exercitarea noilor responsabilități, cu accent pe profesionalism, integritate […]
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele […]
14:20
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, în discuții cu expertul FMI Sebastian Beer # Sinteza
La data de 5 decembrie 2025, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, și Corina Alexa, secretară de stat a Ministerului Finanțelor, au avut o întrevedere cu Sebastian Beer, membru al echipei de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI). Discuțiile au vizat principalele direcții de reformă în domeniul administrării fiscale, cu accent pe: Întrevederea s-a desfășurat […]
14:10
O explozie s-a produs după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă # Sinteza
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36, transmite libertv.md. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină […]
14:10
Procuratura Republicii Moldova continuă lupta cu fenomenul conducerii vehiculelor în stare de ebrietate # Sinteza
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o […]
14:00
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei României. Liberalul câștigă Bucureștiul cu peste 36% din voturi # Sinteza
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, este noul primar general al municipiului București. Liberalul a fost votat de peste 211.000 de bucureșteni, ceea ce reprezintă 36,16% din totalul voturilor valabil exprimate, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă după centralizarea tuturor celor 1.289 de secții de votare, transmite libertv.md. Ciucu s-a detașat clar în fața […]
13:50
Igor Dodon, despre noua Strategie de Securitate a Statelor Unite ale Americii: „Bravo americanilor!” # Sinteza
„Bravo americanilor din Administrația Trump că au spus lucrurilor pe nume!”, scrie liderul PSRM, Igor Dodon despre noua Strategie de Securitate a Statelor Unite ale Americii. Igor Dodon: „Au trebuit să declare americanii asta, ca unele capete grele de la Chișinău sau din Europa să ajungă și ele la această constatare, că statul și poporul […]
5 decembrie 2025
15:00
Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor esențiale din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. NOILE REGLEMENTĂRII SE REFERĂ LA ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE CARE CONȚIN DOAR AROME. Aceste modificări au survenit în mod special la art. 16 alin. […]
15:00
Conducerea Serviciului Vamal, în continuarea ședinței bilaterale desfășurate recent privind consolidarea cooperării interinstituționale, împreună cu conducerea Poliției de Frontieră, a efectuat o vizită de lucru la postul vamal Palanca, unde este instituit controlul comun moldo-ucrainean. În cadrul vizitei, delegația a realizat un tur al postului și a interacționat cu echipele operative ale autorităților vamale și […]
14:50
Prețul de referință pentru vânzarea cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi în anul 2026 # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]
14:40
Ministerul Agriculturii lansează campania națională „Cumpăr BUN de-acasă”, pentru promovarea produselor autohtone # Sinteza
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat campania națională „Cumpăr BUN de-acasă”, prin care îndeamnă cetățenii să aleagă produse crescute și fabricate în Republica Moldova, atât în perioada sărbătorilor, cât și pe tot parcursul anului. În mesajul de lansare, ministerul îi încurajează pe consumatori să caute pe rafturile magazinelor produse moldovenești, despre care afirmă că […]
14:40
PAS propune modificarea Regulamentului Parlamentului: „Ora votului”, limitarea dezbaterilor și noi reguli pentru luările de cuvânt # Sinteza
Majoritatea parlamentară PAS a înregistrat un proiect amplu de modificare a Regulamentului Parlamentului, care ar putea schimba semnificativ modul de desfășurare a ședințelor plenare. Inițiativa introduce conceptul de „ora votului”, noi reguli privind înscrierea la cuvânt și limite clare pentru durata dezbaterilor – prevederi care au provocat critici dure din partea unor aleși locali și […]
14:40
Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare în privința a doi tineri de 25 de ani și a unei tinere de 21 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Pedepsele stabilite de instanță: • Primul tânăr (25 ani): 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip […]
14:30
VIDEO// Două persoane reținute în cazul unui omor comis în octombrie în localitatea Văsieni, raionul Telenești # Sinteza
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI au reținut două persoane implicate în omorul unui bărbat de 58 de ani, comis în septembrie 2025 în localitatea Văsieni din raionul Telenești. Potrivit oamenilor legii, victima fusese dată dispărută la 5 octombrie, iar corpul său neînsuflețit a fost descoperit de fiul său, într-o zonă din extravilanul localității. Acesta prezenta […]
14:30
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în weekendul 6–7 decembrie, în mai multe sectoare ale Capitalei vor avea loc iarmaroace și târguri cu produse autohtone. Evenimentele sunt organizate pentru a sprijini producătorii locali și pentru a oferi locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. Piața Marii Adunări Naționale– În perioada 5 decembrie 2025 – […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.