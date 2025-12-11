Guvernul României a cumpărat mobilier nou pentru patru școli din R. Moldova

15:30

Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți și în anul 2026 de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an a fost aprobat de Guvern pe 10 decembrie și va fi dezbătut în Parlament.