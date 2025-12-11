Fiscul anunță care este ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare din acest an

21:00

Marți, Bayern a fost prima dintre echipele de top care a intrat pe teren, primind vizita echipei Sporting, care a reușit să se califice în mod surprinzător în top-8.Echipa din Lisabona a venit fără o serie de lideri — Trincao și Pedro Gonçalves — și a fost sub presiune încă din primele minute. Golul rapid al lui Karl a fost anulat din cauza unui ofsaid, iar bavarezii nu au reușit să spargă apă