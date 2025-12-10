Procesul contra lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară — instanța a dat undă verde

14:10

Premierul Alexandru Munteanu afirmă că Republica Moldova nu are, în acest moment, o necesitate urgentă de finanţare externă — dar totuşi consideră utilă încheierea unui program cu FMI. El argumentează că un astfel de acord ar conferi ţării „o certificare suplimentară" şi ar îmbunătăți credibilitatea pe piețele financiare internaţionale, ceea ce ar putea reduce costul […]