Finlanda sprijină integrarea europeană a Moldovei — cooperarea pe justiție, energie și securitate se intensifică
Democracy.md, 9 decembrie 2025 14:20
Finlanda și-a reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind disponibilitatea de a susține reformele și integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în timpul unor recente consultări bilaterale între autoritățile de la Helsinki și reprezentanții Chișinăului. Oficialii finlandezi au evidențiat experiența bogată a țării lor ca stat membru al UE: instituții
Acum 15 minute
14:20
Finlanda sprijină integrarea europeană a Moldovei — cooperarea pe justiție, energie și securitate se intensifică # Democracy.md
Finlanda și-a reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind disponibilitatea de a susține reformele și integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în timpul unor recente consultări bilaterale între autoritățile de la Helsinki și reprezentanții Chișinăului. Oficialii finlandezi au evidențiat experiența bogată a țării lor ca stat membru al UE: instituții
Acum 2 ore
13:10
Controversă majoră: plan american ar include cedarea Donbasului în schimbul încetării războiului # Democracy.md
Un plan de pace susținut de Statele Unite, propus pentru soluționarea conflictului din Ucraina, prevede — potrivit rapoartelor — cedarea regiunii Donbas către Rusia, ca parte a compromisului cerut Kievului. Conform documentului circulat la nivel diplomatic, termenii ar include și reducerea capacității militare a Ucrainei și limitarea opțiunilor sale de securitate pe termen lung. În
13:00
Consiliul Europei își menține angajamentul ferm față de modernizarea sistemului de justiție din Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, și Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. Potrivit Ministerului Justiției, au fost evaluate proiectele aflate în desfășurare și necesitatea accelerării implementării acestora. Printre direcțiile prioritare
Acum 4 ore
12:30
Ion Ceban critică reprezentanții PAS pentru lipsa de cunoștințe privind programele educaționale # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind serviciile oferite în instituțiile de învățământ. Potrivit edilului, consilierii nu au putut răspunde la întrebarea referitoare la localitățile din țară în care există ore cu
12:10
Republica Moldova consolidează relațiile bilaterale cu SUA în domeniul securității și apărării, și preconizează, prin cooperare, să dezvolte domeniile de educație, cultură și investiție. În acest sens au fost purtate discuții cu reprezentanții statului Carolina de Nord, în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, și a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.
11:30
Bruxelles promite mai multă protecție energetică pentru Moldova: „Iarna este folosită ca armă” # Democracy.md
Uniunea Europeană intenționează să sporească sprijinul pentru Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferință de presă la Bruxelles. Potrivit oficialei, atacurile care au provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică a
11:10
Parteneriat strategic: fost oficial moldovean evidențiază beneficiile colaborării cu NATO # Democracy.md
Republica Moldova nu a aderat niciodată la Tratatul de Securitate Colectivă din cadrul Comunității Statelor Independente, alegând să se distanțeze de blocurile militare din spațiul post-sovietic. Totuși, statul a dezvoltat o cooperare activă cu Uniunea Europeană și cu țările NATO în domeniul securității și apărării. Declarația aparține doctorului în științe politice, Vitalie Marinuța, ex-ministru al
10:40
Donbas, demilitarizare, recunoaștere — cele trei tabuu impuse de Kremlin în negocierile cu Occidentul # Democracy.md
Kremlinul a clarificat poziția sa în negocierile de pace cu Ucraina, stabilind trei cerințe fundamentale considerate linii roșii. Acestea reprezintă punctele pe care președintele Vladimir Putin nu este dispus să cedeze sub nicio formă și definesc cadrul în care Rusia este pregătită să discute încetarea conflictului. Cele trei linii roșii sunt: Autoritățile ruse au transmis că
Acum 6 ore
10:10
Dorin Recean, decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” pentru sprijinul față de Kiev # Democracy.md
Dorin Recean, fost ministru de interne și actual consilier în domeniul securității, a fost decorat de Ucraina cu ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept", una dintre cele mai înalte distincții oferite de statul vecin. Această distincție i-a fost acordată pentru contribuția semnificativă la consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și pentru sprijinul acordat Kievului în
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid" în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este imediat etichetată drept propagandă ostilă sau parte a unui atac informațional. Reprezentanții MAN acuză majoritatea parlamentară că limitează libertatea de exprimare, menționând în special noua
09:40
Colaborare relansată cu BERD — finanțări și reforme pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova # Democracy.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu noul șef al operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi. Discuțiile s-au concentrat pe proiectele aflate în derulare și pe extinderea colaborării pentru a sprijini economia națională. BERD este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în finanțarea proiectelor
09:10
UE investește peste un miliard de euro în apărare: Moldova se poate alătura achizițiilor comune # Democracy.md
Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) – un instrument în valoare de peste un miliard de euro menit să consolideze capacitățile de reacție a industriei de apărare în perioada 2025-2027 – a fost adoptat luni de către Consiliul Uniunii Europene. Forul european a menționat că, din suma totală a programului, 300 de milioane de
Acum 24 ore
18:00
Procurorul general Alexandr Stoianoglo susţine că unii politicieni nu au „niciun interes" să avanseze investigarea cazului numit „furtul miliardului", acuzând presiuni care ar încetini justiţia și ar favoriza protejarea celor implicați. Potrivit lui, dincolo de probele existente și a declarațiilor, progresele sunt blocate sistematic — unele anchete sunt tergiversate, dosarele întârziate, iar judecătorii ar recurge
18:00
Organizația Internațională pentru Migrație lansează Apelul Global 2026, solicitând 4,7 miliarde de dolari pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în mișcare și a consolida migrația sigură și regulată. OIM avertizează că mobilitatea umană se desfășoară într-un context de crize suprapuse, iar nevoile cresc mai repede decât resursele disponibile. Amy Pope, directoare generală
17:10
Filat trage un semnal de alarmă: Oamenii lui Plahotniuc încă acționează în structurile de stat # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat afirmă că persoane apropiate de Vladimir Plahotniuc continuă să activeze în structurile de stat, chiar și după schimbările politice. Potrivit lui, aceste persoane ar fi pregătite să se mobilizeze — unii și-au luat costume, cadouri și se pregătesc pentru aniversarea lui Plahotniuc, semn că încă speră la o revenire sau la
16:30
Modernizare de succes în educație: Gimnaziul nr. 77 din Cricova beneficiază de lucrări majore # Democracy.md
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă a celor trei blocuri ale instituției, pentru a oferi elevilor și personalului condiții mai bune de studiu și muncă. Ca parte a lucrărilor, clădirile au
16:10
Șeful Direcției Generale Locativ‑Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, a fost plasat în arest preventiv după ce a fost implicat într-un dosar complex de corupție. Operațiunea a vizat atât funcționari de la nivel înalt, cât și reprezentanți ai unor firme private, suspectați că au colaborat pentru a obține ilegal contracte publice și beneficii financiare.
15:40
Planul de pace al lui Trump, ignorat la Kiev: dezamăgire și presiuni asupra lui Zelenski # Democracy.md
Președintele american, Donald Trump, l-a criticat pe omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, precum că nu ar fi citit propunerea planului de pace, elaborată de SUA, și că nu este pregătit să o aprobe, pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina. „Am vorbit cu președintele Putin și cu conducerea ucraineană, în special cu președintele Zelenski,
15:10
Parlamentul urmează să dezbată vineri, în prima lectură, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Tot în aceeași ședință vor fi examinate bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Ședința plenului este programată pentru vineri, 12 decembrie. Deputații vor examina și inițiative legislative privind scutirea de plata drepturilor
14:40
Figura opoziției transnistrene, Ghenadie Ciorbă, a cerut președintei Maia Sandu să „comande un audit al decretelor predecesorului său, Igor Dodon, privind acordarea cetățeniei și să analizeze temeinic lista persoanelor care au primit cetățenia moldovenească". Potrivit agenției de știri Infotag, acesta a emis luni această scrisoare deschisă pe rețelele sociale, explicând că, în timpul activității sale pentru
Ieri
14:10
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut considerabil în ultimii ani — cu peste 20.000, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. Această creștere se datorează faptului că în localitățile
13:40
Nicu Popescu, trimisul președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriat strategic, consideră că Inițiativa UE de apărare anti-drone va contribui la dezvoltarea de soluții moderne pentru protejarea spațiului aerian al UE, precum și a celui al țărilor candidate, inclusiv al Moldovei. Conform Infotag, el a scris acest lucru pe Facebook în urma unei discuții la
13:30
Ion Ceban: Toți consilierii trebuie să-și onoreze obligațiunile și să colaboreze pentru Chișinău # Democracy.md
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze activitatea Consiliului. „Bugetul municipal a fost propus deja de opt ori în cadrul ședințelor, dar a fost blocat intenționat. Totuși, conform legii, trebuie să aprobați
13:10
Ambasador: După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei # Democracy.md
Republica Moldova se confruntă de ani buni cu atacuri și ingerințe din partea Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu pentru Moldova Zoom. Oficialul a subliniat că Moscova a lansat un război hibrid împotriva țării noastre, amplificat după invazia Rusiei în Ucraina. Consecinţele războiului din Ucraina și ale presiunilor din
12:30
Ceban: Împreună am transformat orașul pentru oameni și familii – haideți să ne bucurăm! # Democracy.md
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitalei. „Mulțumesc tuturor colegilor și celor implicați în pregătirea sărbătorilor de iarnă. Eforturile noastre fac ca centrul și sectoarele orașului să strălucească, iar Chișinăul să
12:10
Sandu: «Lupta pentru democrație nu se va duce doar la urne» — presa are un rol esențial # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Forumului Mass-Media 2025, că democrația în Republica Moldova nu depinde doar de rezultatul votului, ci de implicarea constantă a societății și a unei prese libere. Ea a subliniat că jurnaliștii reprezintă un pilon esențial al statului de drept, deoarece protejează interesul public, demască manipulările și asigură accesul cetățenilor
11:40
Deși Transnistria și UTA Găgăuzia rămân printre cele mai sceptice regiuni față de Uniunea Europeană, acestea beneficiază de proiecte finanțate de Bruxelles. Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, afirmă însă că nu există o contradicție, ci o șansă de reducere a polarizării prin dialog direct și proiecte cu impact vizibil. Într-un interviu pentru „Cutia Neagră",
11:10
Igor Dodon afirmă că procesul de trecere a bisericilor din Mitropolia Moldovei în Mitropolia Basarab
10:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni un summit crucial la Londra cu liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz. Scopul întâlnirii este de a evalua progresele în negocierile mediate de Statele Unite privind un potențial acord de pace și de a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina după conflict. Reuniunea are loc […] Articolul Zelenski se întâlnește la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru discuții de pace apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
China și-a reafirmat angajamentul de a extinde cooperarea economică cu Moldova, oferind Chișinăului acces la piețe largi, tehnologii moderne și parteneriate strategice. În cadrul unor declarații oficiale recente, partea chineză a subliniat deschiderea pentru colaborări în domenii precum comerț, agricultură, energie verde, industrie, tehnologie digitală și transfer de know‑how. Cooperarea vizează importul produselor moldovenești pe […] Articolul Moldova și China deschid noi perspective economice: investiții și comerț în creștere apare prima dată în DemocracyMD.
09:34
Fostul premier avertizează: „Rădăcini ale regimului Plahotniuc” încă rezistă în instituțiile de stat # Democracy.md
Fostul premier și lider politic, Vlad Filat, a declarat că persoane apropiate fostului oligarh Vladimir Plahotniuc încă activează în instituţii de stat, deşi consideră că acestea nu au mai puterea de odinioară. Potrivit lui, „oamenii lui Plahotniuc” ar fi inclusiv în structuri de putere, iar unii par pregătiţi să revină prin simboluri de susţinere — […] Articolul Fostul premier avertizează: „Rădăcini ale regimului Plahotniuc” încă rezistă în instituțiile de stat apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Republica Moldova înaintează decisiv în procesul de aderare la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, un pas strategic care va alinia țara la standardele europene în domeniul protecției invențiilor. Prin acest demers, inventatorii și companiile din țară vor putea beneficia de o protecție juridică extinsă pe întreg teritoriul european, sporind astfel competitivitatea și deschizând noi oportunități […] Articolul Moldova intră în liga europeană a inovației: Pas decisiv spre sistemul de brevete UE apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Procesul în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, acuzat că ar fi accidentat mortal un minor și a părăsit locul faptei, a fost din nou amânat. Fostul primar a motivat absența sa la ședință prin probleme de sănătate, cerând ca procesul să continue fără el. Replica acuzării sugerează că absențele repetate — precum și renunțarea […] Articolul Dosarul Ciochină, din nou amânat. Fostul primar spune că e bolnav apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # Democracy.md
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din capitală. Evenimentul e însoțit de inaugurarea tuturor decorațiunilor din oraș, inclusiv luminițele de pe transportul public, unde mai multe unități au fost decorate […] Articolul LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
O deputată din Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) acuză majoritatea parlamentară — reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) — că încearcă să reducă la tăcere parlamentarii de opoziţie. Potrivit declaraţiei sale, acţiunile PAS vizează limitarea libertăţii de exprimare în legislativ, ceea ce ar submina pluralismul de opinii şi funcţionarea democratică a Parlamentului. Reacţia […] Articolul PSRM acuză PAS: Majoritatea vrea să reducă deputaţii la tăcere apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Pașapoarte mai ușor pentru moldovenii din America — biometrie acum disponibilă în Washington # Democracy.md
Autoritățile moldovene au anunțat o veste bună pentru diasporă: cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în SUA vor putea obține documente biometrice direct la Ambasada Republicii Moldova în Washington D.C.. Noile echipamente instalate la ambasadă permit colectarea datelor biometrice necesare—fotografii, amprente, semnătură electronică—fără ca solicitanții să fie nevoiți să revină în țară pentru a-și actualiza documentele. […] Articolul Pașapoarte mai ușor pentru moldovenii din America — biometrie acum disponibilă în Washington apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, încercând să întărească cooperarea bilaterală și să discute perspective concrete de colaborare. Întâlnirea a vizat relațiile moldo-chineze existente, cu accent pe dezvoltarea cooperării economice și comerciale între cele două țări. Chiveri a subliniat că politicile de […] Articolul Reintegrare + Comerţ: Ce a discutat vicepremierul moldovean cu ambasadoarea chineză? apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Chișinăul intră în magia sărbătorilor de iarnă: startul Târgului de Crăciun și aprinderea Pomului de Crăciun # Democracy.md
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la aprinderea Pomului de Crăciun, eveniment care va începe la ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale. Programul artistic pregătit […] Articolul Chișinăul intră în magia sărbătorilor de iarnă: startul Târgului de Crăciun și aprinderea Pomului de Crăciun apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a reacționat la valul de critici apărute după ce i s-ar putea permite un al treilea mandat consecutiv. El a declarat că acuzațiile ce i se aduc, inclusiv insinuările că instituția ar deveni „moștenire” de familie, sunt motivate de frustrări personale și invidie. Bostan a explicat că mandatul […] Articolul Rectorul UTM respinge acuzațiile: „Al treilea mandat? Nu moștenire, ci vot secret” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Chiar fără urgență — Moldova vrea FMI: Munteanu vorbește de stabilitate și investiții # Democracy.md
Premierul Alexandru Munteanu afirmă că Republica Moldova nu are, în acest moment, o necesitate urgentă de finanţare externă — dar totuşi consideră utilă încheierea unui program cu FMI. El argumentează că un astfel de acord ar conferi ţării „o certificare suplimentară” şi ar îmbunătăți credibilitatea pe piețele financiare internaţionale, ceea ce ar putea reduce costul […] Articolul Chiar fără urgență — Moldova vrea FMI: Munteanu vorbește de stabilitate și investiții apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
O curte modernă și complet reabilitată pe bd. Dacia devine un model de infrastructură urbană # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități pentru toate categoriile de cetățeni. În cadrul lucrărilor, trotuarele au fost renovate și accesul către blocuri a fost reorganizat pentru confortul locatarilor. Scările de acces […] Articolul O curte modernă și complet reabilitată pe bd. Dacia devine un model de infrastructură urbană apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova cer autorităților să reducă povara fiscală și să accelereze procesul de digitalizare — măsuri esențiale pentru a stimula investițiile, competitivitatea și dezvoltarea economică. Potrivit acestora, simplificarea legislației fiscale este necesară imediat: taxele și impozitele trebuie adaptate, birocrația redusă, iar sarcinile administrative ușurate — astfel încât firmele, în special […] Articolul IMM‑urile cer Guvernului un cadru simplu: taxe reduse și servicii onlin apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Europarlamentarul Siegfried Mureșan afirmă că problema Transnistriei nu trebuie să fie un obstacol decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit lui, aderarea la Uniunea Europeană poate continua indiferent de situația din stânga Nistrului, iar autoritățile de la Chișinău sunt capabile să avanseze negocierile și reformele necesare pentru integrare. Mureșan subliniază că sprijinul politic și […] Articolul Mureșan: Transnistria nu blochează drumul Moldovei spre UE apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Shopping online mai scump? Munteanu analizează introducerea taxelor la coletele din străinătate # Democracy.md
Autoritățile din Republica Moldova analizează introducerea unor taxe pentru coletele comandate online de pe platforme precum Temu și AliExpress. Premierul a declarat că astfel de modificări sunt necesare: se caută un cadru care să reglementeze importurile, să asigure siguranță pentru consumatori și să ofere un tratament echitabil companiilor locale. În prezent, sumele și forma exactă […] Articolul Shopping online mai scump? Munteanu analizează introducerea taxelor la coletele din străinătate apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că măsura limitează libertatea de exprimare și reduce rolul Legislativului la o simplă „mașinărie de vot”. El avertizează că astfel de practici, dacă sunt generalizate, pot […] Articolul Ion Ceban acuză PAS de restrângerea libertății de exprimare apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Avionul care îl transporta pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost urmărit de patru drone de tip militar în momentul în care se apropia de aeroportul din Dublin. Dronele au pătruns într-o zonă cu restricție de zbor, special instituită pentru vizita oficială, și s-au apropiat de traiectoria avionului, generând o alertă majoră de securitate. Echipajul […] Articolul Avionul lui Zelenski, urmărit de drone militare înainte de aterizarea la Dublin apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe aspecte: Școli și grădinițe reabilitate – Primăria Chișinău a continuat modernizarea și redeschiderea instituțiilor de învățământ, în timp ce PAS la nivel de țară închide școli […] Articolul PAS și 5 ani de minciuni! Ceban atacă partidul la conferința de presă apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Viceprimari impuși fără vot: Pruteanu și Pșenițchi, numiți la Chișinău fără aprobarea CMC # Democracy.md
În timp ce Consiliul Municipal Chișinău continuă să blocheze includerea pe ordinea de zi a subiectului privind desemnarea noilor viceprimari, Primăria este pregătită să recurgă la o soluție alternativă: numirea directă a candidaților propuși, fără aprobarea CMC. Astfel, Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi ar urma să preia funcțiile de viceprimari ai capitalei chiar și în […] Articolul Viceprimari impuși fără vot: Pruteanu și Pșenițchi, numiți la Chișinău fără aprobarea CMC apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, se distanțează de scandalul de fraudă care a izbucnit recent la nivel înalt în instituțiile europene, spunând că acuzațiile vizând foști oficiali nu o privesc personal. Ancheta vizează presupuse ilegalități la atribuire de contracte pentru formarea de diplomați, iar funcționari importanți — inclusiv din serviciul diplomatic — au […] Articolul Criză la Bruxelles: von der Leyen, vizată indirect în mega‑scandalul de corupție apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Moldova își întărește direcția europeană: determinare și credibilitate, spune Anca Dragu # Democracy.md
Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a declarat că țara își consolidează parcursul european prin determinare, credibilitate și stabilitate economică. Ea a subliniat progresele în adoptarea normelor europene, modernizarea infrastructurii financiare și implementarea reformelor structurale, care sporesc atractivitatea Moldovei pentru investitori. Un accent deosebit a fost pus pe aderarea la standarde europene și dezvoltarea piețelor […] Articolul Moldova își întărește direcția europeană: determinare și credibilitate, spune Anca Dragu apare prima dată în DemocracyMD.
