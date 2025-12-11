Corneliu Popovici: „Avem nevoie de politici echilibrate care să trateze școala rurală ca pe o investiție vitală”
Școlile din mediul rural traversează un declin accelerat, iar mecanismele actuale de finanțare riscă să aprofundeze criza, avertizează fostul ministru al Educației Corneliu Popovici.Într-o analiză publicată online, acesta atrage atenția asupra diferențelor tot mai mari dintre mediul urban și cel rural.{{851607}}„În ultimii 5 ani, numărul elevilor din mediul rural a scăzut cu 8,87%, adică c
Jurnalista și fosta deputată Angela Aramă a publicat un nou mesaj video în care critică dur situația de la compania „Teleradio-Moldova” și modul în care actuala guvernare gestionează instituțiile publice.Într-o declarație amplă, Aramă — jurnalistă, scriitoare și realizatoare TV, membru-fondator al Platformei Civice „Demnitate și Adevăr” — afirmă că TRM trece prin „cea mai gravă perioadă de dec
Procuratura Generală a Moldovei a analizat anterior 7-8 scenarii de recuperare a miliardului furat, dar fără implicarea Băncii Naționale și a Guvernului, niciunul nu a putut fi pus în aplicare.Despre acest lucru a relatat fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, menționînd că acest lucru s-a
Dramaturgul și actorul american Jeremy O. Harris a fost eliberat luni, 8 decembrie 2025, din arestul poliției din Okinawa (Japonia), unde fusese reținut în urmă cu circa trei săptămîni. Harris fusese arestat pe 16 noiembrie la aeroportul Naha, după ce ofițerii vamali ar fi găsit 0,78 grame de substanță cristalizată — pretins MDMA — în bagajul său. Autoritățile japoneze nu au confirmat dacă
Opozanta venezueleană Maria Machado nu va primi personal Nobelul pentru Pace la ceremonia de decernare de la Oslo # Noi.md
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri la Oslo, a declarat directorul Institutului Nobel din Norvegia.Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut, transmite agerpres.roMachado, în vîrstă de 58 de ani, urma să primească premiul în cadru
O bancă americană propune utilizarea activelor globale ale Lukoil pentru acoperirea pierderilor investitorilor americani # Noi.md
Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strînse din vînzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci cînd războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil.Mai mulţi administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs, au p
Camera de Comerț îndeamnă consumatorii să pună în coș mai multe produse fabricate în Moldova # Noi.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) lansează un nou apel către consumatori, îndemnîndu-i ca, în plin sezon al sărbătorilor, să aleagă produsele autohtone.Instituția amintește că pe parcursul întregului an promovează producătorii locali prin expoziții naționale și internaționale, precum „Fabricat în Moldova”, „Republica Moldova prezintă”, „Produs Autohton”, dar și prin nume
Arheologii din Franța au descoperit trei vase antice de depozitare, umplute cu zeci de mii de monede romane.Vasele au fost îngropate în gropi acum 1700 de ani în podeaua unei case dintr-o așezare antică, probabil servind ca un fel de seif sau pușculiță.{{849885}}Interesant este că aceste trei ulcioare, cunoscute sub numele de amfore, au fost descoperite în timpul săpăturilor efectuate de I
Gala Sărbătorii Primăverii 2026 - Tema și logo-ul oficiale, prezentate de China Media Group # Noi.md
China Media Group a făcut publice, miercuri, tema principală și logo-ul pentru Gala Sărbătorii Primăverii, programată în seara de 16 februarie 2026 - Revelionul Anului Calului, scrie romanian.cri.cn.Tema aleasă, „Galopul nestăvilit al armăsarilor iuți, o forță de neoprit”, evocă spiritul pionieresc din tradiția chineză. În limba chineză, armăsarul frumos și iute este numit „qiji”, termen cu ac
Fotbal: Hansi Flick, încrezător că FC Barcelona va obține calificarea directă în optimile Ligii Campionilor # Noi.md
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, și-a exprimat satisfacția după victoria la limită în fața formației Eintracht Frankfurt (scor 2-1), marți seara, în Liga Campionilor la fotbal, în ciuda faptului că elevii săi s-au chinuit să revină joc după ce germanii au condus timp de 30 de minute, fiind încrezător că gruparea 'blaugrana' va obține calificarea directă în optimile de finală ale compe
Un cercetător de la NASA susține că a făcut un pas important spre rezolvarea unuia dintre cele mai fascinante mistere biblice: Steaua din Betleem.Într-un studiu publicat în Journal of the British Astronomical Association, specialistul în științe planetare Mark Matney propune prima teorie susținută de simulări științifice moderne care ar putea explica mișcarea neobișnuită a stelei așa cum este
Moaștele Sfîntului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Moldova sîmbătă, 13 decembrie, în ziua de prăznuire a acestuia conform calendarului iulian neîndreptat. Cu prilejul hramului Bisericii „Sfîntul Apostol Andrei” din orașul Durlești, municipiul Chișinău, un sobor de ierarhi, preoți și diaconi de pe ambele maluri ale Prutului va oficia o Liturghie arhiereas
China: Remilitarizarea Japoniei va stîrni reevaluarea crimelor istorice de război ale acesteia # Noi.md
Expansiunea militară accelerată și reînarmarea Japoniei, care vizează „remilitarizarea”, nu vor face decît să provoace noi întrebări cu privire la direcția viitoare a Japoniei și să determine comunitatea internațională să reevalueze crimele istorice ale acesteia, a declarat, miercuri, Guo Jiakun, purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe din China, scrie romanian.cri.cnChina face
Comisia Europeană a propus miercuri un pachet privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, care vor permite circulația ecientă a energiei în toate statele membre, integrînd energia curată mai ieftină și accelerînd electricarea, ceea ce va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii, informează un comun
Ion Ceban explică poziția Chișinăului privind compensațiile: „Toți oamenii trebuie să primească în mod egal” # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a explicat principiile după care, în opinia sa, trebuie gestionate compensațiile acordate populației pentru sezonul rece.Edilul a subliniat că sprijinul financiar provine din fonduri internaționale și că aplicarea acestuia trebuie să fie asigurată în același mod peste tot, astfel încît nicio localitate să nu fie defavorizată.{{851406}}„Compensații
Actorul canadian Keanu Reeves a deschis în SUA cel mai mare adăpost pentru cîini și pisici din lume.Artistul în vîrstă de 61 de ani a tăiat panglica la începutul lunii decembrie. {{848473}}Pentru crearea adăpostului, în care animalele vor primi ajutor gratuit, Reeves a cheltuit 100 de milioane de dolari din banii proprii, informează Noi.md, cu referire la caliber.az. Animalele nu vor f
În contextul în care economia mondială a înregistrat o creștere lentă, în ultimii ani, economia Chinei s-a dezvoltat în condiții stabile, reușind să aducă economiei mondiale mai multă certitudine și stabilitate, a declarat premierul Li Qiang, în timpul întîlnirilor avute, la Beijing, cu guvernatorul Băncii Mondiale - Ajay Banga, președintele Fondului Monetar Internațional - Kristalina Georgieva, ș
Trafic îngreunat în nordul țării din cauza ceții dense. Poliția avertizează șoferii să circule cu maximă prudență, în condițiile în care vizibilitatea este puternic redusă pe mai multe sectoare de drum.Potrivit oamenilor legii, conducătorii auto trebuie să-și adapteze viteza la condițiile de pe traseu și să sporească atenția la volan pentru a evita situațiile periculoase. Totodată, pietonilor
Președinția daneză a Consiliul UE și reprezentanții Parlamentului European au ajuns în noaptea de marți spre miercuri la un acord provizoriu privind amendarea legii europene privind schimbarea climatică, introducând o țintă intermediară obligatorie pentru 2040 de reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu nivelurile din 1990.Această nouă țintă intermediară reprezint
Tot fluxul de bani de la municipalitate pleacă la Guvern, iar înapoi nu se întoarce nimic. Declarația aparține Primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, și a fost făcută în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV, în cadrul discuțiilor privind bugetul capitalei.Potrivit edilului, Chișinăul contribuie decisiv la formarea bugetului național, însă repartizarea actuală a fondurilor nu ref
În Indonezia, o specie rară de maimuțe este pe cale de dispariție. Ce legătură are aceasta cu exploatarea aurului?Orangutanii Tapanu sînt pe cale de dispariție din cauza exploatării aurului în Indonezia. Ecologiștii cer închiderea minei care le dăunează și care a început recent să se extindă.{{843101}}Această specie de maimuțe este cea mai rară din lume. A fost descoperită în 2017. În prez
Forțele armate chineze și ruse au desfășurat cea de-a zecea patrulare strategică aeriană comună în 9 decembrie, în spațiul aerian de deasupra Mării Chinei de Est și Oceanului Pacific de Vest, reprezentând o componentă a planului anual de colaborare a celor două armate.Japonia și-a exprimat îngrijorarea, considerând-o o amenințare la adresa securității naționale, scrie romanian.cri.cn. Purt
Ziua de 10 decembrie 2025 va intra în istoria Italiei. Astăzi, bucătăria italiană a fost adăugată, oficial, pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, scrie La Stampa.După un proces îndelungat care a început în 2023, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a confirmat includerea întregului sistem gastronomic al Italiei în Lista Patrimoniului Mondial. Această
Promotorul britanic Eddie Hearn a indicat perspectivele imediate ale campionului mondial la categoria semigrea Dmitri Bivol, boxer rus de origine moldovenescă.Potrivit lui Hearn, primul meci după operație ar putea fi mai puțin mediatizat decît așteptata a treia întîlnire cu Artur Beterbiev: „Poate că va fi o apărare oficială a unuia dintre numeroasele titluri ale lui Dmitri. Printre opțiuni se
Marți, Bayern a fost prima dintre echipele de top care a intrat pe teren, primind vizita echipei Sporting, care a reușit să se califice în mod surprinzător în top-8.Echipa din Lisabona a venit fără o serie de lideri — Trincao și Pedro Gonçalves — și a fost sub presiune încă din primele minute. Golul rapid al lui Karl a fost anulat din cauza unui ofsaid, iar bavarezii nu au reușit să spargă apă
Încălzire modernizată la Centrul de Sănătate Ștefan Vodă: condiții mai bune pentru pacienți # Noi.md
Secția de asistență medicală de familie din cadrul Centrului de Sănătate Ștefan Vodă beneficiază de un sistem intern de încălzire cu gaze renovat.Proiectul a inclus modernizarea completă a rețelei interne de încălzire, înlocuirea conductelor și echipamentelor uzate, instalarea radiatoarelor noi și izolarea elementelor tehnice pentru a asigura un regim termic eficient și sigur. Reprezentanții C
Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unui miting al susținătorilor săi din Pennsylvania, a încheiat discursul despre economie și a dansat din nou pe melodia Y.M.C.A interpretată de trupa Village People.Momentul a fost transmis în direct de canalul de televiziune Fox News.În plus, la miting, Trump l-a criticat din nou pe predecesorul său, Joe Biden, numindu-l „Joe cel corupt”. {{84
Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Film din Hainan, organizată de China Media Group și Guvernul provinciei Hainan, s-a încheiat pe Insula Phoenix din Sanya, scrie romanian.cri.cn.Evenimentul a atras 4.564 de filme din 119 țări și regiuni. În competiția pentru Premiile „Nuca de cocos de aur” au intrat 14 lungmetraje de ficțiune, șase documentare și zece scurtmetraje.Dint
Membrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, republicanul Thomas Massie, a prezentat un proiect de lege privind ieșirea Statelor Unite din NATO.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd textul proiectului de lege publicat de Massie pe rețeaua de socializare X.„NATO este o rămășiță a Războiului Rece. Statele Unite trebuie să se retragă din NATO și să utilizeze acești bani pentru
Manuscrisul cîntecului lui Victor Tsoi „Спокойная ночь” va fi scos la vînzare la o licitație în Sankt Petersburg, Rusia.Acest lucru a fost anunțat de casa de licitații „Litfond”. Prețul de pornire al lotului este de 1 milion de ruble. Textul a fost scris de mîna muzicianului în iunie 1986. De asemenea, pe foaie se află data și semnătura Ninei Baranovskaia. Ea a lucrat ca metodist în casa inter
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi Proiectul de hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”.Documentul elaborat propune modificarea unor reglementări importante referitoare la modul în care sînt gestionate și implementate proiectele de mediu în Republica Moldova.Pentru o admin
Inspectorii de mediu din Hîncești și Leova au documentat un nou caz de braconaj, în care erau implicate trei persoane, notează Noi.md.În urma verificărilor, s-a constatat că acestea au vînat ilegal un iepure, animalul fiind găsit ulterior în mijlocul de transport folosit de făptași.{{849751}}Pentru oprirea și identificarea persoanelor implicate, a fost cerut sprijinul echipajului Inspector
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Asociația Obștească „AudiViz” au semnat un Acord de colaborare menit să îmbunătățească accesul persoanelor cu dizabilități senzoriale la numărul unic de urgență 112 și să crească nivelul de informare a populației privind utilizarea corectă a acestuia.Acordul stabilește cadrul de cooperare pentru desfășurarea unor activități comune de i
Joi, pe unele adrese din sectorul Ciocana al capitalei vor fi stopate livrările de apă potabilă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, pe 11 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Ion Dumeniuc 14; 16; 18; 22; 24; 26Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe ad
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu o precizare importantă referitoare la cadrul normativ și instituțional care reglementează activitatea parcurilor IT din țară, în special „Moldova IT Park” (MITP).Garanția de stat în vigoare prevede menținerea regimului fiscal aplicabil rezidenților „Moldova IT Park” pînă în anul 2035, inclusiv, oferind stabilitate și predictibilitate me
Anunț pentru pasagerii Aeroportului Chișinău: unele servicii din terminal nu vor funcționa temporar # Noi.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță o modificare temporară a programului în zona comercială a terminalului, programată pentru data de 11 decembrie 2025.Potrivit administrației aeroportului, magazinele din incintă nu vor activa în intervalul 10:30–12:30, măsura fiind necesară pentru efectuarea unor lucrări tehnice programate. Activitatea comercială va fi reluată imediat după f
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate # Noi.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a examinat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.Alocația acordată la nașter
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat Strategia de control pentru anul 2026, un document care marchează intensificarea măsurilor de verificare în domeniile economice considerate cu risc ridicat de neconformare fiscală.Planul stabilește direcțiile strategice ale controalelor și modul în care vor fi selectați contribuabilii supuși verificărilor, fără a viza operatorii economici cu activitate
Posibilitățile de atragere a investițiilor maghiare în Republica Moldova și consolidarea colaborării bilaterale în domeniile de interes reciproc au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ungariei în țara noastră, Sandor Szabo.Oficialii s-au referit la eforturile autorităților de la Chișinău în vederea implementării reformelor în domeniile cheie și realizăr
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, notează Noi.md.O astfel de decizie a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 de
Comisia Europeană pregătește un pachet legislativ amplu pentru modernizarea rețelelor electrice din Uniunea Europeană, cu scopul de a elimina blocajele din infrastructură și de a reduce pierderile de energie regenerabilă.Potrivit documentelor interne consultate de Reuters, Bruxelles-ul urmărește accelerarea proiectelor energetice, simplificarea procedurilor și stabilirea unor termene-limită fe
Deducerile pentru cheltuielile de studii au fost majorate: noul plafon include și perfecționarea adulților # Noi.md
Plafonul pentru deducerea cheltuielilor de studii va fi majorat în 2026 pînă la suma de 20 de mii de lei, comparativ cu 16100 de lei cît este în prezent. Modificarea se conține într-un proiect de lege avizat astăzi de Guvern.Astfel, suma de 20 de mii de lei va fi scutită de impozitul pe venit în cazul persoanelor care vor deține acte confirmative că au cheltuit acești bani pentru instruirea lo
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul de Stat al Muncii va desfășura 1.162 de controale de stat, comparativ cu cele 1.170 planificate pentru anul curent, potrivit Planului controalelor pentru anul 2026, scrie monitorul.fisc.md.Astfel, controalele se vor desfășura după cum urmează:{{849996}}-în domeniul intermedierea muncii și activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii în străinăta
Reforma fiscală 2026. Ce prevede noul pachet de facilități pentru firme, familii și agricultori # Noi.md
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi implementată și în 2026. Facilitatea va fi valabilă, cu anumite excepții, pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de pînă la 100 de milioane de lei și cu mai puțin de 249 de angajați.Guvernul susține un proiect de lege care are drept scop implementarea unor măsuri ce vor facilita activitatea economică și vor stimula investiț
Dorin Recean, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, a fost numit de Președinta Maia Sandu în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.Decizia este oficializată printr-un decret semnat astăzi, 10 decembrie 2025, și publicat de Președinție, informează Noi.md cu referire la canalul Index.Potrivit documentului, Dorin Recean va exercita atribuțiile de emisar special în ba
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, deoarece tot mai multe lucrări sînt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației, Dan Perciun.Ministrul spune că școlile și universitățile din toată lumea se confruntă cu aceeași problemă, elevii și studenții folosesc IA pentru a-și scrie lucrările, iar profesorii nu
Artista Tatiana Turtureanu revine în atenția publicului cu o nouă lansare – videoclipul piesei „Cine are”, o lucrare încărcată de emoție, vulnerabilitate și trăire personală. Melodia a fost publicată în premieră pe rețelele de socializare și deja a atras atenția fanilor prin mesajul profund și atmosfera vizuală intensă.Pe pagina sa oficială de Facebook, artista a descris piesa drept una dintre
Lamine Yamal continuă să spargă barierele de vîrstă.În meciul din etapa a 6-a împotriva lui Eintracht (2:1), atacantul de 18 ani al Barcelonei i-a dat o pasă decisivă lui Jules Koundé, devenind astfel cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor printre jucătorii sub 19 ani.{{853134}}În total, Yamal are acum 17 acțiuni decisive în Liga Campionilor: 8 goluri și 9 pase decisive.El
Ion Sturza, despre scandalul de la Teleradio-Moldova: "Baronul dealului Schinoasei ar trebui să plece" # Noi.md
Scandalul legat de contractul directorului general al Companiei publice "Teleradio-Moldova" continuă să provoace discuții aprinse în spațiul public. Nu a stat deoparte de polemici nici fostul premier Ion Sturza, notează Noi.md."Ca să vezi — spinos e dealul Schinoasei. Nu-mi plac conflictele din colectivele de creație și nici nu mă bag în ele. De obicei, îți dai cu părerea și tot tu rămîi „pros
În 2026 statul va aloca mai mulți bani pentru asistența medicală și compensarea medicamentelor # Noi.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie va propune Parlamentului spre examinare proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM).Documentul prevede că în comparație cu anul 2025, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor. De asemenea, mărimea primei de asigurare obligato
